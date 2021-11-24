Дзюба не реализовал четыре из восьми последних пенальти
Всего же из восьми последних 11-метровых форвард «Зенита» не реализовал четыре. До Йохана Далина дуэль у лучшего бомбардира в истории чемпионатов России выиграли Матвей Сафонов, Юрий Дюпин и Игорь Акинфеев.
Пенальти Артема Дзюбы с начала сезона-2020/21
|
Дата
|
Турнир
|
Команда Дзюбы
|
Матч
|
Вратарь
|
Итог
|
03.09.2020
|
ЛН
|
Россия
|
Сербия (д) — 3:1
|
Марко Дмитрович
|
Гол
|
23.09.2020
|
ЧР
|
Зенит
|
Уфа (д) — 6:0
|
Александр Беленов
|
Гол
|
08.11.2020
|
ЧР
|
Зенит
|
Краснодар (д) — 3:1
|
Матвей Сафонов
|
Вратарь
|
05.12.2020
|
ЧР
|
Зенит
|
Урал (д) — 5:1
|
Илья Помазун
|
Гол
|
12.12.2020
|
ЧР
|
Зенит
|
Динамо (д) — 3:1
|
Антон Шунин
|
Гол
|
08.03.2021
|
ЧР
|
Зенит
|
Рубин (г) — 1:2
|
Юрий Дюпин
|
Вратарь
|
17.03.2021
|
ЧР
|
Зенит
|
ЦСКА (г) — 3:2
|
Игорь Акинфеев
|
Вратарь
|
21.06.2021
|
ЧЕ
|
Россия
|
Дания (г) — 1:4
|
Каспер Шмайхель
|
Гол
|
24.10.2021
|
ЧР
|
Зенит
|
Спартак (д) — 7:1
|
Александр Максименко
|
Гол
|
23.11.2021
|
ЛЧ
|
Зенит
|
Мальме (г) — 1:1
|
Йохан Далин
|
Вратарь
Далин — 12-й голкипер, которого Дзюба не смог пробить с пенальти.
Шесть промахов Артем совершил во время выступлений за «Зенит», дважды не забивал соперникам «Ростова», по разу командам, с которыми встречались «Томь», «Спартак», «Арсенал» и сборная России.
Семь раз Дзюба не справлялся в победных матчах, трижды — в ничейных, дважды — в проигранных.
Все незабитые пенальти Артема Дзюбы
|
Дата
|
Турнир
|
Команда Дзюбы
|
Матч
|
Минута
|
Вратарь
|
16.10.2010
|
ЧР
|
Томь
|
Сатурн (д) — 2:2
|
33'
|
Антонин Кински
|
07.08.2011
|
ЧР
|
Спартак
|
Терек (г) — 4:2
|
43'
|
Сослан Джанаев
|
30.09.2013
|
ЧР
|
Ростов
|
Урал (д) — 1:1
|
87'
|
Алексей Солосин
|
12.04.2014
|
ЧР
|
Ростов
|
Терек (г) — 0:3
|
86'
|
Ярослав Годзюр
|
23.11.2017
|
ЛЕ
|
Зенит
|
Вардар (д) — 2:1
|
27'
|
Филип Гачевски
|
09.03.2018
|
ЧР
|
Арсенал
|
Амкар (г) — 2:0
|
11'
|
Дмитрий Хомич
|
25.10.2018
|
ЛЕ
|
Зенит
|
Бордо (д) — 2:1
|
53'
|
Бенуа Кастиль
|
08.06.2019
|
ОЧЕ
|
Россия
|
Сан-Марино (д) — 9:0
|
76'
|
Элиа Бенедеттини
|
08.11.2020
|
ЧР
|
Зенит
|
Краснодар (д) — 3:1
|
45'
|
Матвей Сафонов
|
08.03.2021
|
ЧР
|
Зенит
|
Рубин (г) — 1:2
|
90+9'
|
Юрий Дюпин
|
17.03.2021
|
ЧР
|
Зенит
|
ЦСКА (г) — 3:2
|
70'
|
Игорь Акинфеев
|
23.11.2021
|
ЛЧ
|
Зенит
|
Мальме (г) — 1:1
|
53'
|
Йохан Далин
Дзюба упустил возможность стать первым российским бомбардиром, забившим 10 мячей в Лиге чемпионов. Тем не менее, Артем все равно занимает первое место в списке отечественных снайперов, на гол опережая Андрея Тихонова, на два — Алана Дзагоева.
Лучшие российские бомбардиры Лиги чемпионов
|
Игрок
|
Клубы
|
Матчи
|
Голы
|
Артем Дзюба
|
Спартак, Зенит
|
28
|
9
|
Андрей Тихонов
|
Спартак
|
29
|
8
|
Алан Дзагоев
|
ЦСКА
|
37
|
7
|
Сергей Юран
|
Спартак, Штурм
|
11
|
6
|
Роман Широков
|
Зенит
|
21
|
6
|
Дмитрий Аленичев
|
Спартак, Порту
|
26
|
6
|
Егор Титов
|
Спартак
|
36
|
6
|
Роман Павлюченко
|
Спартак
|
12
|
5
|
Сергей Семак
|
ЦСКА, Рубин, Зенит
|
20
|
5
|
Артем Безродный
|
Спартак
|
25
|
5
|
Юрий Никифоров
|
Спартак, ПСВ
|
37
|
5
На 90+2-й минуте «Зенит» спас гостевую ничью за счет гола Ярослава Ракицкого со второго пенальти.
Питерцы стали третьей российской командой, пробившей два 11-метровых в группе Лиги чемпионов. Ранее по два шанса получали «Спартак» и ЦСКА.
Но если хавбек красно-белых Андрей Тихонов промахов не допустил, то форвард армейцев Сейду Думбья после гола пробил мимо.
Матчи Лиги чемпионов, в которых российские клубы били два пенальти
|
Дата
|
Команда
|
Матч
|
Пенальтист
|
Минута
|
Итог
|
15.09.1999
|
Спартак
|
Виллем II (г) — 3:1
|
Андрей Тихонов
|
27'
|
Гол
|
|
|
|
Андрей Тихонов
|
53'
|
Гол
|
30.09.2015
|
ЦСКА
|
ПСВ (д) — 3:2
|
Сейду Думбья
|
36'
|
Гол
|
|
|
|
Сейду Думбья
|
44'
|
Мимо
|
23.11.2021
|
Зенит
|
Мальме (г) — 1:1
|
Артем Дзюба
|
53'
|
Вратарь
|
|
|
|
Ярослав Ракицкий
|
90+2'
|
Гол
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