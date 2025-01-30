В стыках Гвардиолу ждут «Реал» и «Бавария». Скоро ЛЧ лишится одного из грандов

«Манчестер Сити» может сыграть в стыках с «Реалом» и «Баварией»

Завершился общий этап Лиги чемпионов. Громких сенсаций пока не случилось.

Но уже в стыках завершит выступление один из ведущих европейских клубов. Рассказываем, почему это точно произойдет.

Вышли в 1/8 финала

По итогам матчей 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов определились участники 1/8 финала, команды, которые сыграют в стыках, и неудачники турнира.

Сначала о тех, кто напрямую попал в 1/8 финала и выиграл время на передышку. Право сыграть в этом раунде получили: «Ливерпуль», «Барселона», «Арсенал», «Интер», «Атлетико», «Байер», «Лилль», «Астон Вилла».

Выбыли из Лиги чемпионов

12 команд попрощались с Лигой чемпионов и еврокубками. Девять из них стали известны досрочно, трое добавились только в последнем туре в ночь на четверг: «Динамо» З, «Штутгарт», «Шахтер», «Болонья», «Црвена Звезда», «Штурм», «Спарта», «Лейпциг», «Жирона», «Зальцбург», «Слован», «Янг Бойз».

Стыки

А тем, кто занял на общем этапе места с 9-го по 24-е, предстоит пройти отбор — сыграть по два стыковых матча. Причем кое-кому выпадет очень серьезный оппонент. Но пойдем по порядку.

Напомню, что формат новой Лиги чемпионов разработан таким образом, что места, занятые командами, влияют на то, кто достанется в соперники, и каков будет дальнейший турнирный путь.

При равенстве очков у двух и более команд для определения их мест после завершения общего этапа учитываются следующие критерии:

— разность забитых и пропущенных мячей;

— число забитых мячей;

— число мячей, забитых в гостевых матчах;

— число побед;

— число побед в гостевых матчах;

— число очков, заработанных соперниками;

— разность забитых и пропущенных мячей у соперников;

— число голов, забитых соперниками;

— число дисциплинарных баллов (красная карточка — три балла, две желтые карточки, приведшие к удалению, — три балла, желтая карточка — один балл);

— клубный коэффициент.

Например, только по пятому дополнительному показателю (числу гостевых побед) «Реал» обошел «Баварию».

Участниками стыкового раунда стали:

«Сеяные»

«Аталанта», «Боруссия» Д, «Реал», «Бавария», «Милан», ПСВ, «ПСЖ», «Бенфика»

«Несеяные»

«Монако», «Брест», «Фейеноорд», «Ювентус», «Селтик», «Манчестер Сити», «Спортинг», «Брюгге»

Жеребьевка стыков

Жеребьевка стыков запланирована на завтра, 31 января. Она начнется в 14.00 по московскому времени. На ней определятся только пары соперников для этого раунда турнира. А вот жеребьевка 1/8 финала, четвертьфинала и полуфинала должна состояться 21 февраля.

«Слепота» жеребьевки стыкового раунда условная. На самом деле в зависимости от занятых 16 командами мест определены не только «сеяные» и «несеяные», но и пары, которые вышли друг на друга. Никаких ограничений в этом раунде нет: могут встретиться команды из одной страны, а также те, кто уже играл друг с другом на общем этапе.

Спаренными перед жеребьевкой на основании занятых мест оказались:

«Монако» и «Брест» (17-е и 18-е места)

«ПСЖ» и «Бенфика» (15-е и 16-е места)

«Спортинг» и «Брюгге» (23-е и 24-е места)

«Аталанта» и «Боруссия» Д (9-е и 10-е места)

«Селтик» и «Манчестер Сити» (21-е и 22-е места)

«Реал» и «Бавария» (11-е и 12-е места)

«Фейеноорд» и «Ювентус» (19-е и 20-е места)

«Милан» и ПСВ (13-е и 14-е места)

В стыках встретятся (это уже определено и без жеребьевки):

1. «Монако» / «Брест» — «ПСЖ» / «Бенфика»

2. «Спортинг» / «Брюгге» — «Аталанта» / «Боруссия» Д

3. «Селтик» / «Манчестер Сити» — «Реал» / «Бавария»

4. «Фейеноорд» / «Ювентус» — «Милан» / ПСВ

То есть с помощью жребия нужно определить лишь то, кто достанется кому в каждом из четырех противостояний. Поясню: «ПСЖ» Матвея Сафонова в любом случае сыграет с командой из лиги 1. Жребий только скажет, будет это «Монако» Александра Головина или же «Брест». И так далее.

А теперь, о чем говорилось выше — об обязательном раннем вылете одного из европейских грандов. По итогам общего этапа так вышло, что в соперники «Манчестер Сити» уже сейчас достанется либо «Реал», либо «Бавария». Соответственно, кого-то из них точно не увидим в 1/8 финала.

Жеребьевка начнется с «несеяных» команд. Их будут размещать в разные части сетки — УЕФА назвал их серебряной и синей. Затем настанет черед «сеяных».

Первые стыковые матчи пройдут 11 и 12 февраля, ответные — 18 и 19 февраля.

Что после стыков

Понятно и то, кто с кем может встретиться в 1/8 финала.

Двум победителям стыков под номером 1 («Монако» / «Брест» — «ПСЖ» / «Бенфика») достанется пара «Ливерпуль» и «Барселона». То есть, если, к примеру, «Монако» и «ПСЖ» пройдут стыковой раунд, в следующем их будут ждать две лучшие команды этого розыгрыша. Останется только определить жребием, кто сыграет с кем.

Двум победителям стыков 2 («Спортинг» / «Брюгге» — «Аталанта» / «Боруссия» Д) достанется пара «Лилль» и «Астон Вилла».

Двум победителям стыков 3 («Селтик» / «Манчестер Сити» — «Реал» / «Бавария») достанется пара «Атлетико» и «Байер».

Двум победителям стыков 4 («Фейеноорд» / «Ювентус» — «Милан» / ПСВ) достанется пара «Арсенал» и «Интер».

Встречи 1/8 финала состоятся 4, 5, 11 и 12 марта. Для четвертьфинала выделены 8, 9, 15 и 16 апреля, для полуфинала — 29 и 30 апреля, а также 6 и 7 мая. Финал состоится в Мюнхене 31 мая.