«Брюгге» выбьет «Манчестер Сити»? «Реал» проскочит в топ-8? Кто станет лучшим бомбардиром? Интриги последнего тура Лиги чемпионов

Главные вопросы перед заключительными матчами общего этапа.

Лига чемпионов в конце января — очень непривычное зрелище, но таковы реалии обновленного формата турнира. К нему можно относиться по-разному, но главный его плюс — в сохранении интриги до самого финала общей стадии, которая заменила групповой этап. И тут в последнем туре повис целый ряд интересных сюжетов, которые могут закончиться настоящей сенсацией.

Ждать ли сенсации в Манчестере?

«Ман Сити» после поражения от «ПСЖ» оказался в неприличной ситуации: клуб уже на два очка отстал от зоны стыковых матчей и рискует остаться без евровесны. Команду не устроит ничего, кроме победы. А будет ли эта победа — большой вопрос.

Не в пользу «горожан» сразу два фактора: во-первых, ужасный контроль матчей (не удержали 3:0 с «Фейеноордом»; проиграли «ПСЖ», ведя 2:0), а во-вторых, прекрасная форма «Брюгге», который в последний раз проигрывал в далеком октябре — тогда лучше бельгийцев оказался «Милан». И то тогда огромную роль сыграло удаление Оньедики — до этого момента в матче была ничья.

Посмотрим, что придумает Гвардиола — даже в победном матче с «Челси» в АПЛ «Сити» выглядел не слишком уверенно. «Брюгге» может собраться и дать отпор — тем более бельгийцам самим нужно заработать хотя бы одно очко для того, чтобы точно попасть в стыки.

Сыграют ли «ПСЖ» и «Штутгарт» вничью?

Тут очень интересный расклад: у «Штутгарта» и «ПСЖ» по 10 очков, и в случае победы «Сити» над «Брюгге» ничья устроит обе команды, они спокойно выйдут в стыки. Так что интересно будет посмотреть, постараются ли немцы или французы все же зацепить победу или сведут матч к удобному для них результату. Хотя в любом случае придется поглядывать на то, что будет происходить параллельно в Манчестере. «Штутгарт» уже показал, что может на равных сражаться с топ-клубами: команда хорошо выглядела в матче с «Реалом» и победила на выезде «Ювентус», хотя и успела неожиданно получить 1:5 от «Црвены Звезды».

«ПСЖ» же должен обрести некую уверенность после волевой победы над грозным «Сити». Пока фаворитом видится именно парижский гранд, но мы уже не раз видели, как команда Энрике не конвертировала игровое преимущество в итоговую победу.

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе. Фото Global Look Press

Залетит ли «Реал» в первую восьмерку?

«Реал» сейчас в пятерке команд, которые набрали по 12 очков. Напомним, что от плей-офф их отделяет всего один пункт в таблице. Испанцы встретятся с «Брестом» и на бумаге выглядят явными фаворитами встречи. При этом победа не гарантирует прямую путевку в плей-офф — наверняка сразу у нескольких команд наберется по 15 очков, и тут в игру вступит разница мячей, которая пока не в пользу мадридцев. То есть нужно не просто побеждать, а забивать много мячей.

«Реал» оформил 17 голов и пропустил 12. Показатель в «плюс 5» — хороший, но не идеальный — лучше играли «Боруссия» Д (плюс 8), «Байер» (плюс 6) и «Бавария» (плюс 6). У «Аталанты», набравшей 14 очков, вообще «плюс 14» в графе «Разница мячей». В общем, Мбаппе и Винисиус Жуниор должны надеть самые удобные бутсы, чтобы без вопросов разгромить «Брест» и хотя бы попытаться забраться в топ-8.

Кто займет первое место — «Ливерпуль» или «Барселона»?

«Ливерпуль» — наверное, самая лучшая команда Европы на данный момент. Красные идут в ЛЧ вообще без осечек и успели забрать семь побед из семи. Из топ-8 они уже никуда не денутся — осталось только не проиграть ПСВ на выезде, чтобы закончить этот этап соревнования на первом месте.

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«Барселона» при этом все еще имеет шансы на лидерство в таблице — у сине-гранатовых лучше разница забитых и пропущенных мячей. В случае внезапной победы ПСВ над «Ливерпулем» они точно заберутся на вершину. Правда, это маловероятно, да и еще нужно добиться уверенного результата с «Аталантой» — а эта команда далеко не подарок. Зато играть можно без стресса — «Барселона» тоже обеспечила себе прямой выход в 1/8.

Нападающий «Барселоны» Рафинья. Фото Global Look Press

Кто станет лучшим бомбардиром общего этапа?

В лидерах сейчас дуэт из «Барселоны» — Роберт Левандовски за семь матчей забил девять мячей, Рафинья за это же время оформил восемь. Далее расположились Серу Гирасси («Боруссия» Д) и Винисиус Жуниор («Реал») — у обоих по семь голов.

Если мы исключим аномалии вроде пента-трика в последнем туре, то лучшим по забитым должен стать кто-то из «Барсы». А вот будет это Левандовски или Рафинья, решится в игре с «Аталантой».

Хорошие шансы на лидерство есть у Винисиуса — «Брест» для хет-трика вполне удобоваримый соперник. Кстати, его друг Мбаппе пока имеет всего три мяча в ЛЧ. Килиан в последнее время в хорошей форме, но до Левандовски ему еще очень далеко.

Кстати, не будем списывать со счетов и Гирасси — в восьмом туре «Боруссия» будет играть против «Шахтера», который почти потерял шансы на топ-24, так что форвард вполне может затесаться в компанию к ребятам из «Барселоны».

Догнать Левандовски могут еще три игрока: Эрлинг Холанн («Ман Сити») попробует уничтожить «Брюгге», Виктор Дьекереш («Спортинг») покажет свое мастерство «Болонье», а Хулиан Альварес («Атлетико») может забить несколько мячей потерявшему все шансы на стыки «Зальцбургу». У этой троицы по шесть мячей в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

Футболисты «Интера» празднуют гол в ворота «Спарты» в Лиге чемпионов 22 января. Фото Global Look Press

Команды из Италии — сразу в плей-офф?

Представители серии А очень здорово выступают в этом розыгрыше ЛЧ — сейчас в первой восьмерке обосновались «Милан», «Интер» и «Аталанта». Немного портит картину «Ювентус» — бьянконери находятся на 17-й строчке, хотя от команд в топ-8 их отделяет всего одно очко.

У «Милана» самый удобный соперник — загребское «Динамо» на два очка отстало от 24-го места. Шансы на проход в стыки у хорватов остаются, но для этого нужно крупно обыгрывать «Милан», во что верится очень слабо.

«Интер» сыграет с «Монако» дома. Наверняка это будет один из самых напряженных матчей последнего тура, и команде Александра Головина предстоит серьезно напрячься, чтобы добыть победу и заскочить в топ-8. Хотя сейчас «Интер» не настолько мощен, как в прошлом сезоне.

Самая жуть у «Аталанты» — ей придется отбиваться от «Барселоны», да еще и в гостях. Как бы не поменяться в таблице местами с «Ювентусом». Кстати, о туринцах: они встретятся с «Бенфикой», расположившейся на 21-м месте. Ничья в этой встрече вполне устроит обе команды, но хотелось бы верить, что Тиагу Мотта будет готов рискнуть ради возможности сразу отправиться в плей-офф, пропустив стыки.

Нет, мы не забыли о «Болонье». Просто говорить тут не о чем — несмотря на победу над дортмундской «Боруссией», команда потеряла любые шансы на плей-офф. Матч со «Спортингом» не несет для бывшего клуба Мотты турнирного смысла, хотя итальянцы могут заставить соперника понервничать насчет выхода в следующую стадию.

Фото Global Look Press

«Фейеноорд» и «Брест» попадут в топ-8?

Два открытия общего этапа, у которых есть не самые плохие шансы попасть напрямую в 1/8 финала.

«Фейеноорд» в Лиге чемпионов выступает не очень стабильно: начал с разгрома от «Байера» (0:4), а еще уступил «Зальцбургу» дома (1:3). Зато оформил легендарный камбэк с «Манчестер Сити», выцепив ничью на «Этихаде» при 0:3 в пользу соперника. И оказалось, что это не последняя сенсация в исполнении роттердамцев — в предыдущем туре они неожиданно прибили «Баварию», забив три безответных мяча.

Бывший клуб Арне Слота сохраняет весомые шансы на попадание в топ-8 (до заветной зоны не хватает одного очка) — в этом случае «Фейеноорд» проскочит стадию стыковых матчей и сразу окажется в плей-офф. Он может поменяться местами с «Аталантой», которой предстоит сыграть с «Барселоной», — правда, тут все зависит еще и от результатов матчей конкурентов. Пока же главная задача — обыграть в гостях «Лилль» и надеяться на осечки «Атлетико», «Милана», «Аталанты» или «Байера».

«Брест» тоже успел удивить результатами, но будем честны: французам сильно повезло с жеребьевкой. Поражение от «Шахтера» в седьмом туре навевает сомнения по поводу грядущего матча с «Реалом» — кажется, на топ-8 надежд почти нет. Хотя, как мы знаем, мадридцы уже успели проиграть другой французской команде — «Лиллю», плюс «Брест» играет дома. Так что следить за этим противостоянием будет интересно, тем более и Мадриду нужна победа для сохранения шансов на топ-8.

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«ПСЖ» и «Штутгарту», чтобы вместе выйти в плей-офф, нужно сыграть вничью в последнем туре. Верим, что команды не станут напрягаться? В букмекерской компании FONBET на ничью в этой встрече можно поставить за 2.60, вероятность данного исхода — примерно 38%. Успех французов доступен за 2.65 (38%), выигрыш немцев — за 3.70 (24%).