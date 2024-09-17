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Суперлигу все же запустили. И сделал это УЕФА

Общий этап Лиги чемпионов УЕФА стартует 17 сентября
Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола
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Логотип Лиги чемпионов
Новый формат Лиги чемпионов запустили в новом сезоне.
Фото Marco Luzzani, Getty Images
Пошли на поводу у толстосумов, придумав новый формат Лиги чемпионов.

Сложно забыть тот апрельский переполох 2021 года, когда ряд топ-клубов объявил о создании Суперлиги. Помните же, как жестко отреагировали в УЕФА? Грозились исключить бунтарей из всех возможных соревнований, а представляющим их футболистам — запретить выступать даже за национальные сборные. Шлейф той истории тянется до сих пор — суд встал на сторону Суперлиги и признал ее блокировку незаконной. Но серьезные разговоры о запуске все же поутихли, из реальной угрозы новый супертурнир для УЕФА превратился в призрака, которым чиновников из ассоциации пугают перед сном.

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Показательно, что в том же году УЕФА и объявил о реформе Лиги чемпионов. И трудно отвязаться от назойливой мысли, что это телодвижение — реакция на риск упустить из рук бизнес с миллиардными оборотами.

Давайте еще раз коротко о новом формате. Теперь вместо группового этапа — общий, где 36 команд играют в одной группе и проводят по восемь матчей с восемью разными соперниками (по четыре дома и на выезде). Восемь лучших выходят в 1/8; те, кто занял места с 9-го по 24-е, играют в стыковых матчах. Остальные завершают выступления в еврокубках, никакого утешения в виде Лиги Европы.

По сути, Лига чемпионов в новом обличье — это и есть Суперлига, где пул лучших команд континента соревнуется в едином чемпионате. Понятно, что ЛЧ отличает допуск команд из условных Швейцарии, Хорватии и Словакии, но все же пересечений слишком много: единая таблица, увеличение числа участников, матчей (в том числе с приставкой «топ»).

И если мы говорили о том, что запуск Суперлиги может навсегда изменить европейский футбол, то новый формат Лиги чемпионов намекает как минимум на движение в сторону радикальных перемен. Как все сложится на деле в этом сезоне, похоже, не до конца понимают даже в УЕФА, ведь в нынешнем формате еврокубки не проводились никогда.

Число матчей общего этапа ЛЧ (который заменил групповой) увеличено на треть — с 96 до 144, а общий этап завершится лишь в конце января нового года. Очень мелодично перекликается с расширением чемпионатов мира и Европы, клубного чемпионата мира. Все это точно повлияет на стратегию клубов по распределению сил по ходу сезона, рискует спровоцировать рост числа травм, да и вообще непредсказуемых последствий может вылезти тонна. Но одно прогнозируем легко — УЕФА и большие клубы будут зарабатывать больше. И очень похоже, что именно это — главная цель реформ.

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По сути, европейские толстосумы получили то, что хотели, — почти гарантированное участие в самом прибыльном футбольном турнире, широченные рамки для выхода в плей-офф (сложно представить, как условная «Барселона» даже при всех финансовых трудностях умудрится не попасть в число 24 лучших), возможность заработать на увеличении числа привлекательных вывесок. Ну и выйти на новые рынки за счет расширения до 36 участников. Однако красной нитью тут проходит все тот же главный лейтмотив — заработок.

Бесспорно, Лига чемпионов нуждалась в обновлении, старый формат изжил себя и стал предсказуемым и скучным. Как часто за последние годы мы наблюдали противостояния «Реала» — «Ман Сити», например? Или «Баварии» с «Барселоной»? Здорово, что мы больше не увидим спаренных противостояний на групповом этапе, разнообразие — это всегда интересно. Но где гарантии, что для топов последние туры не станут такой же формальностью, как раньше? Смысл сражаться за первое место, если уже гарантировал себе попадание в восьмерку сильнейших?

Итог — мы имеем гигантский объем футбола из 144 матчей, который отсеет лишь треть команд. А для большинства финиш на 9-24-м местах будет вполне себе удобоваримым результатом, учитывая, что все можно будет исправить в стыковых матчах. Больше интриг или больше игр с минимальными последствиями? Это главный вопрос, на который мы должны получить ответ в ближайшие месяцы.

Но главные выгодоприобретатели вне зависимости от этого при любых раскладах в плюсе — топ-клубы получили свою гарантию заработка, а чиновники из УЕФА успокоились, задвинув на второй план разговоры о Суперлиге.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
УЕФА
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