Главный герой «Реала» — преступник. Как Бензема шантажировал Вальбуэна интимным видео

В эти выходные мадридский «Реал» и московское «Динамо» сыграют важнейшие матчи сезона в финалах.

Испанский клуб будет сражаться в главном матче Лиги чемпионов, а бело-голубые поборются за БЕТСИТИ Кубок России. Однако у команд больше общего, чем может показаться. За них играли или играют участники одной из самых некрасивых историй из мира футбола. Конечно же, речь об экс-динамовце Матье Вальбуэна и форварде «Реала» Кариме Бензема.

А было ли видео?

Напомним, история произошла в далеком 2015 году. 4 ноября Бензема был задержан в связи с расследованием дела о шантаже Вальбуэна видеозаписью интимного характера. Карим являлся посредником между тремя вымогателями и полузащитником. Организатором являлся 39-летний француз по имени Аксель, хорошо знакомый с работающими в Марселе футбольными агентами. Преступники связались с форвардом через общих знакомых, чтобы Бензема «стряс» с партнера по сборной Франции 150 тысяч евро.

Сам Карим рассказал, что его роль сводилась к посредничеству между Матье и Каримом Зенати — еще одним задержанным. Он был другом детства Бензема. «Я должен был облегчить установление контакта между Матье и Каримом Зенати. Расстроен, потому что мы с Зенати — очень близкие друзья. Я заботился о нем, когда он был в тюрьме и когда вышел на свободу. У меня был разговор с Зенати о том, как ко всему относится Вальбуэна. Матье заявил, что не будет платить. Прибыль для Зенати не была моей целью, я не думал об этом. Если честно, я в шоке от того, что сейчас происходит», — признавался Бензема.

Карим Бензема и Матье Вальбуэна. Фото Global Look Press

В расшифровке разговора между двумя футболистами, опубликованной радиостанцией Europe 1, Карим говорит, что Матье не воспринимает вымогателей всерьез и советует заплатить им только из-за своей семьи. При этом адвокат Бензема утверждал, что в конце разговора его клиент рекомендовал Матье отказаться от предложения, рассказать все семье и позволить преступникам выложить запись. По его мнению, Карим стал жертвой клеветы и предвзятости, а факты искажаются, чтобы дело было отправлено в суд.

Само видео никто так и не опубликовал, поэтому доподлинно неизвестно, чем шантажировали Вальбуэна. Предполагается, что на записи — Матье и какая-то девушка. Сам Вальбуэна рассказал, что просил у шантажиста прислать часть видео, но ничего не получил. Возможно, записи не было совсем. Считается, что история началась после того, как в июле 2014-го Матье попросил компьютерного эксперта Акселя Анго восстановить данные со своего телефона. Тот перенес файлы на свой компьютер и якобы наткнулся на видео секса Матье с подружкой.

Непонятно также, должен ли был Бензема получить за посредничество какую-то часть от вымогаемой суммы. Однако после того как Вальбуэна обратился в правоохранительные органы, Кариму досталось лишь уголовное преследование, осуждение футбольного сообщества и отстранение от сборной Франции на несколько лет.

Взаимоотношения Бензема и Вальбуэна

До инцидента Карим и Матье вместе играли в составе сборной Франции, поэтому совместных фотографий игроков для статей о шантаже хватало. Даже сам Вальбуэна признавал, что они с Бензема ладили на поле. Футболисты также неплохо общались вне стадиона. Предполагается, что именно поэтому вымогатели обратились к Бензема с просьбой уговорить Вальбуэна отдать деньги.

Естественно, отношения изменились после истории с шантажом. Полузащитник заявил, что разочарован в Кариме. В ноябре 2015-го он сказал, что не поступил бы так и со злейшим врагом. Простил экс-партнера по команде спустя год. Так, в сентябре 2016-го он сказал, что не имеет претензий, скандал остался в прошлом, а в ноябре заявил, что готов выйти на поле вместе с Бензема, потому что умеет различать происходящее на поле и за его пределами.

В мае 2017-го Карим обвинил Матье в непоследовательности: «Самое смешное, что он (Вальбуэна. — Прим. «СЭ») после этого всего сказал, что не злится на меня и не против со мной сыграть. По-моему, он не в порядке, причем с самого начала. Я был бандитом, угрожал ему, напугал его, как он говорил. А сейчас он не против со мной сыграть!

Карим Бензема. Фото Global Look Press

Он сошел с ума или как? Более полутора лет я для него враг, плохой пример для подражания, гуляка, которого нужно посадить, и люди очерняют мое имя. Почти два года я не могу увидеться со своим лучшим другом Каримом Зенати. Потому что если мы увидимся, то попадем в тюрьму. А Вальбуэна просто отдыхает. Ему нужно прекратить заниматься этой фигней".

Матье ответил расплывчатым сообщением: «Клевета — это оружие слабых! Это огорчает. Истина заключается в том, что справедливость восторжествует». А в октябре 2021-го на заседании суда указал на то, что Карим даже не явился на слушание дела: «Обидно, но что поделать. Мы пойдем до конца. Мы ждали шесть лет. Мы пробудем здесь столько, сколько потребуется, чтобы выбросить это из головы».

В ответ на фразу Вальбуэна, что при встрече с Бензема не отказался бы от рукопожатия, зарыв топор войны, Карим посоветовал «держать свои руки при себе».

Итог дела

Бензема путался в показаниях: то говорил, что видел злополучное видео, то опровергал свои же слова. Тем не менее летом 2017 года Карим выиграл дело в Кассационном суде Франции. При этом оно не было закрыто, поскольку представители футболиста оспаривали законность полицейского расследования. В 2019-м апелляция по легитимности расследования была отклонена, что означало новый суд. Бензема отреагировал эмоционально: «Маскарад продолжается!»

В июле 2020 года прокуратура Версаля запросила привлечь Бензема и еще четверых подозреваемых к суду. Ведомство считало, что Карим является соучастником в попытке шантажа. Спустя полгода стало ясно, что игрок все-таки должен будет предстать перед судом. Бензема снова заявил о маскараде. Максимальным наказанием по статье, которую вменяли Кариму, являлись пять лет тюрьмы и штраф.

Прокурор требовал для Бензема 10 месяцев тюремного заключения условно и штраф в размере 75 тысяч евро. В итоге же суд Версаля, признав нападающего виновным в соучастии в попытке шантажа, дал ему год тюрьмы условно и штраф, который запрашивало обвинение. То есть Карим получил даже больше, чем хотела прокуратура. При этом суд подчеркнул, что, по его мнению, игрок не осознавал преступного характера своих действий.

Карим Бензема. Фото AFP

Сильвен Кармье, адвокат Бензема, сообщил, что они будут обжаловать приговор, так как решение их не удовлетворило: «Это очень суровый, несправедливый приговор, без доказательств. Апелляция необходима, и мы будем оспаривать решение, потому что Бензема нечего стыдиться. Он будет реабилитирован в апелляционном суде». Сам Карим на заседание так и не явился. Другие обвиняемые получили разные приговоры: кто-то отделался 1,5 года условно, а кто-то отправился в тюрьму на 2,5 года.

Вальбуэна так и не вернулся в сборную Франции. Сейчас он играет за греческий «Олимпиакос», переживая, по собственным словам, вторую молодость. Бензема вернулся в сборную в 2021 году, пропустив победный для Франции чемпионат мира в России. При этом тогда, в 2018-м, президент федерации футбола страны заявлял, что Карим никогда не будет вызываться в национальную команду.

До сих пор непонятно, зачем мультимиллионер Бензема вообще вляпался в эту историю. Если он хотел помочь другу детства рассчитаться с долгами, мог сам дать необходимую сумму. Учитывая зарплату в «Реале» одного из лучших форвардов мира, это вряд ли сильно ударило бы по бюджету Карима, зато не запятнало бы репутацию.