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Дзюба не реализовал четыре из восьми последних пенальти

Кирилл Бурдаков
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Сегодня, 02:15
23 ноября. Мальме. «Мальме» — «Зенит» — 1:1. Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»
23 ноября. Мальме. «Мальме» — «Зенит» — 1:1. Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»
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В гостевом матче против «Мальме» Артем Дзюба не смог забить с пенальти, допустив уже третий подобный промах в 2021 году.

Всего же из восьми последних 11-метровых форвард «Зенита» не реализовал четыре. До Йохана Далина дуэль у лучшего бомбардира в истории чемпионатов России выиграли Матвей Сафонов, Юрий Дюпин и Игорь Акинфеев.

Пенальти Артема Дзюбы с начала сезона-2020/21

Дата

Турнир

Команда Дзюбы

Матч

Вратарь

Итог

03.09.2020

ЛН

Россия

Сербия (д) — 3:1

Марко Дмитрович

Гол

23.09.2020

ЧР

Зенит

Уфа (д) — 6:0

Александр Беленов

Гол

08.11.2020

ЧР

Зенит

Краснодар (д) — 3:1

Матвей Сафонов

Вратарь

05.12.2020

ЧР

Зенит

Урал (д) — 5:1

Илья Помазун

Гол

12.12.2020

ЧР

Зенит

Динамо (д) — 3:1

Антон Шунин

Гол

08.03.2021

ЧР

Зенит

Рубин (г) — 1:2

Юрий Дюпин

Вратарь

17.03.2021

ЧР

Зенит

ЦСКА (г) — 3:2

Игорь Акинфеев

Вратарь

21.06.2021

ЧЕ

Россия

Дания (г) — 1:4

Каспер Шмайхель

Гол

24.10.2021

ЧР

Зенит

Спартак (д) — 7:1

Александр Максименко

Гол

23.11.2021

ЛЧ

Зенит

Мальме (г) — 1:1

Йохан Далин

Вратарь

Далин — 12-й голкипер, которого Дзюба не смог пробить с пенальти.

Шесть промахов Артем совершил во время выступлений за «Зенит», дважды не забивал соперникам «Ростова», по разу командам, с которыми встречались «Томь», «Спартак», «Арсенал» и сборная России.

Семь раз Дзюба не справлялся в победных матчах, трижды — в ничейных, дважды — в проигранных.

Все незабитые пенальти Артема Дзюбы

Дата

Турнир

Команда Дзюбы

Матч

Минута

Вратарь

16.10.2010

ЧР

Томь

Сатурн (д) — 2:2

33'

Антонин Кински

07.08.2011

ЧР

Спартак

Терек (г) — 4:2

43'

Сослан Джанаев

30.09.2013

ЧР

Ростов

Урал (д) — 1:1

87'

Алексей Солосин

12.04.2014

ЧР

Ростов

Терек (г) — 0:3

86'

Ярослав Годзюр

23.11.2017

ЛЕ

Зенит

Вардар (д) — 2:1

27'

Филип Гачевски

09.03.2018

ЧР

Арсенал

Амкар (г) — 2:0

11'

Дмитрий Хомич

25.10.2018

ЛЕ

Зенит

Бордо (д) — 2:1

53'

Бенуа Кастиль

08.06.2019

ОЧЕ

Россия

Сан-Марино (д) — 9:0

76'

Элиа Бенедеттини

08.11.2020

ЧР

Зенит

Краснодар (д) — 3:1

45'

Матвей Сафонов

08.03.2021

ЧР

Зенит

Рубин (г) — 1:2

90+9'

Юрий Дюпин

17.03.2021

ЧР

Зенит

ЦСКА (г) — 3:2

70'

Игорь Акинфеев

23.11.2021

ЛЧ

Зенит

Мальме (г) — 1:1

53'

Йохан Далин

Дзюба упустил возможность стать первым российским бомбардиром, забившим 10 мячей в Лиге чемпионов. Тем не менее, Артем все равно занимает первое место в списке отечественных снайперов, на гол опережая Андрея Тихонова, на два — Алана Дзагоева.

Лучшие российские бомбардиры Лиги чемпионов

Игрок

Клубы

Матчи

Голы

Артем Дзюба

Спартак, Зенит

28

9

Андрей Тихонов

Спартак

29

8

Алан Дзагоев

ЦСКА

37

7

Сергей Юран

Спартак, Штурм

11

6

Роман Широков

Зенит

21

6

Дмитрий Аленичев

Спартак, Порту

26

6

Егор Титов

Спартак

36

6

Роман Павлюченко

Спартак

12

5

Сергей Семак

ЦСКА, Рубин, Зенит

20

5

Артем Безродный

Спартак

25

5

Юрий Никифоров

Спартак, ПСВ

37

5

На 90+2-й минуте «Зенит» спас гостевую ничью за счет гола Ярослава Ракицкого со второго пенальти.

Питерцы стали третьей российской командой, пробившей два 11-метровых в группе Лиги чемпионов. Ранее по два шанса получали «Спартак» и ЦСКА.

Но если хавбек красно-белых Андрей Тихонов промахов не допустил, то форвард армейцев Сейду Думбья после гола пробил мимо.

Матчи Лиги чемпионов, в которых российские клубы били два пенальти

Дата

Команда

Матч

Пенальтист

Минута

Итог

15.09.1999

Спартак

Виллем II (г) — 3:1

Андрей Тихонов

27'

Гол

Андрей Тихонов

53'

Гол

30.09.2015

ЦСКА

ПСВ (д) — 3:2

Сейду Думбья

36'

Гол

Сейду Думбья

44'

Мимо

23.11.2021

Зенит

Мальме (г) — 1:1

Артем Дзюба

53'

Вратарь

Ярослав Ракицкий

90+2'

Гол

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