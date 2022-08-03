«Монако» спас игру после замены Головина, «Шериф» подвел вратарь, «Бенфика» размазала соперника

Рассказываем о главных событиях состоявшихся во вторник первых матчей 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов.

Тил ушел в тень после хет-трика

Если «Монако» только во вторник открывал сезон, то дебютировавший на посту главного тренера ПСВ легендарный Руд ван Нистелрой успел выиграть рекордный для клуба двенадцатый Суперкубок Нидерландов. А бывший спартаковец Гус Тил, на покупке которого настаивал как раз коуч эйндховенцев, превратился в кошмар «Аякса» и начал карьеру в новой команде с хет-трика (5:3).

Впрочем, было очевидно, что в Лиге чемпионов такой безумной результативности не предвидится. Особенно в первом матче, где зачастую риск сводится к минимуму. Хотя выбранная Филиппом Клеманом схема — с парой нападающих, а также Головиным и Минамино на флангах — говорила об акценте на атаку. В реальности же с созиданием у монегасков возникли серьезные проблемы.

Во-первых, голландцы не давали хозяевам разбежаться. Во-вторых, левое крыло атаки красно-белых ослабило отсутствие подхватившего коронавирус Кайю Энрике. Сменивший его немец Якобс не такой творческий игрок, так что в этой зоне весь креатив держался на Головине. До перерыва российский легионер отметился оригинальным розыгрышем штрафного, но пас Бен Йеддера в площадь ворот был перехвачен. А когда Головин классно закрутил мяч в район дальней штанги, нырнувшему за спины защитников Минамино не удалось в падении нанести акцентированный удар по воротам.

Вдобавок ко всему «Монако» получил повод выразить недовольство судейством, так как итальянский арбитр Давиде Масса после вмешательства ВАР и визита к монитору остался при своем мнении и не увидел оснований для назначения пенальти после попадания мяча в руку Тезе.

Что касается ПСВ, то гости сделали ставку на активность Люка де Йонга. Могучий форвард, в прошлом сезоне принесший несколько важных очков «Барселоне», оказывал постоянное давление на центральных защитников и здорово цеплялся за мяч. Когда это удалось в очередной раз, де Йонг выдал пас набегавшему из глубины Верману, и тот пробил так, что Нюбелю оставалось лишь проводить взглядом влетевший в притирку со штангой мяч.

Реакция «Монако» последовала уже после перерыва, только с завершением у хозяев были проблемы. Например, Фолланд испортил едва ли не первую быструю контратаку неудобным пасом на Бен Йеддера. А Минамино и вовсе не попал в створ из идеальной позиции. Японцу, впрочем, ответил любезностью наконец-то вышедший из тени Тил. Он и сам не мог понять, как запустил мяч на трибуны, с линии площади ворот замыкая кросс Макса.

В итоге Тила убрали с поля после часа игры, укрепив центр Гутьерресом. Ну а Минамино продолжил транжирить моменты, не сумев оперативно среагировать на авантюрный пас защитника ПСВ к собственным воротам. Японец ушел с поля следующим, а на 76-й минуте Клеман поменял Головина. И уже без него «Монако» спас игру благодаря стандарту и расторопности Дисаси. А мог и выиграть, однако еще один приступ паники голландской обороны завершился попаданием Фофана в штангу.

Сбой системы

Первые два раунда «Шериф» прошел по одной схеме — нулевая ничья на выезде и победа в один мяч на своем поле. Теперь же начинать пришлось на своем стадионе, которым после запрета УЕФА проводить матчи в Приднестровье стала арена в Кишиневе. И в столице все поначалу шло по сценарию чемпионов Молдавии.

Свой гол они забили с пенальти, назначенного за попадание мяча в руку защитнику «Виктории». Но в итоге сделавший несколько ярких сейвов новый первый номер приднестровцев Абалора подвел команду. Не рассчитав траекторию полета мяча, голкипер сборной Ганы врезался в соперника, и уже чехи получили право на 11-метровый.

А ошибка Абалора на выходе в начале второго тайма оказалась роковой для «Шерифа». Тут точно не стоит говорить о невезении, как в эпизоде со штрафным Пернамбуко, когда ворота «Виктории» спасла перекладина. Чехи сделали шаг к Лиге чемпионов, где за последние три года «Шериф» проигрывал дома только «Интеру» и «Реалу».

У «Бенфики» новый снайпер

Матч с Лиссабоне — единственный во вторник, где не возникло даже намека на борьбу. Ее, как казалось, мог обеспечить Дрейер, однако бывший игрок «Рубина» растворился на поле и был заменен в перерыве. А «Бенфика» в очередной раз показала, что у ее селекционеров есть чутье на бомбардиров.

Талантливых форвардов у «орлов» столько, что даже после продажи в «Ливерпуль» за 75 миллионов евро лучшего снайпера прошлого сезона Дарвина Нуньеса вице-чемпионы Португалии еще и отдали в аренду «Галатасараю» бывшую первую скрипку атаки Сеферовича. Сейчас же заявку на яркий сезон сделал 21-летний Гонсалу Рамуш. Автору хет-трика дважды ассистировал пришедший из «Шахтера» Давид Нерес.

А еще один новобранец — аргентинский полузащитник Энцо Фернандес — тоже претендует на звание нового кумира «Да Луж». Его удар с лета после углового в исполнении бывшего полузащитника «Локомотива» Жоау Мариу гарантированно попадет в хит-парад лучших голов недели. А пенальти паненкой в исполнении Систо оставляет «Мидтьюллану» лишь призрачные шансы на выход в раунд плей-офф.

Ответные матчи пройдут 9 августа.

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