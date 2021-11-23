«Зениту» пора в евровесну. Поражение Семаку могут не простить

Сегодня чемпионы России могут потерять шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, зато гарантировать себе место в 1/16 финала Лиги Европы .

Прогрессирует ли «Зенит» при Сергее Семаке? Да, невский клуб регулярно побеждает в чемпионате и сейчас идет на первом месте, но признак ли это прогресса?

Я уверен, что ответ на этот вопрос может дать только выступление в еврокубках. Невозможно определить потолок гегемона по национальным турнирам, тем более когда на дистанции у команды нет равного конкурента. В Европе все совсем иначе — «Зенит» там то ли середняк, то ли аутсайдер, а значит, ему есть куда расти.

Давайте прямо: боссам петербургского клуба не очень интересна борьба в России, они нацелены на успех в Европе. Пока, понятно, не на титулы, но точно на узнаваемость — если «Зенит» регулярно будет добираться до поздних стадий плей-офф еврокубков, то о нем заговорят за рубежом.

Однако сейчас результата нет. При Сергее Семаке сине-бело-голубые в еврокубках провели 30 матчей (включая отборочные). Из них — 9 побед и 17 поражений. В Лиге чемпионов статистика еще хуже: 16 игр, 3 победы и 11 поражений.

При этом до текущего сезона «Зенит» при Семаке всегда был в первой корзине жеребьевки, а полноценные гранды ему не попадались. Более того, до нынешнего тренера сине-бело-голубые никогда не заканчивали путь на групповом этапе — всегда из него выходили хотя бы в плей-офф Лиги Европы / Кубка УЕФА. А при Семаке «Зенит» дважды подряд финишировал в группе последним и установил клубный антирекорд (одна ничья при пяти поражениях в шести матчах прошлого сезона).

23.11.2021 | Мальме — Зенит

Но есть и хорошие новости: двигаться можно только вперед. И по сравнению с прошлым годом прогресс уже есть — на групповом этапе у «Зенита» очков в три раза больше, чем прошлой осенью.

Но этого мало. Чемпионам России в этом году обязательно нужно выходить как минимум в плей-офф Лиги Европы — евровесны в Санкт-Петербурге не было три года, и дольше ждать город не хочет. Да и в клубе этого могут не простить Семаку: в конце концов, состав у «Зенита» объективно сильнее всех в России, и выиграть с ним чемпионат могут многие тренеры. А по меркам Европы подбор исполнителей у клуба средний, и пошуметь там способны лишь исключительные тренеры.

Семак все это прекрасно осознает. И на самом деле прогресса он уже добился. Можно сколько угодно смеяться над «достойными поражениями», но навязать борьбу «Челси» и «Ювентусу» с этим составом смогли бы не все тренеры. Семак — смог. Во многом в этом ему помогла смена тактической схемы: в нынешних 3-4-2-1 почти всем футболистам основы комфортно, а у тренерского штаба появилась возможность переключаться между расстановками прямо по ходу игр. И нет сомнений, что «Челси» и «Мальме» в первых двух турах не были готовы к подобной тактике «Зенита».

Осталось Семаку материализовать идеи в результат, а заодно закрыть личный гештальт — он в качестве главного тренера «Зенита» еще ни разу не побеждал в гостевом еврокубковом матче. Была, конечно, ничего не значащая победа над «Боруссией» 2:1 в 2014 году, но тогда Семак был исполняющим обязанности главного тренера после отстранения Лучано Спаллетти. С 2018-го «Зенит» на выезде не побеждал зарубежные клубы даже в отборочных раундах Лиги Европы. А ведь это целых 15 матчей.

Матч в Мальме — хороший шанс для Семака прервать кошмарную серию. Да, «Зениту» для гарантированного места в Лиге Европы достаточно сыграть вничью, но лучше именно победить — команда должна почувствовать, что может выигрывать не только в России. К тому же только победа оставит «Зениту» теоретические шансы на плей-офф Лиги чемпионов. Они еще есть, но нужна победа «Ювентуса» в Лондоне.

Впрочем, о раскладах мы подумаем после матча. До него они будут только мешать.