Божественный Облак, незабитые пенальти и чудо от Сауля. 6 лет назад Симеоне выбил Гвардиолу в полуфинале ЛЧ

Сегодня в Лиге чемпионов « Манчестер Сити » сыграет с « Атлетико ».

В 2016 году Пеп Гвардиола еще возглавлял мюнхенскую «Баварию». С немецким клубом специалист так и не выиграл Лигу чемпионов, а Диего Симеоне со своим «Атлетико» как раз был в числе тех, кто помешал испанцу.

С чемпионатом Германии у «Баварии» никогда нет проблем, ожидаемо не было их и при Гвардиоле. Зато в Лиге чемпионов Пеп трижды отлетал от испанских команд в полуфиналах. Последним препятствием на пути к заветному трофею стал «Атлетико» Симеоне еще в лучшем своем виде. Антуан Гризманн на пике, молодые Сауль Ньигес и Коке, Диего Годин в расцвете, завершающий Фернандо Торрес и уже невероятно надежный Ян Облак.

Начало противостояния сложилось как нельзя хуже для «Баварии». Уже на 11-й минуте первой игры Сауль забил лучший гол в карьере, укатав всю оборону мюнхенцев и пробив Мануэля Нойера. 0:1 на старте матча на «Висенте Кальдерон» — это почти приговор в 2016 году.

На деле примерно так и вышло. «Бавария» владела мячом, пытаясь найти лазейки в обороне «матрасников», но их не было. Опасные моменты в Мадриде команда Гвардиолы создавала за счет дальних ударов и стандартов. Особенно близко к голу был Давид Алаба, с 30 метров зарядивший в перекладину. С остальными угрозами воротам «Атлетико» справлялся Облак. К тому же хозяева поля могли приговорить «Баварию» в концовке вторым голом — Торрес завершил контратаку попаданием в штангу.

В Мюнхене игра у баварцев вышла получше. Защита «Атлетико» уже не выглядела такой монолитной, как неделей ранее. Подтверждением тому служат 34 удара, 12 из которых пришлись в створ ворот. Да и два гола той версии «матрасников» мало кто мог забить. «Бавария» открыла счет только по истечении получаса игры. Хаби Алонсо со штрафного попал в Хосе-Марию Хименеса, от которого мяч влетел в ворота. Всего через три минуты уругвайский защитник еще и нарушил правила в своей штрафной площади. Отдуваться за Хименеса пришлось Облаку. Словенский голкипер парировал удар Томаса Мюллера с точки и среагировал на добивание.

«Атлетико» подвиги голкипера вдохновили на ответ. На 54-й минуте игры Торрес вывел Гризманна один на один с Нойером, где француз не оставил шансов немецкому вратарю. На повторах видно, что Гризманн все-таки находился в положении «вне игры», но тогда ВАР еще не был введен, поэтому мяч засчитали.

Для прохода «Баварии» теперь нужно было отличиться дважды. Первый гол Левандовски забил спустя 20 минут после пропущенного. Дуглас Коста навесил в штрафную, где Артуро Видаль выиграл верховую борьбу у Фелипе Луиса и сделал скидку польскому форварду на пустые ворота.

Мяч влетает в ворота «Баварии» после удара Сауля. Фото Getty Images

А вот большего «Бавария» сделать не смогла. Более того, Торрес, как и в концовке первой встречи, мог отличиться. Эль Ниньо врывался в штрафную, где его срубил Хави Мартинес. Фол случился еще до линии штрафной площади, но Джюнейт Чакыр назначил второй пенальти в матче, который тоже не стал результативным — Нойер оставил команду в игре. Правда, «Атлетико» все же удержал нужный результат.

Симеоне был в настоящем восторге от той победы. «Сегодня мы играли против самого сильного соперника, с кем мне приходилось встречаться за всю карьеру. Особенно это касается первого тайма. Я в прямом смысле влюбился в то, что наблюдал на поле, ведь и моя команда играла отменно. Мы справились с давлением и забили, пусть даже сделать это было очень трудно. Мы сотворили невероятное, обыграли уже два из трёх ведущих клубов Европы.

Я горжусь своими игроками и тем, как они работали на поле. Наш сегодняшний соперник был невероятно силён. Мы же старались использовать свои сильные стороны и тот футбол, который умеем показывать и который нам позволяли показывать с имеющимся у нас подбором игроков. Теперь у нас есть шанс выиграть финал, к которому мы подготовимся как можно лучше. А там поглядим, насколько будет возможна победа.

Мы неслучайно так хорошо выступаем — мы развиваемся как команда. У нас много молодых игроков, это заслуга клуба. Футболисты привыкают к стилю команды. Мы любим нашу манеру игры. Теперь мы в финале и хотим выиграть его тоже", — цитирует Симеоне официальный сайт УЕФА.

Радость игроков «Атлетико». Фото Global Look Press

Не менее эмоциональную речь выдал Пеп Гвардиола.

«Мои поздравления «Атлетико». Это был хороший матч. Уверен, что во всей Европе насладились этой игрой. Мы сделали все, что могли. Горжусь своими подопечными. Эту команду ждет блестящее будущее. Мы еще не чемпионы Германии. Нам по-прежнему нужно еще одно очко. Надеюсь, мы заработаем его в субботу. Сегодня мы все — я, игроки и болельщики — расстроены, но мои парни все равно могут гордиться тем, что им удалось сделать в этом сезоне.

Мне нравилось здесь работать из-за этих футболистов. Новый тренер должен быть счастлив, что сможет работать с ними. Конечно, я хотел выиграть Лигу чемпионов с «Баварией» и делал все для этого, я всю свою жизнь отдавал этой команде. Я горжусь нами. Мы очень хорошо играли во втором тайме в Мадриде и на протяжении всего матча сегодня. Мы играли просто прекрасно против «Ювентуса», «Бенфики» и «Атлетико», — цитирует главного тренера «Баварии» сайт УЕФА.

На тот момент уже было известно, что Пеп покинет мюнхенский клуб, тем трогательнее вышла концовка речи: «Повторюсь, моей целью была победа в Лиге чемпионов с «Баварией», и мы играли настолько хорошо, насколько могли. Я очень доволен временем, проведенным здесь. Я получил огромное удовольствие. Титулы — это просто статистика. Но я могу заверить вас, что отдал всего себя этой команде. Я тяжело работал, чтобы адаптироваться в бундеслиге и сделать своих игроков лучше. Я ни о чем не жалею».

...Сегодня Гвардиола и Симеоне сойдутся снова. На сей раз — в четвертьфинале Лиги чемпионов.