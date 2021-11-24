Дзюба не реализовал четыре из восьми последних пенальти

В гостевом матче против «Мальме» Артем Дзюба не смог забить с пенальти, допустив уже третий подобный промах в 2021 году.

Всего же из восьми последних 11-метровых форвард «Зенита» не реализовал четыре. До Йохана Далина дуэль у лучшего бомбардира в истории чемпионатов России выиграли Матвей Сафонов, Юрий Дюпин и Игорь Акинфеев.

Пенальти Артема Дзюбы с начала сезона-2020/21

Дата Турнир Команда Дзюбы Матч Вратарь Итог 03.09.2020 ЛН Россия Сербия (д) — 3:1 Марко Дмитрович Гол 23.09.2020 ЧР Зенит Уфа (д) — 6:0 Александр Беленов Гол 08.11.2020 ЧР Зенит Краснодар (д) — 3:1 Матвей Сафонов Вратарь 05.12.2020 ЧР Зенит Урал (д) — 5:1 Илья Помазун Гол 12.12.2020 ЧР Зенит Динамо (д) — 3:1 Антон Шунин Гол 08.03.2021 ЧР Зенит Рубин (г) — 1:2 Юрий Дюпин Вратарь 17.03.2021 ЧР Зенит ЦСКА (г) — 3:2 Игорь Акинфеев Вратарь 21.06.2021 ЧЕ Россия Дания (г) — 1:4 Каспер Шмайхель Гол 24.10.2021 ЧР Зенит Спартак (д) — 7:1 Александр Максименко Гол 23.11.2021 ЛЧ Зенит Мальме (г) — 1:1 Йохан Далин Вратарь

Далин — 12-й голкипер, которого Дзюба не смог пробить с пенальти.

Шесть промахов Артем совершил во время выступлений за «Зенит», дважды не забивал соперникам «Ростова», по разу командам, с которыми встречались «Томь», «Спартак», «Арсенал» и сборная России.

Семь раз Дзюба не справлялся в победных матчах, трижды — в ничейных, дважды — в проигранных.

Все незабитые пенальти Артема Дзюбы

Дата Турнир Команда Дзюбы Матч Минута Вратарь 16.10.2010 ЧР Томь Сатурн (д) — 2:2 33' Антонин Кински 07.08.2011 ЧР Спартак Терек (г) — 4:2 43' Сослан Джанаев 30.09.2013 ЧР Ростов Урал (д) — 1:1 87' Алексей Солосин 12.04.2014 ЧР Ростов Терек (г) — 0:3 86' Ярослав Годзюр 23.11.2017 ЛЕ Зенит Вардар (д) — 2:1 27' Филип Гачевски 09.03.2018 ЧР Арсенал Амкар (г) — 2:0 11' Дмитрий Хомич 25.10.2018 ЛЕ Зенит Бордо (д) — 2:1 53' Бенуа Кастиль 08.06.2019 ОЧЕ Россия Сан-Марино (д) — 9:0 76' Элиа Бенедеттини 08.11.2020 ЧР Зенит Краснодар (д) — 3:1 45' Матвей Сафонов 08.03.2021 ЧР Зенит Рубин (г) — 1:2 90+9' Юрий Дюпин 17.03.2021 ЧР Зенит ЦСКА (г) — 3:2 70' Игорь Акинфеев 23.11.2021 ЛЧ Зенит Мальме (г) — 1:1 53' Йохан Далин

Дзюба упустил возможность стать первым российским бомбардиром, забившим 10 мячей в Лиге чемпионов. Тем не менее, Артем все равно занимает первое место в списке отечественных снайперов, на гол опережая Андрея Тихонова, на два — Алана Дзагоева.

Лучшие российские бомбардиры Лиги чемпионов

Игрок Клубы Матчи Голы Артем Дзюба Спартак, Зенит 28 9 Андрей Тихонов Спартак 29 8 Алан Дзагоев ЦСКА 37 7 Сергей Юран Спартак, Штурм 11 6 Роман Широков Зенит 21 6 Дмитрий Аленичев Спартак, Порту 26 6 Егор Титов Спартак 36 6 Роман Павлюченко Спартак 12 5 Сергей Семак ЦСКА, Рубин, Зенит 20 5 Артем Безродный Спартак 25 5 Юрий Никифоров Спартак, ПСВ 37 5

На 90+2-й минуте «Зенит» спас гостевую ничью за счет гола Ярослава Ракицкого со второго пенальти.

Питерцы стали третьей российской командой, пробившей два 11-метровых в группе Лиги чемпионов. Ранее по два шанса получали «Спартак» и ЦСКА.

Но если хавбек красно-белых Андрей Тихонов промахов не допустил, то форвард армейцев Сейду Думбья после гола пробил мимо.

Матчи Лиги чемпионов, в которых российские клубы били два пенальти