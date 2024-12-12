Новый формат ЛЧ — чистый кайф! Расклады перед заключительными двумя турами
В Лиге чемпионов завершились шесть туров общего этапа. И самое время признать: новый формат принес массу неожиданностей! Хоть кто-то из нас мог предположить, что два последних победителя турнира («Манчестер Сити» и «Реал») к этому моменту будут ползти во второй десятке турнирной таблицы?
Большой плюс всех этих нововведений и в том, что главная интрига еще впереди. Но давайте взглянем, какие команды уже гарантировали себе выход в плей-офф и кто точно попрощался с «ушастым». А также узнаем шансы топ-клубов, которые находятся под угрозой.
Для начала — таблица, на которую все еще очень непривычно смотреть. Первое, что бросается в глаза: 3-е и 19-е места разделяют всего три очка. Сумасшедшая плотность.
Дальше обращаем внимание на сюрпризы: в топ-8 — незваные гости вроде «Астон Виллы», «Лилля» и «Бреста», который идет за пределами десятки даже у себя в лиге 1.
Про положение «Реала» и «Сити» уже упоминали, но посмотрите, где находится «ПСЖ»: 25-я строчка. Как минимум вызывает удивление.
Напомним, что восемь лучших попадут в плей-офф напрямую (1/8 финала), а 9-24-е места разыграют путевки в стыках.
Кто уже вышел в плей-офф
Теперь определимся с теми, кто уже может быть спокоен за свое будущее. Во-первых, это, возможно, сильнейший европейский клуб прямо сейчас (учитывая и игру в АПЛ) — «Ливерпуль». Банда Арне Слота катком пронеслась по всем своим оппонентам, набрав 18 очков из 18 возможных. Ниже 11-й позиции красные уже точно не упадут.
Еще одна команда, точно попавшая в плей-офф, — «Барселона». Ямаль и компания, обыграв дортмундскую «Боруссию», обеспечили себе место не ниже 21-го. Ханси Флика уже можно поздравить с хорошим для дебютного сезона в Каталонии стартом.
С кем точно прощаемся
Три клуба уже могут сильно не напрягаться: «РБ Лейпциг», «Слован» из Братиславы и «Янг Бойз». Немцы — одно из главных разочарований Лиги чемпионов прямо сейчас. Вряд ли кто-то ожидал, что «быки» удивят большим количеством очков, но чтобы так провалиться... Явно выступили ниже своего уровня. И это при том, что имеют в своем составе звезд вроде Шешко и Симонса.
Нули в графе «Очки» у словацкого и швейцарского клубов сильно не удивляют. Сказалась разница в классе игроков.
А что по раскладам?
Важно сразу разобраться, сколько очков нужно набрать, чтобы попасть в плей-офф. Еще до начала соревнований и после запуска 10 000 симуляций искусственный интеллект определил такие цифры:
Чтобы попасть в топ-8:
18 очков — хватит на 99,9%;
17 — на 96%;
если команда наберет 16 очков, то попадет в топ-8 с вероятностью 55%;
с 15 очками шансы составят лишь 6%;
с 14 очками — всего 0,1%.
Чтобы попасть в топ-24:
13 очков — хватит на 100%;
12 — на 99,9%;
11 — на 99%;
если команда наберет 10 очков, то попадет в плей-офф с вероятностью 79%;
с 9 очками — вероятность 27%;
с 8 — 2%.
При равенстве баллов потребуется подсчет дополнительных показателей. А именно:
1. Разница мячей.
2. Забитые мячи.
3. Голы на выезде.
4. Победы.
5. Победы на выезде.
6. Очки, заработанные соперниками
7. Разница забитых и пропущенных мячей соперников.
8. Голы, забитые соперниками.
9. Дисциплинарные баллы.
10. Коэффициент клуба.
Из топ-клубов в зоне риска находятся «Реал» (9 очков), «Манчестер Сити» (8), и «ПСЖ» (7). Для испанского и английского клубов попадание в восьмерку сильнейших и прямой выход в 1/8 финала — это почти несбыточная мечта.
У «Реала» впереди матчи с «Зальцбургом» на «Сантьяго Бернабеу» и с «Брестом» на выезде. И, судя по подсчетам ИИ, Карло Анчелотти хватит одной победы, чтобы остаться в топ-24.
У Пепа Гвардиолы ситуация чуть сложнее: в январе его ждет путешествие в Париж к «ПСЖ», а затем домашняя игра с «Брюгге». В случае поражения на «Стад де Франс» могут возникнуть проблемы, но все равно вероятность попадания в стыки высокая.
У «ПСЖ» положение дел хуже всех. Команда Луиса Энрике и вовсе может остаться без плей-офф. Все будет зависеть от встречи с «Сити», но и последний соперник далеко не подарок — «Штутгарт», да еще и лететь в Германию.
В общем, нас ждет увлекательная концовка января. И потрясающая вывеска «ПСЖ» — «Сити». Уходим на паузу с высокими ожиданиями.