Злой гений россиян Лукаку: удар бельгийца принес «Челси» победу над «Зенитом»

Чемпионы России уступили в столице Великобритании с минимальным счетом (0:1).

Лига чемпионов. Группа H. 1-й тур

«Челси» (Англия) — «Зенит» (Россия) — 1:0 (0:0)

Гол: Лукаку, 69.

«Челси»: Менди, Рюдигер, Кристенсен, Аспиликуэта (Тиагу Силва, 83), Джеймс, Жоржиньо, Ковачич, Зиеш (Хаверц, 63), Маунт (Лофтус-Чик, 90+2), Алонсо (Чилуэлл, 83), Лукаку.

«Зенит»: Крицюк, Сутормин, Ракицкий (Круговой, 88), Чистяков, Дуглас Сантос, Малком (Дзюба, 75), Барриос, Вендел (Ерохин, 76), Кузяев (Кравцов, 82), Клаудинью (Мостовой, 88), Азмун.

Предупреждения: Аспиликуэта, 45. Ракицкий, 62.

Судьи: Франковски. Бонек, Винклер (все — Польша).

ВАР: Фриц (Германия). Ди Белло (Италия).

14 сентября. Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж».

Исход матча в Лондоне вроде бы сомнений не вызывал. Скромный Давид против огромного Голиафа. Клуб, который два года подряд занимал в группе ЛЧ последнее место против действующего победителя турнира. Какие тут варианты?

Поэтому вопрос у общественности возникал такой: насколько достойно или позорно это будет смотреться? Давайте по-честному: чувство стыда в сезоне-2020/21 в еврокубках мы испытывали не раз. Если речь конкретно о «Зените», то можно вспомнить, скажем, о встрече в Дортмунде, в которой питерцы закопались в своей штрафной.

Даже Харри Реднапп, далекий от российских реалий, накануне уверял в интервью «СЭ»: «Челси» выиграет 3:0, а Лукаку вы сможете остановить только одним способом — заперев его в раздевалке".

Отсутствие Дзюбы в стартовом составе при этом не означало трусости. Даже при самых смелых раскладах сине-бело-голубым требовалось по меркам РПЛ не просто движение, а супердвижение. Это, конечно, не про Артема.

При этом Сергей Семак выпустил на поле только трех номинальных защитников — Чистякова, Ракицкого и Дугласа Сантоса. Проблему с отсутствием Караваева и Ловрена тренерский штаб решил оригинально. Если Сутормина справа в обороне видеть уже привычно, то Барриос в роли правого центрального — это интересно. Колумбиец из-за визовых проблем прилетел в Лондон лишь в день матча, но каким же полезным он оказался!

Конечно, матч не стал феерией в исполнении гостей: «Зенит» оборонялся и терпел. Но и позорным их футбол точно не назовешь. Питерцы действовали достаточно агрессивно и компактно, чтобы не позволить сопернику за весь первый тайм ни разу пробить в створ ворот.

А если бы Азмун забил на 60-й минуте при счете 0:0! Иранец вываливался один на один, но Рюдигер на широченном шаге накрыл удар.

До 69-й минуты «Зенит» лидировал по ударам в створ, однако против лома нет приема. Чистяков долгое время здорово чистил против Лукаку, пытаясь посрамить Реднаппа. А потом бельгиец, огорчавший нас и на Евро-2020, все сделал на высшем уровне. Кажется, у защитника не было шансов, настолько Лукаку сыграл на «втором этаже» — 1:0.

На 80-й минуте счет вполне мог бы сравняться, когда Дзюба после прострела Азмуна наносил удар с шести метров в пустой угол. Форвард тянулся, ему не хватило каких-то сантиметров — мяч прошел рядом со штангой.

«Зенит» не провалился против победителя Лиги чемпионов. Но очков за это, к сожалению, не дают. Питерцы стартовали с поражения, а следующая встреча у них дома с «Мальме».

Там многое решится. Шведы уж точно не Голиаф.