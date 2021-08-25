Безупречный вратарь и дикий промах Захави вывели «Бенфику» в Лигу чемпионов. У Карасева в Будапеште удаление и пенальти

Главные события ответных матчей 4-го отборочного раунда, состоявшихся во вторник.

«Бенфика» вдесятером выстояла в Эйндховене

ПСВ — «Бенфика» — 0:0. Первый матч — 1:2.

Самое статусное противостояние отборочного раунда вполне могло украсить групповой турнир, и первая игра в Лиссабоне заметно выделялась качеством футбола. «Бенфика» начала ее так, словно у нее продолжается серия со «Спартаком». К перерыву «орлы» вели с перевесом в два мяча, только потом ПСВ прибавил настолько, что минимальная победа вполне устроила португальцев.

Os adeptos do @PSV foram largar fogo de artif?cio, ?s 4 da manh?, junto ao hotel do @SLBenfica ? #ChampionsELEVEN



pic.twitter.com/SeQyGaILUT — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) August 24, 2021

Это преимущество, впрочем, еще требовалось сохранить в Эйндховене, где голландские фанаты не дали гостям выспаться, в 4 утра устроив салют около отеля. Не знаю, стоит ли тут искать прямую связь, однако первый тайм складывался совсем не по сценарию Жорже Жезуша. Во-первых, его футболисты ни разу не попали в створ ворот, а Рафа Силва упустил верный момент после скидки Яремчука. Во-вторых, на 32-й минуте «Бенфика» осталась в меньшинстве, когда в центре поля Лукас Вериссимо нарвался на вторую желтую карточку, попав локтем в лицо Гакпо.

Вместе с тем гости избежали пропущенного гола благодаря Влаходимосу, который остановил удар выскочившего на ворота Мадуэке. Хотя данный эпизод даже неудобно записывать в голевые моменты на фоне шанса, упущенного Захави. Перед израильским снайпером после передачи Гакпо были пустые ворота, однако мяч с нескольких метров попал не в сетку, а в перекладину. Получилась сильная заявка на «самый дикий промах года».

Правда. было еще добивание Вертерссона с нескольких метров в концовке. Влаходимос, бесспорно, снова сыграл блестяще, но что мешало игроку ПСВ ударить похитрее? Как исполнявший в добавленное время штрафной Захави. Однако стоявший в «стенке» Отаменди оказался находчивее, и от его головы мяч покинул пределы поля. «Орлы» выстояли и после провального с точки зрения амбиций и вложений прошлого сезона возвращаются в Лигу чемпионов. А у Португалии четыре года спустя снова будет три команды в групповом турнире.

Качели в Будапеште

«Ференцварош» — «Янг Бойз» — 2:3 (Уинго, 18. Ммаэ, 27 — Зесигер, 4 Фасснахт, 56. Мамбимби, 90+3). Первый матч — 2:3.

Назначенному на матч в Будапеште Сергею Карасеву досталась потенциально самая горячая игра вечера. На такую мысль наталкивала первая встреча, где было несколько скандальных ситуаций, нереализованный пенальти и волевая победа «Янг Бойз», который остался в меньшинстве уже на 25-й минуте. Тогда решающим оказался гол защитника Гарсии, а в столице Венгрии другой игрок обороны — Зесигер — использовал первый же шанс у чужих ворот при подаче углового.

Однако по итогам первого тайма по сумме двух матчей восстановилось равновесие, и переломным моментом могла стать ошибка швейцарского вратаря, который сбросил мяч точно на ногу Уинго. Под вполне сопоставимый с играми Евро-2020 рев трибун «Ференцварош» вышел вперед, но этих эмоций и куража хозяевам не хватило. А ключевые эпизоды будут еще долго вызывать сожаление венгров. Пас Элиа на сделавшего счет 2:2 Фасснахта был хорош, но почему прямо перед своими воротами спали защитники?

В дальнейшем на первый план вышел Карасев, однако никаких вопросов к российскому арбитру не было. Когда Лайдуни в центре поля не успел к мячу и двумя ногами влетел в соперника, он остался лежать на газоне, схватившись за голову. Понимал, что вторая желтая карточка неизбежна. Такой же получилась и ситуация с назначением 11-метрового за фол Уинго. Однако Дибус парировал удар лучшего снайпера «Янг Бойз» Сьебатше и оставил хозяев в игре. Ровно до того момента, как в добавленное время гости забили третий мяч.

Тренерский прорыв Даль Томассона

«Лудогорец» — «Мальме» — 2:1 (Недялков, 10. Сотириу, 60, с пенальти — Бирманчевич, 42). Первый матч — 0:2

В этой паре самым опасным оружием получались угловые. Именно после них на прошлой неделе шведы забили оба мяча. Теперь точно так же открыл счет защитник болгарской команды Недялков. Однако «Мальме» как начал игру очень уверенно, так и отреагировал на неприятность у своих ворот — эффектным обводящим ударом Рикса.

Только французский арбитр Клеман Тюрпен отменил гол после почти двухминутной паузы, по ходу которой бригада ВАР изучала момент во всех ракурсах, и все же разглядела касание мяча со стороны залезшего в офсайд другого игрока гостей в начальной стадии атаки. Тут «Лудогорцу» повезло, а позже — уже нет. Даже при большом желание невозможно было придраться к штрафному в исполнении Бирманчевича, который превратился для вратаря в неразрешимую задачу из-за рикошета от собственного защитника.

Но видеоарбитры еще раз вмешались в игру по ходу второго тайма. Тюрпену хватило одного взгляда на монитор, чтобы убедиться: попадание мяча в руку одного из героев «Мальме» в этом отборочном цикле Чолака заслуживает назначения пенальти. Впрочем, эта неприятность шведов оказалось локальной, а знаменитый в прошлом датский нападающий Йон Даль Томассон возвращается в Лигу чемпионов уже в роли главного тренера.