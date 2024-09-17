Главная информация о Лиге чемпионов: участники и фавориты, формат и расписание, где смотреть трансляции
Основные вопросы и ответы о сезоне Лиги чемпионов.
Новый формат Лиги чемпионов
С этого сезона УЕФА отказался от привычного формата группового турнира всех еврокубков с разделением 32 участников на восемь групп по четыре клуба и перешел к общему этапу с единой таблицей для 36 команд. В Лиге чемпионов каждый клуб проведет восемь матчей с восемью разными соперниками (четыре игры — на своем поле, четыре — на выезде).
Для определения календаря все команды перед жеребьевкой распределяются с учетом рейтинга по четырем корзинам «посева». Все клубы играют с двумя соперниками из каждой корзины (с одним — дома, со вторым — в гостях).
В плей-офф напрямую выходят восемь лучших команд общего этапа. Клубы с 9-го по 24-е место проводят стыковые матчи и определяют еще восемь участников 1/8 финала. Проводятся классические противостояния из двух матчей — на своем поле и на выезде. Победитель Лиги чемпионов определяется в финале, место проведения которого выбирается заранее.
Подробно новый формат проведения Лиги чемпионов, принципы отбора, жеребьевки и составления расписания мы разбирали в нашем материале в марте.
Новый гимн Лиги чемпионов
Изменениям подвергся гимн турнира. В августе УЕФА представил видеозаставку с вариантом исполнения одной из самых известных композиций мира спорта, который не использовался несколько лет. В новом сезоне вернулась «оркестровая версия» гимна. Она отличается большим разнообразием музыкальных инструментов и более сильным упором на вокал. В последний раз эту версию включали в финале ЛЧ-2006 в Париже между «Барселоной» и «Арсеналом» (2:1).
Подобное решение УЕФА по гимну Лиги чемпионов вызвало неоднозначную реакцию. Болельщики разделились во мнениях: кто-то оценил возвращение к подобной классике, кто-то потребовал вернуть привычный вариант.
Гимн Лиги чемпионов появился при перезапуске турнира в 1992 году. Автором стал английский композитор Тони Бриттен, который аранжировал антем немецкого композитора XVIII века Георга Фридриха Генделя «Садок-Священник». Произведение в полном виде длится около трех минут и звучит на трех официальных языках УЕФА — французском, немецком и английском. Перед матчами запускают сокращенную версию.
Все команды Лиги чемпионов
25 из 36 мест в общем этапе клубы получают напрямую по итогам своих чемпионатов, число команд каждой национальной ассоциации зависит от положения страны в рейтинге УЕФА.
Еще два слота каждый сезон распределяются между представителями двух наиболее успешных в рейтинге национальных ассоциаций. В этом сезоне это Италия и Германия, которые получили возможность заявить в основной турнир пять, а не четыре клуба. Пятыми в своих лигах стали «Болонья» и дортмундская «Боруссия».
Два места в основном турнире ЛЧ гарантированы победителям Лиги чемпионов и Лиги Европы предыдущего сезона. Если они квалифицировались через чемпионат, путевки перераспределяются дальше. В этом году сложилась именно такая ситуация: «Реал» и «Аталанта» прошли в главный еврокубок из своих лиг, еще два места напрямую получили «Шахтер» и «Бенфика».
Семь оставшихся мест в общем этапе — для команд, которые проходят отборочный турнир.
Состав участников Лиги чемпионов-2024/25 выглядит следующим образом.
Корзина 1
-
«Манчестер Сити»
-
«Бавария»
-
«Реал»
-
«ПСЖ»
-
«Ливерпуль»
-
«Интер»
-
«Боруссия» Дортмунд
-
«РБ Лейпциг»
-
«Барселона»
Корзина 2
-
«Байер»
-
«Атлетико»
-
«Аталанта»
-
«Ювентус»
-
«Бенфика»
-
«Арсенал»
-
«Брюгге»
-
«Шахтер»
-
«Милан»
Корзина 3
-
«Фейеноорд»
-
«Спортинг»
-
ПСВ
-
«Динамо» Загреб
-
«РБ Зальцбург»
-
«Лилль»
-
«Црвена Звезда»
-
«Янг Бойз»
-
«Селтик»
Корзина 4
-
«Слован» Братислава
-
«Монако»
-
«Спарта» Прага
-
«Астон Вилла»
-
«Болонья»
-
«Жирона»
-
«Штутгарт»
-
«Штурм»
-
«Брест»
Жеребьевка и корзины Лиги чемпионов
Жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов была проведена в Монте-Карло (Монако) в четверг, 29 июня. Процедура не обошлась без использования шаров, но их задействовали только для вытягивания одной из 36 команд. Далее с помощью компьютерной программы для нее набирали или довыбирали по два соперника из каждой корзины.
Звездными ведущими церемонии стали легендарный вратарь Джанлуиджи Буффон и пятикратный победитель Лиги чемпионов Криштиану Роналду.
Даты и расписание матчей Лиги чемпионов
Общий этап 70-го сезона главного европейского футбольного клубного турнира стартует 17 сентября 2024 года.
Даты матчей Лиги чемпионов в сезоне-2024/25
Общий турнир Лиги чемпионов
1-й тур: 17-19 сентября 2024 года
2-й тур: 1-2 октября
3-й тур: 22-23 октября
4-й тур: 5-6 ноября
5-й тур: 26-27 ноября
6-й тур: 10-11 декабря
7-й тур: 21-22 января 2025 года
8-й тур: 29 января
Плей-офф Лиги чемпионов
Стыковые матчи: 11-12 и 18-19 февраля 2025 года
1/8 финала: 4-5 и 11-12 марта
Четвертьфиналы: 8-9 и 15-16 апреля
Полуфиналы: 29-30 апреля и 6-7 мая
Финал: 31 мая 2025 года
Финал Лиги чемпионов-2025 запланирован на 31 мая и пройдет в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена».
Расписание матчей первого тура основного турнира
17 сентября, вторник
19.45 (время московское). «Янг Бойз» — «Астон Вилла»
19.45. «Ювентус» — ПСВ
22.00. «Милан» — «Ливерпуль»
22.00. «Бавария» — «Динамо» Загреб
22.00. «Реал» — «Штутгарт»
22.00. «Спортинг» — «Лилль»
18 сентября, среда
19.45. «Спарта» Прага — «РБ Зальцбург»
19.45. «Болонья» — «Шахтер»
22.00. «Селтик» — «Слован» Братислава
22.00. «Брюгге» — «Боруссия»
22.00. «Манчестер Сити» — «Интер»
22.00. «ПСЖ» — «Жирона»
19 сентября, четверг
19.45. «Фейеноорд» — «Байер»
19.45. «Црвена Звезда» — «Бенфика»
22.00. «Монако» — «Барселона»
22.00. «Аталанта» — «Арсенал»
22.00. «Атлетико» — «РБ Лейпциг»
22.00. «Брест» — «Штурм»
Расписание и результаты матчей, турнирное положение команд Лиги чемпионов в актуальном виде доступны в разделе турнира на сайте «СЭ».
Фавориты Лиги чемпионов
Перед стартом сезона Лиги чемпионов букмекеры считают главным претендентом на титул «Манчестер Сити». В тройку фаворитов также включают действующего победителя «Реал» и «Арсенал». Шансы лондонцев и ряда других клубов котируются заметно ниже, чем мадридцев.
Топ-10 фаворитов сезона Лиги чемпионов по версии букмекеров
- «Манчестер Сити» — 3.70
- «Реал» — 4.50
- «Арсенал» — 10.0
- «Ливерпуль» — 13.0
- «Барселона» — 13.0
- «Бавария» — 13.0
- «ПСЖ» — 17.0
- «Байер» — 25.0
- «Интер» — 25.0
- «Атлетико» — 30.0
Где смотреть трансляции Лиги чемпионов в России
Матчи Лиги чемпионов с этого сезона в России показывает онлайн-кинотеатр Okko. Доступ к контенту платформы можно получить при условии платной подписки. Трансляции ЛЧ-2024/25 доступны во вкладке «Спорт» стримингового сервиса — как отдельных матчей, так и переклички вечерних игр в формате мультикаста.
Okko приобрел права на показ всех еврокубков (Лига чемпионов, Лига Европы, Лига конференций и Суперкубок УЕФА) на 3 года. До сезона-2024/25 игры ЛЧ и других еврокубков транслировал «Матч ТВ». Холдинг владел этими правами с момента создания канала осенью 2015 года на базе спортивных департаментов и редакций «ВГТРК Россия» и «НТВ плюс».
Ключевые события игр Лиги чемпионов доступны в матч-центре на нашем сайте. «СЭ» ведет текстовые трансляции отдельных матчей и переклички игровых дней ЛЧ.