Попробовали разобраться в цифрах.

На прошлой неделе все отмечали достижение Криштиану Роналду, который перешагнул отметку в 800 голов за карьеру. А после вторничных матчей Лиги чемпионов сначала по соцсетям, а затем и по новостным лентам понеслась волна, что Лионель Месси, сделавший дубль в игре «ПСЖ» с «Брюгге», обогнал по забитым мячам Пеле — 758 голов против 757. У аргентинца 678 мячей за клуб и 80 за сборную, а у легендарного бразильца — 680 за клуб и 78 за национальную команду.

Y LO SUPER? NOM?S: Leo Messi anot? un doblete en la #CHAMPIONSxESPN y lleg? a 758 goles oficiales, dejando en el camino a Pel?. pic.twitter.com/NwL1GfmDC4 — SportsCenter (@SC_ESPN) December 7, 2021

С Криштиану и Месси все понятно — их карьеры развивались у нас на глазах, а почти все их голы мы смотрели в прямом эфире, и это не такое уж и преувеличение. 801 и 758 — это количество забитых ими мячей на высшем уровне. То есть в высших дивизионах национальных чемпионатов, кубках, еврокубках, клубных чемпионатах мира и за национальную команду.

А вот с Пеле и другими легендами прошлого дело обстоит куда сложнее. Принято считать, что за карьеру великий бразилец забил более 1000 голов. История с юбилейным 1000-м голом широко распространена в литературе — как Пеле никак не мог его забить, как сделал это с пенальти, как многими это обстоятельство считалось небольшим пятном на репутации короля футбола и как, тем не менее, все вокруг праздновали достижение этой отметки.

Сколько Пеле забил всего? Как ни странно, есть разные данные. Сам бразилец в январе этого года выложил пост в Instagram, где заявил, что у него 1283 гола. Потом, правда, он был удален, но тем не менее. Есть и другой источник, на который многие ссылаются, говоря о лучших бомбардирах в истории, — это известный статистический ресурс RSSSF. Так вот, там у Пеле — 1303 гола за карьеру, но это во всех матчах.

Откуда взялись 757 голов? Принято считать, что именно столько Пеле забил в официальных матчах на топ-уровне — суммируются голы за «Сантос» (643), «Нью-Йорк Космос» (37) и сборную Бразилии (77), причем цифры обычно берутся именно с RSSSF (по крайней мере, англоязычная «Википедия» делает именно так).

Это широко обсуждалось в начале января, когда Роналду, сделав дубль в ворота «Удинезе», довел число забитых мячей до 758. История широко разлетелась по соцсетям, в том числе и максимально авторитетных ресурсов вроде ESPN или Goal.

Cristiano Ronaldo overtakes Pele's official goal tally ?



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Два с половиной месяца спустя история повторилась. Роналду сделал хет-трик в матче с «Кальяри» и достиг отметки в 770 голов. После чего португалец назвал себя лучшим бомбардиром в истории и обратился к Пеле, которому португалец приписал уже 767 мячей.

«Мое вечное и безоговорочное восхищение мистером Эдсоном Арантисом ду Насименто, а также уважение к футболу середины XX века побудило меня считать, что он забил 767 голов, учитывая девять голов за сборную штата Сан-Паулу, а также один гол за армейскую команду как официальные. Мир изменился с тех пор, и футбол тоже изменился, но это не означает, что мы можем просто стереть историю ради наших интересов», — написал Роналду в Instagram.

Самое забавное, что сайт RSSSF, на который многие ссылаются в подобного рода материалах и новостях, насчитал у Пеле 769 голов, забитых в матчах на топ-уровне.

Лучшие бомбардиры в матчах топ-уровня по версии RSSSF.

Какой из трех версий верить — это ваше личное дело. По двум из них (версии Роналду и версии RSSSF), Месси еще не догнал и не обогнал Пеле, хотя, скорее всего, и сделает это еще до конца сезона.

А есть еще статистика голов в официальных матчах — вообще всех, а не только на топ-уровне. Там у Пеле 775 голов и бразилец позади и Месси, и Криштиану. Правда, и они там не на первых строчках чарта.

Лучшие бомбардиры в официальных матчах по версии RSSSF.

Запутались? А ведь это только версия одного, пусть и более или менее авторитетного статистического ресурса. Очевидно, что многие данные можно интерпретировать так, как это выгодно считающим. При желании можно считать голы в товарищеских матчах на сборах или вообще в двусторонках на тренировке (а с довоенными бомбардирами примерно так и происходит).

А обогнал Месси Пеле или нет — как хотите, так и думайте. Это личное дело каждого.