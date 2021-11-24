«В Россию Рождество пришло слишком рано». Тренер «Мальме» разнес судейство, а Семак назвал ничью справедливой

Эмоциональная пресс-конференция тренеров после ничьей в Швеции.

— Перед матчем вы сказали, что ждете от «Мальме» активной и агрессивной игры. По первому тайму соперник так и играл. Почему команда оказалась к этому не готова? — вопрос главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку.

— Почему? Мы были к этому готовы. У наших ворот практически не возникало моментов в первом тайме. К сожалению, был один момент, который привел к голу.

— В первой встрече с «Мальме» было удивительным расположение Дугласа при позиционных атаках. Сейчас этого не было. Не предполагалось, что «Зенит» будет владеть мячом?

— Нет, в прошлом матче был Кузяев, которому удобнее играть выше. А Дуглас вышел сегодня, поэтому расположение было таким.

— Чистяков был близок к удалению еще по первому тайму. Почему решили заменить Ловрена, а не его?

— Да, Чистяков действовал менее уверенно, чем обычно. Но мы решили оставить его, потому что по игре на втором этаже и с длинными передачами он действует лучше. А Ракицкий полезен для развития атак.

— Почему Клаудиньо так нервничает?

— Мы заменили Клаудиньо в том числе потому, что у него была желтая карточка. Он пока адаптируется к игре в России и не всегда играет на стабильно высоком уровне.

— Рассматривали ли выход Сутормина?

— Такой вариант был, но на сегодняшний день Караваев лучше готов.

— В конце матча к вам подошел защитник «Мальме» Ахмедходжич. Что он хотел?

— Я ему сказал, что видел момент со вторым пенальти. И, на мой взгляд, это был чистый фол. Он сказал, что у него к арбитру были другие претензии.

— Справедлив ли результат?

— Думаю, справедлив. Мы могли победить и проиграть. В целом, наверное, справедлив.

— При вас у «Зенита» уже 16 матчей без гостевых побед в еврокубках. Почему так?

— Мы вообще нечасто побеждаем. В этом розыгрыше Лиги чемпионов победили однажды, причем дома. Да, серия неприятная, но значит недостойны победы.

— Повлияла ли атмосфера на игроков?

— Болельщики прекрасно поддерживали команду. Не зря говорят, что при такой поддержке свои болельщики — 12-й игрок. Это та атмосфера, за которую любят футбол.

— Команда была психологически готова к матчу?

— Нам и в чемпионате России в гостях приходится непросто. Работа под давлением — тоже мастерство, к этому тоже нужно быть готовым. Есть молодые игроки, кому-то не хватает тактического и технического мастерства. Это одна из причин неудачных выездных матчей.

— Почему второй пенальти бил Ракицкий? Мы видели, что Дзюба предлагал кандидатуру Малкома.

— Потому что он чувствовал уверенность в сложной ситуации.

— Не думаете ли вы отстранить Дзюбу от исполнения пенальти, учитывая, что он неоднократно мазал в последний год?

— Несмотря на незабитый пенальти, он по проценту реализованных является одним из лучших в нашей команде. А будет он бить дальше или нет, мы подумаем.

Йон Даль Томассон: «Рождество пришло в Россию рано»

— В этом году Рождество рано пришло в Россию, — начал главный тренер «Мальме», намекая на работу латвийской бригады арбитров.

— Как вам судейство?

— Много было ситуаций с просмотром видеоповторов, но с этим мы должны жить. Я горжусь командой, нашей игрой и тем, как мы атаковали, как мы сделали гол. Не могу сказать ничего больше.

— Вы не ответили на вопрос о судье.

— Я сказал с самого начала, что на этот раз праздник пришел в Россию слишком рано.

— Считаете ли вы результат незаслуженным?

— Мы играли хорошо против великолепной команды, которая тратит по 100 миллионов евро в год. Я доволен командой.

— Вы снова сказали про бюджет. Но как он влияет на игровой стиль команды?

— Иногда бюджет не имеет значения. Но бывают разные матчи — например, «Челси» победил «Ювентус» 4:0.

— Не удивила ли вас игра «Зенита» в первом тайме?

— Считаю, что «Зенит» — шикарная команда. Он должен был побеждать «Челси». Но и мы хорошо играли.

— Что вы сказали судье после матча?

— Я поблагодарил его за игру. Если я и сказал что-то еще, то я не помню.