Один из лучших клубов Лиги чемпионов, который не замечают. «Лилль» еще удивит вас в плей-офф

От французов уже пострадали «Реал», «Атлетико» и «Ювентус».

«Лилль» чудом продрался в Лигу чемпионов, но растит несколько талантов для топ-клубов

Мы все так увлеклись приключениями наживших себе проблемы «ПСЖ» и «Ман Сити» в последних турах общего этапа Лиги чемпионов, что упустили из виду один интересный момент — в топ-8 пробралась парочка выскочек.

Появление кое-кого можно легко объяснить. Речь про «Астон Виллу». Унаи Эмери заслуживает очередной респект, но прошлым летом клуб потратил более 200 миллионов евро на новичков, и в составе хватает мастерюг высокого класса в каждой линии — от вратаря Эми Мартинеса до бомбардира Олли Уоткинса.

Но вот седьмую строчку «Лилля» обосновать куда труднее. Для сравнения: состав «вилланов» оценивается в 545 миллионов евро (Transfermarkt), заявка французского клуба — всего в 293,5 миллиона. Почти в два раза меньше, чем у не попавшего в топ-24 «Лейпцига». Не подумайте, в «Лилле» есть за кем последить — нападающий Джонатан Дэвид готовится к переезду в топ-клуб (летом он станет свободным агентом), Люку Шевалье называют одним из самых талантливых молодых вратарей Европы, Эдон Жегрова и Эйнджел Гомес тоже на прицеле у грандов, оба очень техничны и востребованы на рынке. А еще есть 17-летний вундеркинд Аюб Буадди, элегантный и умный центрхав.

Но вряд ли эти имена многое скажут широкой аудитории. И неудивительно, все-таки главная сила «Лилля» — в его организованности. После очной встречи в Лиге чемпионов тренер «Ливерпуля» Арне Слот говорил:

— «Лиллем» я не удивлен, а впечатлен. Не удивлен, потому что два или три года назад, когда я играл против Брюно Женезьо, который тогда тренировал «Ренн», был впечатлен игрой его команды. Да, я посчитал сюрпризами победы «Лилля» над «Реалом» и «Атлетико», но теперь уже не удивляюсь — эта команда заслужила каждое свое очко».

Слот правильно подметил, что «Лилль» умеет снимать скальпы с топ-клубов — да, его «Ливерпулю» французы проиграли 1:2, но и на «Энфилде» показали характер, отыгравшись спустя три минуты после того, как остались в меньшинстве. И кто знает, может, мерсисайдцы потеряли бы первые еврокубковые очки именно тогда, не проведи «Лилль» больше получаса в усеченном составе. А еще была трудовая ничья с «Ювентусом» и разгром 6:1 «Фейеноорда», который на общем этапе успел удивить ничьей 3:3 с «Ман Сити» на «Этихаде» и разгромом «Баварии».

Удивительно, но всего этого легко могло бы и не быть. Дело в том, что в прошлом сезоне «Лилль» стал лишь четвертым в лиге 1 и отправился в 3-й квалификационный раунд. Там в ответке с «Фенербахче» случилась настоящая драма — в первой встрече «Лилль» победил 2:1, но на 91-й минуте матча в Стамбуле Диаките забил в свои ворота, и противостояние перешло в овертайм. Там Манди получил красную и на 15 минут оставил свою команду в меньшинстве, однако на 118-й минуте Дэвид забил решающий мяч. В раунде плей-офф пришлось пободаться с пражской «Славией» — там тоже было нервно, но уже без такого накала. В общем, «Лилль» умеет показывать характер, не обладая каким-то выдающимся составом.

Брюно Женезьо. Фото AFP

У «Лилля» отличный тренер и невероятные успехи на трансферном рынке

Спонсор их успехов — Брюно Женезьо. Это прагматичный и при этом романтичный тренер, который умеет ставить современный футбол и хорошо разбирается в таких вещах, как ложные фуллбеки и контрпрессинг. «Лилль» Женезьо — это и машина для давления на соперника, и команда, умеющая работать с мячом, эффективно доставляя его в штрафную. За счет переключения схем и плавающих позиций футболистов Женезьо добивается гибкого и адаптивного футбола, который, ко всему прочему, подстраивается под каждого конкретного оппонента. А еще использует всякие приемчики типа схемы 4-2-2-2 при построении атак, в которой пара вингеров располагаются выше всех, а нападающий с атакующим полузащитником уходят в центр поля, чем ломают головы защитникам соперника.

Так что с «Лиллем» Женезьо сложно будет любому. «Ливерпуль», «Ювентус», «Реал» и «Атлетико» уже прочувствовали это на своих шкурах. Хотя в 1/8 французам с полноценным грандом встречаться не придется — им достанется кто-то из пары «Спортинг» — «Боруссия» Д или «Брюгге» — «Аталанта». Так что есть хорошие шансы на четвертьфинал.

А еще стоит упомянуть про системность успехов «Лилля». Скромный клуб с севера Франции в сезоне-2018/19 занял второе место в таблице лиги 1 (сезоном ранее чуть не вылетев из вышки), а в сезоне-2020/21 и вовсе стал чемпионом, обойдя «ПСЖ» (плюс тогда же забрал и Суперкубок). Тут секрет в выдающейся трансферной политике, которую прокачал работающий сейчас в «ПСЖ» Луиш Кампуш. Португалец открыл миру Мбаппе, Бернарду Силву и Фабиньо в «Монако», до этого трудился скаутом «Реала» у Моуринью.

Фото Reuters

В «Лилле» у него тоже несколько удачнейших кейсов. Смотрите сами: Николя Пепе купили за 10 миллионов евро и продали за 80 «Арсеналу»; Виктора Осимхена взяли за 22,5 и перепродали в «Наполи» за 70; Рафаэла Леау взяли бесплатно и отдали «Милану» за 30, та же история с Джонатаном Бамба. А ведь тут же, в «Лилле», выросли Габриэл Магальяэс, Бенжамен Павар, Серу Гирасси, Люка Динь и Димитри Пайет, а до них — Эден Азар, Жервиньо и Адиль Рами. После ухода Кампуша «Лилль» продолжает зарабатывать на трансферах — прошлым летом вытянули 62 миллиона евро у «МЮ» за Лени Йоро. Чистая прибыль клуба за последние 10 лет — плюс 372 миллиона. Больше за этот отрезок заработали лишь «Бенфика», «Аякс» и «Зальцбург».

Так что следите за «Лиллем» — они и играют интересно, и новых звездочек для топ-клубов готовят регулярно.