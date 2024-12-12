В январе будет жарко.

В Лиге чемпионов завершились шесть туров общего этапа. И самое время признать: новый формат принес массу неожиданностей! Хоть кто-то из нас мог предположить, что два последних победителя турнира («Манчестер Сити» и «Реал») к этому моменту будут ползти во второй десятке турнирной таблицы?

Большой плюс всех этих нововведений и в том, что главная интрига еще впереди. Но давайте взглянем, какие команды уже гарантировали себе выход в плей-офф и кто точно попрощался с «ушастым». А также узнаем шансы топ-клубов, которые находятся под угрозой.

Для начала — таблица, на которую все еще очень непривычно смотреть. Первое, что бросается в глаза: 3-е и 19-е места разделяют всего три очка. Сумасшедшая плотность.

Дальше обращаем внимание на сюрпризы: в топ-8 — незваные гости вроде «Астон Виллы», «Лилля» и «Бреста», который идет за пределами десятки даже у себя в лиге 1.

Про положение «Реала» и «Сити» уже упоминали, но посмотрите, где находится «ПСЖ»: 25-я строчка. Как минимум вызывает удивление.

Напомним, что восемь лучших попадут в плей-офф напрямую (1/8 финала), а 9-24-е места разыграют путевки в стыках.

Кто уже вышел в плей-офф

Теперь определимся с теми, кто уже может быть спокоен за свое будущее. Во-первых, это, возможно, сильнейший европейский клуб прямо сейчас (учитывая и игру в АПЛ) — «Ливерпуль». Банда Арне Слота катком пронеслась по всем своим оппонентам, набрав 18 очков из 18 возможных. Ниже 11-й позиции красные уже точно не упадут.

Еще одна команда, точно попавшая в плей-офф, — «Барселона». Ямаль и компания, обыграв дортмундскую «Боруссию», обеспечили себе место не ниже 21-го. Ханси Флика уже можно поздравить с хорошим для дебютного сезона в Каталонии стартом.

С кем точно прощаемся

Три клуба уже могут сильно не напрягаться: «РБ Лейпциг», «Слован» из Братиславы и «Янг Бойз». Немцы — одно из главных разочарований Лиги чемпионов прямо сейчас. Вряд ли кто-то ожидал, что «быки» удивят большим количеством очков, но чтобы так провалиться... Явно выступили ниже своего уровня. И это при том, что имеют в своем составе звезд вроде Шешко и Симонса.

Нули в графе «Очки» у словацкого и швейцарского клубов сильно не удивляют. Сказалась разница в классе игроков.

Игрок «РБ Лейпцига» Лои Опенда. Фото Global Look Press

А что по раскладам?

Важно сразу разобраться, сколько очков нужно набрать, чтобы попасть в плей-офф. Еще до начала соревнований и после запуска 10 000 симуляций искусственный интеллект определил такие цифры:

Чтобы попасть в топ-8:

18 очков — хватит на 99,9%;

17 — на 96%;

если команда наберет 16 очков, то попадет в топ-8 с вероятностью 55%;

с 15 очками шансы составят лишь 6%;

с 14 очками — всего 0,1%.

Чтобы попасть в топ-24:

13 очков — хватит на 100%;

12 — на 99,9%;

11 — на 99%;

если команда наберет 10 очков, то попадет в плей-офф с вероятностью 79%;

с 9 очками — вероятность 27%;

с 8 — 2%.

При равенстве баллов потребуется подсчет дополнительных показателей. А именно:

1. Разница мячей.

2. Забитые мячи.

3. Голы на выезде.

4. Победы.

5. Победы на выезде.

6. Очки, заработанные соперниками

7. Разница забитых и пропущенных мячей соперников.

8. Голы, забитые соперниками.

9. Дисциплинарные баллы.

10. Коэффициент клуба.

Из топ-клубов в зоне риска находятся «Реал» (9 очков), «Манчестер Сити» (8), и «ПСЖ» (7). Для испанского и английского клубов попадание в восьмерку сильнейших и прямой выход в 1/8 финала — это почти несбыточная мечта.

У «Реала» впереди матчи с «Зальцбургом» на «Сантьяго Бернабеу» и с «Брестом» на выезде. И, судя по подсчетам ИИ, Карло Анчелотти хватит одной победы, чтобы остаться в топ-24.

У Пепа Гвардиолы ситуация чуть сложнее: в январе его ждет путешествие в Париж к «ПСЖ», а затем домашняя игра с «Брюгге». В случае поражения на «Стад де Франс» могут возникнуть проблемы, но все равно вероятность попадания в стыки высокая.

У «ПСЖ» положение дел хуже всех. Команда Луиса Энрике и вовсе может остаться без плей-офф. Все будет зависеть от встречи с «Сити», но и последний соперник далеко не подарок — «Штутгарт», да еще и лететь в Германию.

В общем, нас ждет увлекательная концовка января. И потрясающая вывеска «ПСЖ» — «Сити». Уходим на паузу с высокими ожиданиями.