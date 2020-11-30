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Главный тренер «Зальцбурга» о «Локо»: «Уважаем соперника, но рассчитываем победить»

Наталья Юрина
Наталья Юрина
Корреспондент
30 ноября 2020, 21:05
Джесси Марш. Фото AFP
Джесси Марш. Фото AFP
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Пресс-конференция Джесси Марша перед матчем Лиги чемпионов в Москве
Локомотив — Зальцбург

О сопернике

— Мы уже играли с «Локо» не так давно, но набрали всего лишь одно очко. Оно — единственное наше в Лиге чемпионов. Если завтра мы победим, то сможем рассчитывать на продолжение европейской кампании. Ожидается непростая игра, но мы рассчитываем одержать победу. Мы уважаем «Локо». Он продемонстрировал выдающуюся игру против «Атлетико» и «Баварии». Хорошо защищался и контратаковал.

О важности статистики

— Статистика очень важна в футболе. Мы очень достойно смотрелись в матчах с «Баварией» по показателям ожидаемых голов и выигранных единоборств. Но ключевые данные — это голы. Пока мы разочарованы этим показателем. Завтра будем играть с максимальной страстью и надеемся на положительный исход.

О готовности Окугавы

— Окугава? Он готов выйти на поле. Может быть, не в стартовом составе. Но верим, что он сможет помочь, даже если выйдет на замену.

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Об игре «Зальцбурга»

— «Зальцбург» всегда старается играть агрессивно и в атаку. Если мы пропустим первыми, то будет сложно отыграться, ведь «Локо» уверенно играет в обороне по счету.

На вопросы журналистов также ответил защитник «Зальцбурга» Андреас Ульмер.

— Для нас эта игра — ключевая. Мы должны думать только о себе и добиться максимального результата. Конечно, у нас сложная группа. Но впереди еще две игры. Надо побеждать завтра, чтобы продолжать выступление в Европе.

Победа — единственный положительный исход. Должны бежать вперед, но просто нам не будет.

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