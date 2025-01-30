Киношное спасение «Ман Сити», упущенный шанс «Барсы» и трагедия «Динамо». Как шла борьба в последнем туре Лиги чемпионов

Отслеживали интриги в режиме реального времени.

Расклады

Последний тур общего этапа Лиги чемпионов был наводнен различными интригами — попадет ли «Реал» в топ-8 (то есть выйдет ли в плей-офф напрямую), кто займет первое место в таблице, проскочат ли сенсационные «Брест» с «Фейеноордом»? Но самые острые вопросы, конечно же, касались двух неудачников первой стадии — «ПСЖ» и «Манчестер Сити». Парижан для прохода в стыки устраивала ничья со «Штутгартом», и пикантности встрече добавляло то, что тот же результат удовлетворял и немецкий клуб — то есть тут можно было ожидать если не договорняк, то что-то похожее. Что касается «горожан», то им необходимо было обыгрывать дома «Брюгге», и тогда проход в 1/16 был бы гарантирован.

Так турнирная таблица выглядела после седьмого тура:

Напомним регламент. Команды, занявшие места с первого по восьмое, выходят напрямую в 1/8 финала. Команды с 9-24 мест отправляются в стыковые матчи. Те, кто занял места с 25-го и ниже, вылетают из турнира. При равенстве очков учитывается разница забитых и пропущенных мячей, после них — количество голов и голов на выезде.

1-15 минуты

Стартовал сумасшедший по насыщенности вечер Лиги чемпионов соответствующе — с размахом. Первым проблемы себе нажил «Монако» Александра Головина. Уже на 2-й минуте капитан команды Денис Закария привез пенальти, сфолив на Маркусе Тюраме (удар реализовал Мартинес). А спустя 10 минут монегасков оставил в меньшинстве защитник Мависса, сфоливший на том же неугомонном Тюраме. На 16-й минуте Лаутаро оформил дубль и по большому счету поставил точку во встрече — «Интер» поднялся на третью строчку, а «Монако» потерял шансы на попадание в топ-8.

Лига чемпионов. Общий этап. 8-й тур.

29 янв, 23:00. Giuseppe Meazza (Милан)

Неудачником стартового отрезка можно назвать и «Селтик». Шотландцы на 3-й и 5-й минутах пропустили от Роджерса и устроились на 0:2. «Астон Вилла» благодаря этому в режиме лайв заскочила в топ-8.

В восьмерку сильнейших внезапно ворвался и «Лилль» — все благодаря быстрому голу Сахрауи в ворота «Фейеноорда».

«Атлетико» тоже добился быстрого результата, и солировал тут сын главного тренера Джулиано Симеоне. На 5-й минут он открыл счет в матче с РБ «Зальцбург», а на 13-й выкатил на Антуана Гризманна. На 38-й минуте мадридцы довели дело до разгрома и на перерыв ушли, находясь на пятом месте в таблице. «Зальцбург» же давно не решает турнирных задач.

Что касается «Баварии», то тут все складывалось неоднозначно. Томас Мюллер забил быстрый гол, но мюнхенцы пропустили несколько опасных атак и лишь Нойер спас их от 1:1.

Лига чемпионов. Общий этап. 8-й тур.

29 янв, 23:00. MHPArena (Штутгарт)

Ну и о «ПСЖ» — тут никакой ничьей не пахло изначально. На 5-й минуте «Штутгарт» глупо привез угловой, и Барколя после него открыл счет. Дальше был дубль Усмана Дембеле, и к перерыву «ПСЖ» добыл себе необходимый задел — попадание в топ-24 обеспечено. «Штутгарт» же опустился на 25-ю строчку и оказался на грани вылета из турнира.

Дортмундская «Боруссия» обыграла «Шахтер» (3:1). Фото Reuters

15-30 минуты

Взяв время на раскачку, дортмундская «Боруссия» здорово прибавила во второй половине тайма и начала подбираться к топ-8. Спонсором прорыва стал Серу Гирасси, который сперва замкнул прострел партнера, а затем реализовал выход на рандеву с вратарем «Шахтера». На перерыв дортмундцы ушли на 9-й строчке, ну а «горняки» теряли последние шансы зацепиться за выход в стыки.

Лига чемпионов. Общий этап. 8-й тур.

29 янв, 23:00. Maksimir (Загреб)

Сенсация наметилась в Загребе, где «Динамо» воспользовалось ошибкой наступившего на мяч защитника Габбиа, и Батурина на 18-й минуте сделал счет 1:0. Так хорваты на время заскочили на 23-ю строчку, то есть если получилось бы ее удержать, выход в стыки был бы обеспечен.

По внезапному сценарию покатился матч «Жирона» — «Арсенал», где потерявшие шансы на продолжение участия в турнире испанцы повели в счете благодаря голу Данжума.

Ну а «Реал» на 26-й минуте повел в счете после красивого мяча Родриго и поднялся на 11-ю строчку. Шансы на топ-8 оставались, но желательно было забивать больше.

«Ливерпуль» в гостях уступил ПСВ (2:3). Фото Reuters

30-45 минуты

Какое-то сумасшествие тем временем творилось в Эйндховене, где ПСВ решил повлиять не только на свою судьбу, но и на борьбу за первую строчку. К 40-й минуте «Ливерпуль» вел в счете 2:1 после голов Гакпо и Эллиотта, но в концовке тайма голландцы забили два и повели в счете. Таким образом мерсисайдцы дарили хорошие шансы «Барсе» на первое место, ну а ПСВ закрепился на 14-й строчке к перерыву.

Лига чемпионов. Общий этап. 8-й тур.

29 янв, 23:00. Philips Stadion (Эйндховен)

«Байер» повел в счете в матче со «Спартой» и укрепил свои позиции в топ-8 — на перерыв леверкузенцы ушли на шестом месте.

Вернулся на третью строчку и «Арсенал» после уверенно реализованного Жоржиньо пенальти. А на 42-й минуте «канониров» вывел вперед молодой Итан Нванери.

Ну а затем был камбэк «Селтика», который за две минуты забил два ответных мяча и заставил «Вилла Парк» погрузиться в тишину. Это помогло «кельтам» вернуться в топ-24.

Еще неожиданность преподнес «Милан» — точнее, Юнус Муса, который на 39-й минуте схватил вторую желтую карточку. Хорошие шансы для «Динамо» зацепиться за стыки.

Лига чемпионов. Общий этап. 8-й тур.

29 янв, 23:00. Etihad Stadium (Манчестер)

Но главную сенсацию первого тайма припас «Брюгге», который после отмененного гола Гюндогана открыл счет в конце первой 45-минутки. Оньедика омрачил лицо Гвардиолы, который почувствовал близость катастрофы.

Лайв-таблица ЛЧ по итогам первого тайма

«Ливерпуль» 21 «Барселона» 19 «Арсенал» 19 «Интер» 19 «Атлетико» 18 «Байер» 16 «Лилль» 16 «Аталанта» 15 «Боруссия» Д 15 «Бавария» 15 «Реал» 15 «Милан» 15 «Астон Вилла» 14 ПСВ 14 «Брюгге» 14 «ПСЖ» 13 «Бенфика» 13 «Фейеноорд» 13 «Монако» 13 «Селтик» 13 «Брест» 13 «Ювентус» 12 «Динамо» З 11 «Спортинг» 10 «Штутгарт» 10 «Манчестер Сити» 8 «Болонья» 8 «Шахтер» 7 «Штурм» 6 «Црвена Звезда» 4 «Спарта» 4 РБ «Лейпциг» 3 «Жирона» 3 РБ «Зальцбург» 3 «Янг Бойз» 1 «Слован» 0

45-60 минуты

Второй тайм ураганно начался в Загребе — на 53-й минуте Пулишич отквитал один мяч, но праздновали россонери недолго, так как Пьяца на исходе часа игры вновь вывел «Динамо» вперед, что помогло зацепиться зубами за 24-ю строчку, оставляя за бортом стыковых матчей «Спортинг» и «Штутгарт».

Крутой оборот получил матч «Барселоны» и «Аталанты». Каталонцы вышли вперед после гола Ламина Ямаля, но Эдерсон ответил классным дальним выстрелом. В концовке Араухо вновь вывел «Барсу» вперед, и вновь бергамаски быстро отыгрались — наш старый знакомый Пашалич отправил мяч между ног Щенсны. Ничья не позволила сине-гранатовым претендовать на первую строчку даже после сенсационного первого в евросезоне поражения «Ливерпуля». Хотя в концовке был хороший шанс, но после удара Феррана Торреса спас Карнесекки.

Лига чемпионов. Общий этап. 8-й тур.

29 янв, 23:00. Stade du Roudourou (Генгам)

Тем временем закрепил свой успех «Реал». Мадридцы пропустили гол от Ажорка, но его отменили из-за офсайда. Мадридцы ответили быстро — на 56-й минуте Беллингем сделал счет 2:0, а на 78-й Родриго довел дело до разгрома. Забегая вперед, скажем, что пробиться в топ-8 у «Реала» не получилось, но итоговое 11-е место дало спокойную гарантию стыков. Туда же по итогам матча отправился и «Брест», занявший 18-ю строчку.

Во втором тайме поправила свои дела «Астон Вилла» — Уоткинс снова вывел «вилланов» вперед. Чуть позже он смазал пенальти в стиле Джона Терри, но оформивший в дополнительное время хет-трик Роджерс застолбил команде Эмери восьмую строчку, а с ней и выход напрямую в плей-офф.

Но больше всего всех интересовала, конечно же, ситуация в матче «Ман Сити» и «Брюгге». Можно только гадать, что Гвардиола устроил своим игрокам в перерыве, но на второй тайм «горожане» вышли максимально заряженными. На 53-й минуте Ковачич как в футбольном симуляторе спокойно прошел полполя к воротам и отквитал один мяч. Сенсация была близка — спустя пару минут «Сити» чуть было не пропустил в ответ, спас Эдерсон. Но вскоре после часа игры активный в последнее время Йошко Гвардиол спровоцировал автогол Ордоньеса. Ну а точку поставил вышедший на замену Савиньо — «Сити» спасается от позора и празднует 22-е место в таблице, а с ним и выход в 1/16.

«Барселона» сыграла вничью с «Аталантой» (2:2). Фото Reuters

60-90 минуты

Само собой, не обошлось и без интересных развязок. «Лилль» во втором тайме устроил форменный разнос «Фейеноорду» и оформил самую крупную победу вечера — 6:1. Эта победа гарантировала французам седьмую строчку и выход в плей-офф.

«Аталанта» чуть не проиграла «Барсе» в концовке и не смогла вырвать победу, потому заняла девятую строчку и упустила шанс заскочить напрямую в плей-офф.

Лига чемпионов. Общий этап. 8-й тур.

29 янв, 23:00. Olimpic Lluis Companys (Барселона)

Но самый интересный сюжет случился в борьбе за попадание в топ-24. «Спортинг» сыграл вничью с «Болоньей» 1:1 и таким образом лишил «Динамо» возможности попасть в стыки. «Брюгге», несмотря на поражение от «Сити», прополз на 24-е место благодаря лучшей разнице мячей.

Итоги

Итак, турнирная таблица общего этапа сформирована. «Ливерпуль» потерял первые очки в этой ЛЧ, но «Барса» не смогла воспользоваться этой осечкой. Так что расположение команд вверху турнирной таблицы сохранилось — «Арсенал» и «Интер» сравнялись по очкам с каталонцами, но заняли третье и четвертое место соответственно из-за разницы мячей.

Вообще состав топ-8 получился неожиданным — напрямую в 1/8 вышли также «Атлетико», «Байер», «Лилль» и «Астон Вилла».

В стыки попали «Аталанта», «Боруссия» Д, «Реал», «Бавария», «Милан», ПСВ, «ПСЖ», «Бенфика», «Монако», «Брест», «Фейеноорд», «Ювентус», «Селтик», «Манчестер Сити», «Спортинг» и «Брюгге».

«Динамо» З, «Шахтер» и «Штутгарт» вылетают из турнира вслед за «Болоньей», «Црвеной Звездой», «Штурмом», «Спартой», «Лейпцигом», «Жироной», «Зальцбургом», «Слованом» и «Янг Бойз».