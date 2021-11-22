«Зенит» в Швеции будет биться за евровесну. Питерцы могут попасть в плей-офф впервые за три года
23 ноября «Зенит» в гостях играет с «Мальме» в Лиге чемпионов. Только победа оставляет команде Сергея Семака шансы на продолжение борьбы в главном европейском клубном турнире. Сделайте ставку на этот матч в БЕТСИТИ и получите бонус до 10 000 рублей прямо сейчас!
Турнирное положение
В плей-офф Лиги чемпионов выходят две первые команды из группы. Команда, занявшая третье место, весной сыграет в Лиге Европы.
Группа Н. Положение команд
|
|
И
|
О
|
М
|
1. Ювентус
|
4
|
12
|
9-2
|
2. Челси
|
4
|
9
|
6-1
|
3. Зенит
|
4
|
3
|
6-6
|
4. Мальме
|
4
|
0
|
0-12
Когда начало матча «Мальме» — «Зенит» и где смотреть трансляцию 23 ноября
Матч «Мальме» — «Зенит» состоится 23 ноября на стадионе «Эледа» в Мальме. Начало игры — в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире матч покажет matchtv.ru, начало трансляции — в 22.45.
«Мальме» — «Зенит»: прогноз и ставка на матч 23 ноября
За два тура до конца группового этапа «Зенит» имеет отличные шансы на продолжение еврокубковой кампании весной — впервые за три года. Для того чтобы обеспечить себе третье место в группе, сине-бело-голубым достаточно сыграть вничью с «Мальме». Можно даже проиграть, но не крупнее чем с разницей в четыре мяча — и все равно питерцы в турнирной таблице будут выше шведов.
В «Зените» наверняка задумываются о большем. Команда Сергея Семака еще сохраняет шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Для этого нужно самим выиграть в Швеции, желательно как можно крупнее. В параллельном матче «Ювентус» должен победить в Лондоне «Челси». При таком раскладе матч последнего тура «Зенит» — «Челси» станет битвой за 1/8 финала.
Букмекерская компания БЕТСИТИ считает «Зенит» фаворитом игры с «Мальме». Коэффициент на победу гостей — 2.00, на шведов — 3.90, на ничью — 3.60.
В матче первого круга питерцы более чем уверенно разобрались с соперником — 4:0. В отличной форме Артем Дзюба, в пятницу сделавший хет-трик в ворота «Нижнего Новгорода». Причин осторожничать и играть на ничью у «Зенита» нет — при поражении он ничего не теряет, а победа оставляет шансы на выход в плей-офф.
Прогноз «СЭ»: есть основания выбрать оптимистичный вариант — «Зенит» забьет в обоих таймах с интересным коэффициентом 2.75.
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