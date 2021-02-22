Миранчук против «Реала». Пробьет ли «Аталанта» нестабильную оборону Зидана? Прогнозы на Лигу чемпионов

Испанский клуб — фаворит пары, но в первом матче в Италии хозяева способны удивить.

На прошлой неделе в Лиге чемпионов начался плей-офф. 23 и 24 февраля нас ждет вторая половина первых матчей 1/8 финала. В этом материале — все, что нужно знать: расписание, коэффициенты и ставки на фаворитов турнира, где его смотреть, а также прогноз на встречу «Аталанта» — «Реал». Сделать ставки на все матчи ЛЧ можно с приятным бонусом для новых игроков — получите до 10000 рублей на первое пополнение.

Лига чемпионов-2020/2021: расписание и результаты матчей 1/8 финала

Четыре встречи уже сыграны, и в трех из них победили гости — «Ливерпуль», «ПСЖ» и дортмундская «Боруссия». В другом матче «Порту» дома одолел «Ювентус».

Номинальные хозяева первых матчей — клубы, занявшие вторые места на групповом этапе («несеяные»), а ответные встречи состоятся на полях победителей групп («сеяных»).

23 и 24 февраля завершится первая часть стадии 1/8 финала. Все игры начинаются в 23.00 по московскому времени. Две пары сыграют во вторник, еще две — в среду.

Ответные матчи — через две недели. Жеребьевка 1/4 финала запланирована на 19 марта.

Результаты прошедших матчей:

16 февраля

«Лейпциг» (Германия) — «Ливерпуль» (Англия) — 0:2

«Барселона» (Испания) — «ПСЖ» (Франция) — 1:4

17 февраля

«Порту» (Португалия) — «Ювентус» (Италия) — 2:1

«Севилья» (Испания) — «Боруссия» Д (Германия

Расписание ближайших матчей:

23 февраля

«Лацио» (Италия) — «Бавария» (Германия)

«Атлетико» (Испания) — «Челси» (Англия)

24 февраля

«Боруссия» М (Германия) — «Манчестер Сити» (Англия)

«Аталанта» (Италия) — «Реал» (Испания)

Где пройдут матчи 1/8 финала Лига чемпионов

Из-за пандемии коронавируса хозяева некоторых пар 1/8 финала вынуждены проводить матчи на чужих стадионах. К примеру, на прошлой неделе «Лейпциг» принимал «Ливерпуль» в Будапеште. В том же городе «Боруссия» М сыграет с «Манчестер Сити», а матч «Атлетико» — «Челси» состоится в Бухаресте.

На такие шаги клубы были вынуждены пойти, так как некоторые европейские страны прекратили авиасообщение с Великобританией — там нашли новый штамм COVID-19. Германия и Испания не сделали исключения даже для футбольных клубов.

Зинедин Зидан (справа). Фото AFP

Формат плей-офф

Команды проводят по два матча друг с другом — на своем поле и на чужом. В следующий раунд проходит тот, кто по сумме двух встреч забьет больше мячей.

Если у обеих команд по итогам двух матчей одинаковое число голов, то дальше идет та, которая забила больше мячей в гостях. Если и в этом случае счет равный, то по истечении 90 минут ответного матча назначается дополнительное время — два тайма по 15 минут. Если голов за это время не будет, то победителя выявит серия пенальти.

Главные фавориты Лиги чемпионов

БЕТСИТИ считает главным претендентом на победу в Лиге чемпионов «Манчестер Сити». «Горожане» еще ни разу не добирались до финала турнира, но Пеп Гвардиола настроен сделать свою команду лучшей в Европе. Коэффициент на победу «Сити» — 3.70.

Еще одним претендентом на титул аналитики называют «Баварию». Успех действующего победителя Лиги чемпионов оценивается коэффициентом 4.80. На третьем месте — «ПСЖ», который на прошлой неделе разгромил «Барселону» в гостях. Хет-трик Кильяна Мбаппе увеличил шансы французского клуба на триумф, коэффициент на парижан — 6.30.

Наименьшие шансы на победу в финале — у «Лацио» (150.00). Еще на прошлой неделе одним из аутсайдеров турнира считали «Порту», однако победа над «Ювентусом» повысила вероятность «драконов» на успех. А домашнее поражение «Лейпцига» от «Ливерпуля» существенно снизило шансы немцев. Коэффициент на победу команды Юлиана Нагельсманна сейчас равен 130.00.

Хотите сделать ставку на победителя Лиги чемпионов или на отдельный матч? Тогда воспользуйтесь эксклюзивным бонусом от «СЭ» — до 10 000 рублей на первый депозит.

Футболисты «Манчестер Сити». Фото Reuters

Где смотреть матчи 1/8 финала Лиги чемпионов

В России игры турнира транслируются на каналах субхолдинга «Матч». Два из четырех матчей этой недели в прямом эфире покажет общедоступный канал «Матч ТВ», параллельные игры — платный «Футбол 1».

23 февраля на «Матч ТВ» зрители увидят игру «Атлетико» — «Челси», 24-го — «Аталанта» — «Реал».

На канале «Футбол 1» 23 февраля запланирована трансляция встречи «Лацио» — «Бавария», а в среду — «Боруссия» М — «Манчестер Сити».

«Аталанта» — «Реал»: прогноз и ставка на матч 24 февраля

В среду «Аталанта» с Алексеем Миранчуком в составе сыграет с самым титулованным клубом турнира — мадридским «Реалом».

Эти команды раньше никогда не встречались в официальных матчах. Для «Аталанты» мадридцы — всего лишь второй испанский соперник в Лиге чемпионов. Год назад на стадии 1/8 финала команда Джан Пьеро Гасперини по сумме двух встреч разгромила «Валенсию» — 8:4.

«Аталанта» в последнее время нестабильна: в Кубке Италии она недавно вышла в финал, но в чемпионате результаты не так хороши. Команда Гасперини чередует победы с поражениями и ничьими, из-за чего не может добраться до зоны Лиги чемпионов. Миранчук в 2021 году стал чаще выходить на поле, чем в конце прошлого года, но назвать его футболистом стартового состава все еще нельзя.

«Реал» провалил отрезок в начале года и лишь в феврале поправил свое положение. В январе «королевский клуб» успел вылететь из Кубка Испании, проиграть в полуфинале Суперкубка Испании и потерять несколько важных очков в Ла Лиге. Из-за этого мадридцы серьезно отстали от лидирующего «Атлетико», так что Лига чемпионов для них может быть единственным шансом на трофей в сезоне.

По мнению БЕТСИТИ, «Реал» — фаворит пары. На проход мадридцев в четвертьфинал предлагается коэффициент 1.41, на «Аталанту» — 3.00.

Однако в первом матче не все так однозначно: победа итальянцев оценивается коэффициентом 2.65, выигрыш испанцев — 2.55, ничья — 3.70.

«Аталанта» при Гасперини всегда любила атаковать без оглядки на оборону. С защитой у итальянской команды проблемы, она допускает много моментов у своих ворот.

«Реал» пропускает не так много, как «Аталанта», но без травмированного Серхио Рамоса оборона команды Зинедина Зидана стала уязвимее. А забивает «Реал» стабильно — пусть не очень много, но почти в каждой встрече.

В первых четырех парах Лиги чемпионов не отличился только «Лейпциг», встречи были результативными. Скорее всего, и в Бергамо нулевой ничьей не будет. Все указывает на то, что голов будет достаточно. Поэтому «СЭ» делает логичную ставку: тотал мячей больше 3 с коэффициентом 1.92.

Повторить эту ставку или сделать другую на БЕТСИТИ можно с приветственным бонусом — получите до 10 000 рублей на первое пополнение.