Черчесов разгромил казахов и сыграет с Вайссом, безумная драма в Батуми, экс-игрок «Спартака» помог разбить чемпиона Польши

Рассказываем о главных событиях первого отборочного раунда Лиги чемпионов.

Тошич не спас интригу

«Думаю, к ответной игре будем готовы еще лучше, потому что наконец-то окунулись в атмосферу официальных матчей и потому что кое-кто из футболистов, испытывавших небольшие проблемы перед этим выездом, успеет восстановиться на сто процентов. Знаем, что «Ференцварош» станет яростно поддерживать домашний стадион, и надеемся, что сможем порадовать наших болельщиков», — делился ожиданиями от ответной игры с «Тоболом» Станислав Черчесов.

То, что этот план будет реализован, стало понятно к середине первого тайма, когда в воротах гостей побывало три мяча. Два из них — на счету Адама Траоре, подписание которого бывший главный тренер сборной России воспринял с большим энтузиазмом. Малиец ведь не просто классный игрок, но и человек, который знает, что такое пробиваться в групповой раунд Лиги чемпионов.

В прошлом сезоне в квалификации игравший за «Шериф» Траоре отличился четыре раза, сделав дубль в ворота загребского «Динамо», а уже в группе забил «Шахтеру» и миланскому «Интеру». Теперь форвард обеспечил результат за семнадцать минут. В дебюте африканец классно пробил головой после оригинального розыгрыша углового, потом удвоил счет и, наконец, выкатил мяч под удар Лайдуни.

Гостей же на плаву к перерыву удержал 35-летний экс-полузащитник ЦСКА Зоран Тошич. Его сольный проход увенчался классным пасом от линии поля на отклеившегося от защитников форварда сборной Узбекистана Сергеева. Но это единственный эпизод, расстроивший Черчесова. В середине второго тайма «Ференцварош» отделался легким испугом, так как Тошич забил из офсайда, и тут же подстроившийся под рикошет Захариассен вывел на убойную позицию Бэсси. А второй гол вышедшего на замену нигерийца стал вишенкой на победном торте. Впереди у Черчесова противостояние с братиславским «Слованом».

Сын помог отцу

У этого противостояния была дополнительная интрига, ведь чемпионов Словакии сейчас возглавляет Владимир Вайсс. В России этот специалист запомнился по работе с «Сатурном», а в Грузии он тренировал национальную команду. Так что местный футбол специалист знает прекрасно, и Вайсс понимал, что переход Кварацхелии в «Наполи» заметно ослабил атакующий потенциал батумского «Динамо».

Однажды в схожей ситуации оказался сам Вайсс, из-за положительного теста на коронавирус лишившийся Хвичи перед историческим матчем с Северной Македонией, где на кону стояла путевка на Евро-2020. Сейчас же под началом Вайсса в Братиславе играют его сын Владимир Вайсс-младший, экс-полузащитник «Милана» Куцка, а также нынешние и бывшие игроки сборной Грузии — Кашия, Канкава и Чакветадзе.

Весьма крепкий состав, однако «Динамо» не просто так доминирует в национальном чемпионате. А роль лидера от Хвичи перешла к бывшему футболисту «Рубина» и «Арсенала» Давиташвили. В дополнительное время он сотворил настоящий шедевр, после элегантного паса пяткой от Мамучашвили исполнив слаломный проход в штрафную и прошив голкипера ударом в ближний угол.

Восторг на трибунах был сумасшедший, однако праздник в Батуми, как в тот момент казалось, отсрочил восстановивший равновесие нападающий сборной Армении Барсегян. «Динамо» ведь могло забить или выиграть в серии пенальти, однако пережило даже не драму, а настоящую спортивную трагедию. Пропустить на 123-й минуте — ужасно. А прямым ударом с углового, который исполнил капитан гостей Вайсс, — настоящая катастрофа. Как для батумцев, так и для их голкипера Купатадзе.

«Шериф» побеждает под началом чемпиона России

«Шериф», пошумевший в прошлой Лиге чемпионов и прогремевший на всю Европу победой на «Сантьяго Бернабеу», ожидаемо преодолел первый отборочный барьер. При этом надо понимать, что в Тирасполе серьезно обновившаяся команда и новый главный тренер. Теперь команду возглавил Стьепан Томас — двукратный чемпион России в составе «Рубина».

Хорват явно настроен повторить достижение своего предшественника и после победы над «Зриньски» отреагировал на вопрос о сдержанной реакции с улыбкой: «Мы будем радоваться, когда выйдем в группу». Правда, если это произойдет, «Шерифу», как и сейчас, придется проводить домашние матчи в Кишиневе, так как УЕФА запретил играть на территории Приднестровья.

Пожалуй, главную сенсацию раунда преподнес «Карабах». И дело тут не в победе азербайджанского клуба, который восемь сезонов подряд выходит в групповой турнир еврокубков, а в итоговом результате. Все-таки «Лех» — одна из ведущих команд Польши. Она выиграла первый матч, после чего забила на первой же минуте ответной встречи, и тут такой конфуз.

Как признался потом главный тренер хозяев Гурбан Гурбанов, стало сложно. Однако «Карабах» быстро отыгрался, а важнейший второй гол незадолго до перерыва забил отметившийся в свое время в «Спартаке» Филип Озобич. Хорват проводит уже шестой сезон в Азербайджане и входит в десятку самых результативных легионеров в истории турнира.

В итоге в воротах «Леха» побывало пять мячей, чего в еврокубках с командой из Познани не случалось почти 30 лет. «Тот факт, что ребятам удалось использовать свои голевые моменты, свидетельствует о том, что они были хорошо готовы к матчу», — похвалил свою команду Гурбанов.

Российский голкипер Никита Хайкин в среду пропустил три мяча на Фарерах, однако «Буде-Глимт» хватило запаса, созданного в домашней игре. Чемпионы Норвегии, ставшие знаменитыми после прошлогоднего разгрома «Ромы» Жозе Моуринью, в этот раз рассчитывают на большее, чем группа Лиги конференций.

Матчи второго отборочного раунда пройдут 19-20 и 26-27 июля.