Футбол
Лига чемпионов
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 01:30

Мбаппе продолжает страдать — не забил с пенальти в важнейший момент. После этого «Ливерпуль» придушил «Реал»

«Ливерпуль» переиграл «Реал» в Лиге чемпионов
Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters
У Анчелотти закончились ресурсы.
Лига чемпионов. Общий этап. 5-й тур
27 нояб, 23:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
2:0
Реал

У противостояния «Ливерпуля» и «Реала» в последние годы особый флер. Связано это в первую очередь с двумя драматичными финалами Лиги чемпионов, оба из которых решили вратари. В мае 2019-го Лорис Кариус подарил трофей Мадриду, а спустя четыре года Тибо Куртуа сделал такой же презент испанской столице.

Тогда многие воспринимали «Ливерпуль» и «Реал» как равных соперников, но прошедшим летом диспозиции обоих клубов перед стартом сезона казались диаметрально противоположными. В «Ливерпуле» после ухода Клоппа намечалась зона турбулентности — кто знал, чего ждать от Арне Слота, который до того работал лишь в Нидерландах? «Реал» же завез к себе Мбаппе и как будто встал на рельсы пути к «Галактикос 2.0».

Килиан Мбаппе, Мохамед Салах, Александр Головин. «Ливерпуль» победил «Реал», «Монако» проиграл «Бенфике». Онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов

Но первая часть сезона перевернула представления — Килиан с трудом приживается на новом месте, что запустило цепочку последствий, которая тормозит развитие команды, а главное — влияет на результат. А еще команду мучают травмы — в обойме по сути не осталось центральных защитников, и Анчелотти вынужден ставить в старт недавнего игрока «Кастильи» Рауля Асенсио, а из Вальверде в срочном порядке лепить правого защитника. В атаке же перед выездом в Ливерпуль недосчитались не только Родриго, но и Винисиуса, который выбыл из строя на три недели. Анчелотти пришлось выпускать в атаке трио Мбаппе — Диас — Гюлер. Хорошо хоть вернулся Куртуа, который одним своим видом вселяет в партнеров уверенность.

У «Ливерпуля» же вопреки ожиданиям все складывалось замечательно — лидерство в таблице ЛЧ и АПЛ тому были подтверждением. Из неприятностей — разве что отсутствие Алисона и не набравший форму Александер-Арнольд. В остальном Слот выпустил самый боевой состав из возможных, который рвет соперников в этом сезоне.

Фото Reuters

И первый тайм подтвердил предматчевые расклады — «Ливерпуль» по-хозяйски владел инициативой и мячом, спокойно разыгрывал комбинации в центре поля, пытался раздергать не сыгранную линию обороны соперника. Но вот продраться в мадридскую штрафную получалось редко, создать опасный момент — еще реже. У красных, точнее у Нуньеса, до перерыва было два убойных эпизода — Дарвин не смог ни проткнуть мяч мимо Куртуа, ни попасть головой в дальний угол. В остальном заходы «Ливерпуля» заканчивались в лучшем случае дальним ударом.

«Реал» же очевидно играл вторым номером и полагался на индивидуальное мастерство своих исполнителей, однако работало это неплохо. Мадридцы старались встречать соперника высоко и отодвигать игру от своих ворот. И это получалось, а Мбаппе и Беллингем помогали цепляться за мячи и собирали на себе по несколько оппонентов. За счет контрвыпадов получилось посадить на карточки двух центральных полузащитников соперника — Мак Аллистера и Гравенберха. Особенно активничал Гюлер — молодой турок явно пытался воспользоваться шансом показать себя. За смелость и напор плюс, но вот брака было все же многовато. С другой стороны, во многом именно Арда был самым ярким игроком «Реала» в первом тайме. Ну и Модрич как всегда гениально помогал выживать под давлением.

Однако после перерыва «Ливерпуль» набрал такие обороты, что не спасли бы и три Модрича на поле. Полыхать у ворот Куртуа начало сразу после возобновления игры. Кертис Джонс опасно бил с линии штрафной, «Реал» спас рикошет. Затем Конор Брэдли после шикарного заброса Мак Аллистера проверил Куртуа, Тибо красиво потащил. Но через минуту Алексис довел дело до логического завершения — отыгрался с тем же Брэдли и аккуратно покатил мимо Куртуа в дальний угол. Это напрашивалось.

Фото Reuters

Казалось, что «Реал» сейчас окончательно развалится. Тем более снова травма — на этот раз сломался Камавинга, который дернул заднюю поверхность бедра. Анчелотти выпустил Себальоса и Лукаса Васкеса, и ветеран тут же зарешал — «дорисовал» после неуклюжего движения Робертсона, заработав пенальти. К мячу подошел Мбаппе... и заставил продолжить говорить о своем ужасном отрезке. И хвалить Келлехера, который блестяще справился с ударом Килиана.

«Ливерпуль» продолжал давить постепенно теряющего силы соперника, и вот уже Салах заработал пенальти, нарвавшись на фол Менди. Мо ни разу за карьеру не смог забить в ворота «Реала», и придется отложить эту задачу на будущее — с точки египтянин не смог попасть в створ, мяч лишь лизнул левую штангу.

Но «Ливерпуль» своего добился — после розыгрыша углового 172-сантиметровый Модрич остался против 193-сантиметрового Гакпо и ожидаемо уступил в верховой борьбе, а голландец просто расстрелял ворота. Показательный эпизод, демонстрирующий, что у «Реала» банально сели батарейки.

На финальный штурм сил у гостей уже не было. Случилась парочка заходов, в том числе от Мбаппе, но остроты явно недоставало. Луис Диас мог делать счет разгромным после выхода один на один с Куртуа, и снова бельгиец был хорош.

2:0, «Реал» продолжает штормить. Ну а «Ливерпуль» в этом сезоне просто прекрасен и по праву может называться сильнейшей командой Европы на данный момент. Этим вечером они это доказали.

Килиан Мбаппе
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Ливерпуль
ФК Реал
Читайте также
Расцарапанный от стресса Гвардиола, месяц без единой победы, карма за чужой «Золотой мяч»? Пять причин провала некогда грозного «Манчестер Сити»
Карпин не считает, что должен вызвать Дзюбу в сборную России
Ковальчук назвал ракеты «Орешник» шагом к следующим перспективным разработкам
ЦБ РФ приостановил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке до конца года
Уголовное дело возбуждено по факту стрельбы в центре Москвы
Президентом Грузии может стать чемпион России по футболу Кавелашвили
Популярное видео
«Ростов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Сочи» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Шинник» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Тюмень» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Волевая победа «Крыльев», ничья «Факела» и «Динамо»: голы дня
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 16-го тура 23 ноября
«Балтика» — «Родина»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов в новом формате: основной турнир главного еврокубка
Анчелотти: «Реал» выйдет в плей-офф и будет бороться за трофей, как и каждый год. Вот увидите»
Макаллистер признан лучшим игроком матча «Ливерпуль» — «Реал»
Лига чемпионов, результаты 27 ноября: «Ливерпуль» обыграл «Реал», «Монако» потерпел поражение от «Бенфики» и другие
Дубль Мукау принес «Лиллю» победу над «Болоньей»
«Монако» в меньшинстве проиграл «Бенфике», Головин отдал голевую передачу
«Астон Вилла» и «Ювентус» не забили голов
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Украинец Трубин отказался пожать руку Головину перед матчем Лиги чемпионов. Александр ответил голевым пасом

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости