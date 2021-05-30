Гвардиола вновь проиграл финал в своей голове. Его план с треском провалился, а Тухель был вознагражден за непреклонность

Горе от ума вновь настигло испанца в ключевой момент сезона. Тактический разбор финала Лиги чемпионов.

План Гвардиолы был максимально атакующим

В отличие от «Челси», где формация и стартовый состав угадывались практически со стопроцентной вероятностью, 11 человек, которых для своего первого финала Лиги чемпионов за 10 лет выберет Пеп Гвардиола, были интригой. Клеймо тренера, способного в самый важный момент перемудрить, изобрести велосипед, запутать футболистов новыми установками на игру, закрепилось за испанским специалистом после вылетов от «Тоттенхэма» и «Лиона» в двух предыдущих сезонах.

Перед матчем графики из УЕФА нарисовали нам схему 4-3-1-2 с Илкаем Гюндоганом как самым глубокосидящим полузащитником в составе. Это был крайне атакующий подход.

Состав «Манчестер Сити».

Однако до середины первого тайма мы видели, как «Сити» прессинговал соперников по схеме 4-3-3. Трио Рахим Стерлинг — Кевин Де Брейне — Рияд Махрез оказывало давление на центральных защитников «Челси», в полузащите тоже получалась ситуация 3-в-3, когда Мэйсон Маунт спускался глубже в полузащиту.

«Манчестер Сити» — «Челси»: разбор матча.

Конечно, при таком раскладе логично было использовать свободу вингбеков — Риса Джеймса и Бена Чилвелла, но на них при необходимости агрессивно выдвигались Александр Зинченко и Кайл Уокер соответственно.

Голевая комбинация за 153 миллиона евро

Как и ожидалось, «Челси» проходил интенсивное давление «горожан» за счет забросов вперед на Тимо Вернера. Раз за разом мы наблюдали рывки немца за спины защитникам во фланг, на который он уводил за собой либо Джона Стоунса, либо Рубена Диаша и оставлял Зинченко вне эпизода.

На другом фланге частым сценарием была ситуация 2-в-1: Чилвелл с Маунтом против Уокера. Английский защитник «Сити» выбрасывался на вингбека соперника, пока мяч к нему еще только летел, но Чилвелл одним касанием, часто головой, скидывал мяч на Маунта, который опускался глубоко и тем самым создавал сложную ситуацию для Стоунса. Тот оказывался в полупозиции — и не прессинговал Маунта и не страховал зону за своей спиной. Так родился ключевой эпизод всего матча — гол Кая Хаверца.

Вратарь «Челси» Эдуар Менди отдал навесную передачу на левый фланг — Уокер оказывает давление, но Чилвелл в касание скидывает на Маунта. Тот запутывает своего соперника — Уокер ожидал, что оппонент будет открываться во фланг, а передача пошла в центр.

«Манчестер Сити» — «Челси»: разбор матча.

В итоге Уокер оказался отыгран. Выдвинувшийся Стоунс в соответствии со своей фамилией выполняет роль застрявшего где-то посередине камня, и только Махрез пытается накрыть Маунта на гектаре пространства, однако будет уже слишком поздно.

«Манчестер Сити» — «Челси»: разбор матча.

Умным рывком во фланг Вернер уведет Диаша, а Зинченко, не привыкший играть плотно по Хаверцу на протяжении первого тайма, не успеет сократить дистанцию и помешать немцу. Хладнокровный обыгрыш вылетевшего за пределы штрафной Эдерсона, и вот он — победный гол в финале Лиги чемпионов. Комбинация Менди — Чилвелл — Маунт — Хаверц, где 3 из 4 звеньев были приобретены этим летом за суммарные 154 миллиона евро. Для полного счета можно оценить рывок Вернера в заплаченные за него 53 миллиона и простить все промахи. Кажется, это и правда того стоило.

«Сити» вернулся к базовым настройкам только после травмы Де Брейне

Агрессивно атакующий рисунок игры Гвардиолы подтверждает схема розыгрыша мяча командой. Зинченко уходил в центр поля и становился дополнительным полузащитником, а на его позицию смещался Диаш. Уокер держался своей позиции, но теперь становился третьим центральным защитником, просто в очень широкой расстановке. На фланге для сильного в игре 1-в-1 Махреза создавалась изоляция. Однако она не принесла дивидендов — Чилвелл был надежен и лишь однажды был сбит с толку, когда алжирец ушел в штрафную площадь, а резкое подключение сделал Уокер. Прострел англичанина был очень опасным, но Махрез сам был удивлен настырностью партнера и не среагировал на сильный пас.

Очевидно желание перегрузить центральную зону: на Жоржинью и Канте было сразу по два соперника, а если Маунт опустится ниже, то все равно будет лишний игрок, а также это откроет дополнительную свободу одному из центральных защитников «горожан».

«Манчестер Сити» — «Челси»: разбор матча.

Однако игра Маунта стала олицетворением его великолепного сезона — креативность и решающий вклад в атакующие успехи соединились с готовностью играть двойную оборонительную роль. Он успевал и помогать в полузащите, и выдвигаться на Уокера, когда тот получал мяч. Кроме всего, Антонио Рюдигер и Сесар Аспиликуэта при необходимости поднимались высоко и оказывали давление на свободных полузащитников «Сити». Например, испанец несколько раз выдвигался на Зинченко и заставлял его уходить с мячом к своим воротам.

«Манчестер Сити» — «Челси»: разбор матча.

Подобное, только в еще более рискованной манере, против «Челси» пробовал мадридский «Реал». Закончилось это 68% владения, стерильностью в атаке и полным провалом в обороне. В случае «Сити» план Гвардиолы не открыл игру в обе стороны, а очень усложнил позиционные подходы к воротам. В первой тайме моменты обеих команд создавались исключительно за счет быстрых переходов из обороны в атаку. По статистике «Челси» также выглядел солиднее. Команда Томаса Тухеля выиграла и по xG (0,68 — 0,79), и по явным голевым моментам (0 — 3 по оценке Opta), и по ударам (7 — 8), и по ударам из штрафной (5 — 6).

Во второй тайме многое предопределила травма Де Брейне. Вместо него на поле вышел Габриэл Жезус, а чуть позднее заменен был еще и Бернарду Силва. На 64-й минуте у «Сити» появился контролирующий опорный полузащитник — то, без чего Гвардиола обычно никогда не обходится. Даже в очень агрессивной схеме 5-1-2-2, которую Пеп использовал против Тухеля в майской репетиции финала в АПЛ, команду склеивал Родри. Гвардиола совершил откат к базовым настройкам лишь за 25 минут до завершения встречи. Как оказалось, слишком поздно.

Канте провел выдающийся второй тайм

Как назло, запоздалая реакция Гвардиолы еще и усугубилась выдающимся оборонительным перформансом «Челси» — как коллективным, так и индивидуальным. Команда Тухеля была дисциплинированна, компактна, решительна, сконцентрирована. Несколько раз от неминуемых голов синих спасали подкаты и блокировки в последнюю секунду. Сесар Аспиликуэта, Антонио Рюдигер, Джеймс, Чилвелл — все они не теряли бдительности и выручали в решающий момент.

Главным хайлайтом второго тайма стал перформанс Канте: 5 возвратов мяча, 3 успешных отбора, 4 выигранных верховых единоборства. Француз был повсюду, этот финал стал квинтэссенцией ренессанса полузащитника — казалось, что он потерял свою идентичность под руководством Маурицо Сарри и частично Фрэнка Лэмпарда, однако теперь он снова в великолепной форме.

«Не стоит говорить, что Тухель сразится с Гвардиолой. У нас завтра не теннисный матч. Пеп подготовит свою команду как можно лучше, а я — свою», — говорил перед финалом главный тренер «Челси».

Тухель оказался прав. Мы не увидели теннисный матч двух суперзвезд тренерского цеха. Мы лишь наблюдали, как один остается преданным своим убеждениям, не меняет фундамент успеха, а другой — его учитель, один из величайших футбольных тренеров в истории — в страхе прячется от собственной тени. «Сити» эволюционирует и претендует на звание команды-революционера — настолько инновационны методы Гвардиолы, которые он продолжает внедрять в свой коллектив. Но в Лиге чемпионов раз за разом следует крах, пусть на этот раз Пеп подобрался к трофею максимально близко.