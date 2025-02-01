Лучший игрок из «Барселоны», невезучие хорваты и незабываемый матч с девятью голами. Интересные итоги общего этапа Лиги чемпионов

Формат одобряем.

144 матчей должно сполна хватить, чтобы сделать хотя бы промежуточные выводы. Именно столько сыграли на общем этапе обновленной Лиги чемпионов. На место квартетов пришла одна сплошная группа из 36 команд, а количество туров выросло с шести до восьми.

Есть несколько объективных итогов. Например, очевидно, что лучший клуб находится на первом месте, а худший — на последнем. Лучшая атака у тех, кто больше всех забил («Барселона»), а лучшая оборона у тех, кто меньше всех пропустил («Интер»). Возможны совсем маленькие оговорки, но в целом такой дистанции достаточно для чистоты статистических подсчетов.

Поговорим лучше о субъективном. Выделим ряд номинаций, в которых статистика — лишь один из аргументов, и то не всегда.

Фото «СЭ»

Лучший игрок: Рафинья («Барселона»)

Сначала позитив. Здесь как раз тот случай, когда цифры очень помогут. Бразилец занял первое место общего этапа по «гол плюс пас» — забил восемь, отдал пять. Только в двух матчах вингер остался без результативных действий, а главный тренер «Барселоны» Ханси Флик отзывается о нем так: «Такого игрока, как Рафинья, у меня не было ни в одной команде. С мячом и без мяча он очень хорош, он всегда и начинает прессинг, и завершает наши атаки».

Из этих слов ясно, что не только голевые показатели делают из Рафиньи лучшего, по нашему мнению, игрока Лиги чемпионов. Его влияние на игру невозможно переоценить. Неугомонный и эффективный. Он решает в самые важные моменты — будь то хет-трик «Баварии» или дубль в безнадежной встрече с «Бенфикой». Как бы ни провел остаток сезона, обязан быть в десятке «Золотого мяча». Уже заслужил.

Лучший матч: «Бенфика» — «Барселона» — 4:5

К слову. Все реже случаются матчи, которые представляют собой чистейшее универсальное развлечение. То есть его можно показать и искушенному зрителю, и никогда не смотревшим футбол людям, и тактическим гикам, и нейтральным болельщикам — удовольствие получит каждый. В общем, зрелище в абсолюте.

Чтобы убедиться, достаточно пройтись по главным событиям лиссабонского вечера: три пенальти, привозы Щенсны, дубли Рафиньи и Левандовски, удаление запасного Кабрала, камбэк гостей, девять голов в сумме и безумная развязка на шестой добавленной минуте. Потрясающий сюжет с запредельной плотностью твистов. А ливень лишь добавил кинематографичности происходящему.

Полузащитник РБ «Лейпциг» Хави Симонс. Фото Getty Images

Главное разочарование: «Лейпциг»

Плохое тоже было. За пять предыдущих розыгрышей Лиги чемпионов немецкая команда всего один раз не вышла из группы — в 2021 году попала под «Сити» и «ПСЖ», но потом остановилась в шаге от финала Лиги Европы. В остальных сезонах «Лейпциг» неизменно оказывался в плей-офф. чего от него ждали и сейчас. Букмекеры ставили клуб примерно на 16-е место в списке претендентов на трофей. Еще раз: на трофей, а не на преодоление общего этапа.

К тому же состав соответствует амбициям участника матчей на вылет. Transfermarkt оценивает команду в 520 миллионов евро, это 18-я строчка среди всех в мире, дороже «Атлетико», «Аталанты», «Боруссии» Д и «Лилля», которые попали в топ-10. Подбор футболистов на зависть многим. А на деле вышло чересчур мрачно. Одна победа в седьмом туре и аж семь поражений оставили команду на 32-й позиции. Пятые с конца. Поразительно еще и потому, что в бундеслиге традиционно борются за четверку. Как?

Лучший тренер: Арне Слот («Ливерпуль»)

Логично, руководитель лидеров признается лучшим. Но, во-первых, голландец сейчас вне конкуренции не только в Лиге чемпионов, а в европейском футболе в целом. А во-вторых, важно не забывать, в каких условиях он строит безальтернативно сильнейшую команду континента.

Слот пришел в «Ливерпуль» после многолетней работы Юргена Клоппа, которого болельщики любят какой-то невозможной любовью. Немец выиграл с мерсисайдцами все. Занимать место такой глыбы в любом случае огромный стресс, как бы предшественник ни пытался смягчить начало твоего пути. Давление все равно зашкаливает. Да и существенных трансферов летом не произошло.

А тут еще и три главные звезды стабильно раз в неделю выходят к журналистам и говорят о тяжелых переговорах по новому контракту. С ван Дейком, Трентом и Салахом до сих пор не продлили договоры, истекающие летом. И на фоне всех этих, казалось, убийственных обстоятельств Арне к февралю набрал одно поражение в АПЛ и ЛЧ, выиграв общий этап еврокубка. Все настолько хорошо, что Слот позволил себе выпустить на заключительную игру против ПСВ резервный состав. Целиком! И при этом команда сохранила первое место. Вау!

Полузащитник «Аталанты» Шарль Де Кетеларе играет против защитника «Барселоны» Эрика Гарсии. Фото Global Look Press

Прорыв: Шарль Де Кетеларе («Аталанта»)

Именно прорыв, а не открытие, потому что о таланте футболиста известно давно, со времен его выступлений за родной «Брюгге». У Шарля не получилось в «Милане», но подвернулся вариант с «Аталантой», которым футболист успешно пользуется. Он вместе с Левандовски и Гризманном стал четвертым по «гол плюс пас» на общем этапе Лиги чемпионов.

Де Кетеларе за семь туров побил рекорд Кевина Де Брейне по результативным действиям за один розыгрыш ЛЧ среди бельгийцев — четыре гола и пять передач. Вечно веселая в плане игры «Аталанта» крепнет и превращается в кандидата на самые высокие позиции, пусть и остановилась в этот раз на девятой строчке. А Шарль в текущем сезоне вносит наибольший вклад в реализацию появляющихся претензий.

Главное невезение: «Динамо» Загреб

После первого тура вряд ли кто-то ожидал увидеть хорватскую команду рядом с зоной плей-офф — тогда схватили кошмарные 2:9 от «Баварии». Но в следующих трех матчах набрали семь очков и в какой-то момент даже обошли мюнхенцев в таблице. Вообще именно тот разгром с покером Кейна и предопределил исход загребского забега в турнире, как выяснилось позже.

Теперь о том, почему же динамовцам не повезло. Перед началом розыгрыша Лиги чемпионов суперкомпьютер Opta провел 50 тысяч симуляций общего этапа. Угадаете, сколько раз участник, набравший 11 очков, попадал в 1/16 финала? 50 тысяч раз! То есть искусственный интеллект оценивал вероятность прохода как 100-процентную. Просчитался, и вот где: «Динамо» с 0% на неудачу потерпело эту самую неудачу. Даже победы над разбежавшимся «Миланом» в последний вечер не хватило. Все из-за разницы голов.

Главный тренер «Лилля» Бруно Женезио и полузащитник Нгалайель Мукау. Фото Getty Images

Главная сенсация: «Лилль»

В принципе, четвертую команду Франции в плей-офф ждали, просто в прогнозах ей отводился финиш в начале третьего десятка. Невыход стал бы провалом, но вовсе не шокирующим. А «Лилль» не просто вышел, он протиснулся сразу в 1/8 финала, заняв седьмую позицию.

Лига 1 в целом дает достойный отпор критикам — никто из ее представителей пока не вылетел. Бундеслига лишилась двух резидентов, ла лига и серия А — по одному, а французский чемпионат и АПЛ бойцов не потеряли. Причем команда Брюно Женезью стартовала с поражения от «Спортинга». Зато дальше уступила только «Ливерпулю», что не грех. «Лилль» за три недели закрыл оба мадридских гранда, затем порадовал ничьей «Ювентус», а завершил группу жестокими 6:1 с «Фейеноордом», который недавно не заметил «Баварию».