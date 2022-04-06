Диего Симеоне должно быть стыдно.

Выступление «Атлетико» в первом матче против «Манчестер Сити» запомнится надолго. Правда, вряд ли это воспоминание будет приятным для кого бы то ни было. Ни одного удара в створ по версии Opta, тепловые карты, где половина поля «Сити» зеленая с редкими точками желтого, скриншоты, на которых игроки «Атлетико» выстраиваются в две линии по пять человек, и шутки про схему 5-5-0 — по соцсетям и медиа уже прокатилась волна троллинга по этому поводу.

Кто-то скажет — ничего нового, типичный «Атлетико» Диего Симеоне. Но в том-то и дело, что это не так. В лучших своих образцах середины 2010-х «Атлетико» был похож на банду хулиганов — злую, жесткую, резкую, наглую, пугающую. То, что было во вторник вечером на «Этихаде» в исполнении гостей, меньше всего подходит под это определение. Первую желтую карточку испанцы получили только на 69-й минуте за вполне рабочий фол Родриго Де Пауля на Джеке Грилише. А какие-то провокации и вовсе начались только в самой концовке, когда «Сити» уже забил и спокойно доводил матч до 1:0 в свою пользу.

А главное, у того «Атлетико» середины 2010-х, несмотря на всю его неоднозначность, было свое специфическое обаяние. Он был контркультурным и антигламурным, и это многим нравилось. И если бы та команда сыграла так, как это было на «Этихаде» (такое трудно представить, но все же), глума было бы куда меньше, чем сейчас.

Проблема в том, что нынешний «Атлетико» уже ни разу не контркультурен и антигламурен. У клуба влиятельные китайские спонсоры и нет никаких проблем с деньгами, зато есть новенький ультрасовременный стадион вместо старого духовитого «Висенте Кальдерон». Симеоне — самый высокооплачиваемый тренер мира с зарплатой, по данным L'Equipe, в 3,33 миллиона евро в месяц (почти 40 миллионов евро в год). «Атлетико» может себе позволить покупать Жоау Феликса за 120 миллионов и отдавать 65 миллионов за Тома Лемара. А в запасе на «Этихаде» сидят ребята вроде Де Пауля и Луиса Суареса.

«Хорошее выступление против выдающегося клуба, которому удалось объединить множество футболистов мирового класса в превосходную команду. Мы хотели хорошо защищаться, уменьшать пространство и бить по ним контратаками. Как раз тогда, когда мы выглядели так, будто создали свои лучшие моменты, они забили единственный мяч. Это была очень сложная игра. Они снимают трех отличных футболистов и заменяют их тремя такими же отличными парнями». — Послематчевый комментарий Симеоне может вызвать разве что ироничную улыбку.

Прибедняться «Атлетико» и персонально аргентинец могли, например, в 2016-м, когда цинично убирали с дороги «Барселону» с праймовым трио МСН или «Баварию» Пепа Гвардиолы. Но не сейчас, когда Симеоне зарабатывает в два раза больше коуча «Сити», а клуб летом оставляет на трансферном рынке почти 80 миллионов евро.

Когда весь матч кто-то скромный и бедный стоически отбивается против сильного и богатого, это вызывает симпатии. Всем нравятся андердоги, люди любят такие сюжеты, и каждый может подвести под это обоснования, вплоть до against modern football. Но когда вот так вот трусливо забивается в угол команда уровня нынешнего «Атлетико» — это стыдно.

В ответном матче Симеоне пообещал другой футбол. Очень хочется, чтобы так и случилось, потому что увиденное во вторник на «Этихаде» недостойно четвертьфинала Лиги чемпионов.