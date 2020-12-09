Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов заступился за судью Себастьяна Колцеску

— Первое, о чем хочется сказать, — не стоит вешать всех собак на этого румынского судью, — подчеркнул Хусаинов.

— Почему?

— Нет дыма без огня. Тему раздули! Сложно поверить в то, что резервный судья ни с того ни с сего как-то оскорбил помощника тренера «Истанбула». Иначе он не работал бы на таком уровне!

Он же не просто так сообщил главному арбитру о каких-то нарушениях на скамейке запасных турок. Значит, что-то произошло? Сейчас уже появилась версия, что Вебо называл судейскую бригаду цыганами... Не знаю, надо разбираться. Но я уверен, что Колцеску в какой-то степени спровоцировали. Нужно искать первопричину инцидента! Источник конфликта — ассистент главного тренера «Истанбула». Может быть, он как-то хотел себя проявить, набрать вистов перед руководством? Это пока только мои догадки. Но я призываю не делать сейчас однозначных выводов.

— Но «черный парень» — это все-таки перебор?

— Румын же утверждает, что выражался на своем языке. А знаете, как теперь будут вести себя судьи? Вообще перестанут разговаривать с игроками, тренерами, чтобы, не дай бог, ничего не вышло... А то тебя еще не так поймут. А теперь нарушил правило — получи красную, желтую. Все молча, без лишних слов! Судьи превратятся в сотрудников ДПС. Никто ничего объяснять никому не будет. Хотите чисто по правилам? Получите, распишитесь.

— Судьи начнут мстить за своего коллегу?

— Нет, не мстить. Но игра станет гораздо суше — без эмоций, споров, разговоров. Все только по правилам. Арбитры же тоже не хотят попадать в истории — причем, возможно, раздутые...

— И все-таки «черный парень» — неосторожное высказывание румынского резервного судьи?

— Возможно, на румынском языке по-другому никак выразиться и нельзя. Но если он сделал это специально, во что я не сильно верю, то, конечно, это перебор. Как я уже вам заметил, первоисточник инцидента — сам «пострадавший» Вебо. Это что же надо было такое произнести, чтобы Колцеску позвал главного арбитра?!

— Как теперь накажут Колцеску?

— Надеюсь, что не строго. Надо найти какой-то компромисс, принять дипломатичное решение. По сравнению с другими арбитрами, которые не назначают очевидные пенальти, ни за что удаляют игроков с поля, не засчитывают голы, откровенно «убивают» команды, Колцеску ничего криминального не совершил. Надо объективно во всем разобраться.

— Насколько актуальна сейчас проблема расизма в мировом футболе?

— Необычные времена наступили. Кто-то не преклонит колено — сразу скандал. Теперь вот этот инцидент на матче «ПСЖ» — «Истанбул»... Что происходит? Футбол должен всех объединять. А мы все время ищем и раздуваем какие-то конфликты. В общем, не надо вешать всех собак на румына.