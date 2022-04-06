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Игра «Атлетико» против «Сити» — настоящий позор. Это недостойно четвертьфинала Лиги чемпионов

«Атлетико» не нанес ни одного удара в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити»
Дмитрий Гирин
Заместитель шефа отдела футбола
Читать «СЭ» в
5 апреля. Манчестер. «Манчестер Сити» — «Атлетико» — 1:0. Футболисты гостей готовятся к штрафному удару соперника.
Фото Global Look Press
Диего Симеоне должно быть стыдно.
Лига чемпионов. 1/4 финала
05 апр, 22:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
1:0
Атлетико
Голы
Де Брейне, 70 (1:0)
Манчестер Сити
Эдерсон Стоунс Аке Ляпорт Жоау Канселу Гюндоган (Габриэл Жезус, 68) Эрнандес Де Брейне Бернарду Силва Стерлинг (Грилиш, 68) Махрез (Фоден, 68)
Атлетико
Облак Лоди Савич Фелипе Мандава Врсалько Кондогбья Коке (де Пауль, 60) Льоренте (Корреа, 60) Жоау Феликс (Лемар, 81) Гризманн (Кунья, 60)
Предупреждения
Габриэл Жезус 85’, Эдерсон 90+2’  -  де Пауль 69’, Корреа 83’, Врсалько 90+2’
Судьи
Ковач (Румыния)

Выступление «Атлетико» в первом матче против «Манчестер Сити» запомнится надолго. Правда, вряд ли это воспоминание будет приятным для кого бы то ни было. Ни одного удара в створ по версии Opta, тепловые карты, где половина поля «Сити» зеленая с редкими точками желтого, скриншоты, на которых игроки «Атлетико» выстраиваются в две линии по пять человек, и шутки про схему 5-5-0 — по соцсетям и медиа уже прокатилась волна троллинга по этому поводу.

Кто-то скажет — ничего нового, типичный «Атлетико» Диего Симеоне. Но в том-то и дело, что это не так. В лучших своих образцах середины 2010-х «Атлетико» был похож на банду хулиганов — злую, жесткую, резкую, наглую, пугающую. То, что было во вторник вечером на «Этихаде» в исполнении гостей, меньше всего подходит под это определение. Первую желтую карточку испанцы получили только на 69-й минуте за вполне рабочий фол Родриго Де Пауля на Джеке Грилише. А какие-то провокации и вовсе начались только в самой концовке, когда «Сити» уже забил и спокойно доводил матч до 1:0 в свою пользу.

5&nbsp;апреля. Манчестер. &laquo;Манчестер Сити&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Атлетико&raquo;&nbsp;&mdash; 1:0. Кевин де&nbsp;Брейне. Де Брейне разбил стену Симеоне. «Сити» обыграл «Атлетико»

А главное, у того «Атлетико» середины 2010-х, несмотря на всю его неоднозначность, было свое специфическое обаяние. Он был контркультурным и антигламурным, и это многим нравилось. И если бы та команда сыграла так, как это было на «Этихаде» (такое трудно представить, но все же), глума было бы куда меньше, чем сейчас.

Проблема в том, что нынешний «Атлетико» уже ни разу не контркультурен и антигламурен. У клуба влиятельные китайские спонсоры и нет никаких проблем с деньгами, зато есть новенький ультрасовременный стадион вместо старого духовитого «Висенте Кальдерон». Симеоне — самый высокооплачиваемый тренер мира с зарплатой, по данным L'Equipe, в 3,33 миллиона евро в месяц (почти 40 миллионов евро в год). «Атлетико» может себе позволить покупать Жоау Феликса за 120 миллионов и отдавать 65 миллионов за Тома Лемара. А в запасе на «Этихаде» сидят ребята вроде Де Пауля и Луиса Суареса.

«Хорошее выступление против выдающегося клуба, которому удалось объединить множество футболистов мирового класса в превосходную команду. Мы хотели хорошо защищаться, уменьшать пространство и бить по ним контратаками. Как раз тогда, когда мы выглядели так, будто создали свои лучшие моменты, они забили единственный мяч. Это была очень сложная игра. Они снимают трех отличных футболистов и заменяют их тремя такими же отличными парнями». — Послематчевый комментарий Симеоне может вызвать разве что ироничную улыбку.

Прибедняться «Атлетико» и персонально аргентинец могли, например, в 2016-м, когда цинично убирали с дороги «Барселону» с праймовым трио МСН или «Баварию» Пепа Гвардиолы. Но не сейчас, когда Симеоне зарабатывает в два раза больше коуча «Сити», а клуб летом оставляет на трансферном рынке почти 80 миллионов евро.

&laquo;Ливерпуль&raquo; победил &laquo;Бенфику&raquo; в&nbsp;Лиссабоне. «Ливерпуль» взял свое на классе, но чуть не придумал себе проблемы

Когда весь матч кто-то скромный и бедный стоически отбивается против сильного и богатого, это вызывает симпатии. Всем нравятся андердоги, люди любят такие сюжеты, и каждый может подвести под это обоснования, вплоть до against modern football. Но когда вот так вот трусливо забивается в угол команда уровня нынешнего «Атлетико» — это стыдно.

В ответном матче Симеоне пообещал другой футбол. Очень хочется, чтобы так и случилось, потому что увиденное во вторник на «Этихаде» недостойно четвертьфинала Лиги чемпионов.

Диего Симеоне
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Атлетико
ФК Манчестер Сити
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