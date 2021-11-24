«В Россию Рождество пришло слишком рано». Тренер «Мальме» разнес судейство, а Семак назвал ничью справедливой
— Перед матчем вы сказали, что ждете от «Мальме» активной и агрессивной игры. По первому тайму соперник так и играл. Почему команда оказалась к этому не готова? — вопрос главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку.
— Почему? Мы были к этому готовы. У наших ворот практически не возникало моментов в первом тайме. К сожалению, был один момент, который привел к голу.
— В первой встрече с «Мальме» было удивительным расположение Дугласа при позиционных атаках. Сейчас этого не было. Не предполагалось, что «Зенит» будет владеть мячом?
— Нет, в прошлом матче был Кузяев, которому удобнее играть выше. А Дуглас вышел сегодня, поэтому расположение было таким.
— Чистяков был близок к удалению еще по первому тайму. Почему решили заменить Ловрена, а не его?
— Да, Чистяков действовал менее уверенно, чем обычно. Но мы решили оставить его, потому что по игре на втором этаже и с длинными передачами он действует лучше. А Ракицкий полезен для развития атак.
— Почему Клаудиньо так нервничает?
— Мы заменили Клаудиньо в том числе потому, что у него была желтая карточка. Он пока адаптируется к игре в России и не всегда играет на стабильно высоком уровне.
— Рассматривали ли выход Сутормина?
— Такой вариант был, но на сегодняшний день Караваев лучше готов.
— В конце матча к вам подошел защитник «Мальме» Ахмедходжич. Что он хотел?
— Я ему сказал, что видел момент со вторым пенальти. И, на мой взгляд, это был чистый фол. Он сказал, что у него к арбитру были другие претензии.
— Справедлив ли результат?
— Думаю, справедлив. Мы могли победить и проиграть. В целом, наверное, справедлив.
— При вас у «Зенита» уже 16 матчей без гостевых побед в еврокубках. Почему так?
— Мы вообще нечасто побеждаем. В этом розыгрыше Лиги чемпионов победили однажды, причем дома. Да, серия неприятная, но значит недостойны победы.
— Повлияла ли атмосфера на игроков?
— Болельщики прекрасно поддерживали команду. Не зря говорят, что при такой поддержке свои болельщики — 12-й игрок. Это та атмосфера, за которую любят футбол.
— Команда была психологически готова к матчу?
— Нам и в чемпионате России в гостях приходится непросто. Работа под давлением — тоже мастерство, к этому тоже нужно быть готовым. Есть молодые игроки, кому-то не хватает тактического и технического мастерства. Это одна из причин неудачных выездных матчей.
— Почему второй пенальти бил Ракицкий? Мы видели, что Дзюба предлагал кандидатуру Малкома.
— Потому что он чувствовал уверенность в сложной ситуации.
— Не думаете ли вы отстранить Дзюбу от исполнения пенальти, учитывая, что он неоднократно мазал в последний год?
— Несмотря на незабитый пенальти, он по проценту реализованных является одним из лучших в нашей команде. А будет он бить дальше или нет, мы подумаем.
Йон Даль Томассон: «Рождество пришло в Россию рано»
— В этом году Рождество рано пришло в Россию, — начал главный тренер «Мальме», намекая на работу латвийской бригады арбитров.
— Как вам судейство?
— Много было ситуаций с просмотром видеоповторов, но с этим мы должны жить. Я горжусь командой, нашей игрой и тем, как мы атаковали, как мы сделали гол. Не могу сказать ничего больше.
— Вы не ответили на вопрос о судье.
— Я сказал с самого начала, что на этот раз праздник пришел в Россию слишком рано.
— Считаете ли вы результат незаслуженным?
— Мы играли хорошо против великолепной команды, которая тратит по 100 миллионов евро в год. Я доволен командой.
— Вы снова сказали про бюджет. Но как он влияет на игровой стиль команды?
— Иногда бюджет не имеет значения. Но бывают разные матчи — например, «Челси» победил «Ювентус» 4:0.
— Не удивила ли вас игра «Зенита» в первом тайме?
— Считаю, что «Зенит» — шикарная команда. Он должен был побеждать «Челси». Но и мы хорошо играли.
— Что вы сказали судье после матча?
— Я поблагодарил его за игру. Если я и сказал что-то еще, то я не помню.
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