«В тот момент я был уверен — нам крышка». «Ливерпуль» — кошмар для Анчелотти, но потом тренер стал его фанатом

Сложная история отношений коуча «Реала» с сегодняшним соперником.

Интересно, вспоминал ли Карло Анчелотти перед этим матчем свои финалы против «Ливерпуля»? Все вместе или поодиночке, или какой-то один эпизод. Ассоциаций-то много. Хотя, наверное, на таком уровне у тренеров есть скилл отсекать от мозга все ненужное.

Но, вообще, выбрать есть из чего. Таких финалов, между прочим, было три. Первый почти никто не помнит. Вероятно, даже сам Карло. 1984 год, правый полузащитник Анчелотти бегает за «Рому», которая на следующий сезон после первого за 40 с лишним лет скудетто выходит в финал тогда еще Кубка чемпионов. Матч — на домашнем «Стадио Олимпико» в Риме. Но дальше — одна печаль. Анчелотти не сыграл из-за травмы, не попав даже в заявку, а «Рома» сгорела в серии пенальти...

Тогда вратарь «Ливерпуля» Брюс Гробеллар во время 11-метровых, по словам Анчи, «дрыгал ногами, как истеричная танцовщица», а спустя 21 год другой вратарь красных — Ежи Дудек — косплеил своего предшественника. Как вспоминал потом поляк, делал он это умышленно. И в Стамбуле-2005 это сработало, как и в Риме-1984.

Необратимая ошибка в идеальном механизме

Анчелотти успел написать несколько автобиографических книг, и с годами его восприятие того легендарного матча менялось. В «Предпочитаю Кубок», вышедшей в 2009 году, тренер вспоминал тот матч так:

«Тем вечером, 25 мая 2005-го, в раздевалке стамбульского стадиона царило радостное возбуждение. Шел перерыв. Мы не начали праздновать заранее, просто заряжались позитивной энергией. Так случается. А в комнате рядом игроки, которые остались в запасе, надевали праздничные футболки. Футболки, посвященные нашей победе, — которую, однако, еще предстояло добыть. Воздух искрился, это казалось уместным.

Мы чуть не забили четвертый гол. А затем случилось невероятное. Шесть минут затмения. Невозможное, ставшее возможным (я всегда ненавидел слоган Impossible is nothing, в этот день все как раз так и произошло). Мы превратились в свой худший кошмар. Все случилось слишком быстро, сложно было чем-то ответить. Необратимая ошибка в идеальном механизме. Невероятно, но факт.

Меня часто спрашивают, о чем я думал, когда «Ливерпуль» сравнивал счет. Ответ простой — ни о чем. Ноль мыслей. Пустота. Пенальти. Я посмотрел в глаза ребятам и увидел — что-то сломалось. Они были слишком задумчивыми, а перед пенальти нельзя много думать. В тот момент я уже был практически уверен — нам крышка.

Я никогда не пересматривал тот матч и не собираюсь это делать. Не из-за того, что мне больно — в этом просто нет смысла. Я не ощущаю необходимость. Сейчас поражение в Стамбуле для меня — одно из многих".

Анчелотти лукавил. В «Автобиографии», вышедшей спустя 10 лет, он довольно подробно разобрал этот матч с тактической точки зрения. Понятно, что объяснить случившееся в Стамбуле безумие исключительно рационально нельзя, равно как и промахи Андрея Шевченко в овертайме, когда он в упор заряжал мячом в лицо Ежи Дудеку. Но Анчелотти признает, что в перерыве главный тренер «Ливерпуля» Рафаэль Бенитес перестроил игру, перейдя с 4-4-1-1 на 3-5-2, а он чуть просел в плане матч-менеджмента, не успев должным образом отреагировать на изменения.

«По ходу матча понимаешь, что счет и очевидное превосходство в игре ослабляют восприятие незначительных негативных сигналов, и не реагируешь должным образом на едва заметные, но постоянные изменения, происходящие на поле. Но ты не придаешь этому значения, поскольку тебе кажется, что все идет хорошо. Действительно, в Стамбуле все случилось в течение шести минут, и этого времени было мало для того, чтобы оценить ситуацию и вмешаться. С этой точки зрения можно было сделать одну техническую замену, практически превентивную.

Это сопровождалось бы некоторым тактическим перестроением, то есть подавало сигнал команде. Она препятствовала бы возникновению новой ситуации на поле. И замена восстановила бы эмоции игроков, подорванные пропущенным голом", — писал он.

Виски, ром, самбука, граппа, пиво — ничего не осталось

Зато финал-2007 Анчелотти вспоминает с удовольствием — возможно, он и сейчас пару раз всплывал у него в памяти. По его словам, он мечтал сыграть именно с «Ливерпулем» и взять реванш.

«В то время я тренировал две команды. Официально — «Милан», сердцем — «Ливерпуль». Я болел за нас и за них, хотел, чтобы мы сыграли в финале в Греции. Поражение в Стамбуле и кальчополи выбили нас из колеи, нам пришлось играть квалификацию, но я уже думал о финале», — вспоминал он в «Предпочитаю Кубок».

Или вот просто замечательный момент — как накануне своего ответного полуфинала с «МЮ» игроки и тренеры «Милана» болели за «Ливерпуль» в противостоянии с «Челси»:

«Наш спортивный центр превратился в трибуну стадиона. Легендарный «Коп» на выезде в центре красно-черного мира. 30 сумасшедших перед телевизором. You'll Never Walk Alone, «Ливерпуль». Мы, миланисты, надели красные шарфы. Изо всех сил болели против «Челси» (клянусь, больше такого никогда не случится...). Откуда-то появились клубные шапки и дудки. Не хватало только пива и отрыжки, но все остальное было на месте. Мы победили.

Мы посмотрели друг на друга и подумали одно и то же: «Мы уже выиграли». Невозможно передать словами царившую эйфорию. Мы знали, что победим в Лиге чемпионов. «Ливерпуль» понимал, что обречен. Я немногое помню о матче, но помню, что было после него. Наш отель с огромным бассейном располагался за пределами Афин. Около сотни человек праздновали с нами, а когда гости ушли, мы двинулись к бару у бассейна. Опустошили его за пять минут. Виски, ром, самбука, граппа, пиво — ничего не осталось".