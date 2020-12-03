Паредес исполнил «Умирающего лебедя», Роналду забил 750 голов

Обзор матчей среды в Лиге чемпионов, после которых в плей-офф вышла дортмундская «Боруссия»

Стамбульский триллер и дубль Неймара

Группа Н

«Истанбул ББ» — «Лейпциг» — 3:4 (Ирфан Кахведжи, 45+2, 72, 85 — Поульсен, 26. Мукиеле, 43. Дани Ольмо, 66. Серлот, 90+4).

В Стамбуле состоялась, пожалуй, самая невероятная по сценарию игра нынешней Лиги чемпионов. «Быки» начали ее с двух голов и забили третий, в ответ на первый точный удар Ирфана Кахведжи. Этот полузащитник в итоге почти доказал, что безвыходных ситуаций не бывает. Особенно хорош был его штрафной, после которого на табло зажглись две «тройки». Однако хет-трика не хватило даже для ничьей, и это третий подобный случай в истории турнира. Теперь Кахведжи в одном ряду с бразильцем Роналдо и Бэйлом.

Настоящим же героем стал Серлот, который на четвертой добавленной минуте принес «Лейпцигу» победу и оставил свою команду в гонке за путевку в плей-офф. Адаптация норвежца в бундеслиге затянулась, зато его первый гол за немецкий клуб может оказаться судьбоносным. Но это точно не случайность, ведь в прошлом сезоне Серлот играл в чемпионате Турции за «Трабзонспор» и год назад оставил «Истанбул» без победы на шестой минуте добавленного арбитром времени (2:2).

«Манчестер Юнайтед» — «ПСЖ» — 1:3 (Рэшфорд, 32 — Неймар, 6, 90+1. Маркиньюс, 69).

Главный матч дня на «Олд Траффорд» начался так, как и принято в паре «МЮ» и «ПСЖ», где прежде всегда побеждали гости. Классная атака парижан, и Неймар отправил мяч в сетку, расстроив де Хеа, который установил рекорд клуба по числу вратарских матчей в Лиге чемпионов. Эта встреча стала для испанца 58-й и позволила обогнать Эдвина ван дер Сара.

?Most European apps by a @ManUtd goalkeeper



5?8? David De Gea

5?7? Edwin Van De Sar

4?3? Peter Schmeichel pic.twitter.com/sbpiIaQs2Q — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) December 2, 2020

А к середине тайма «красные дьяволы» едва не остались в меньшинстве, но их спас ВАР. Изучив запись, Даниэле Орсато посчитал, что поведение Фреда, который слегка боднул соперника, заслуживает лишь желтой карточки, хотя Паредес рухнул на газон так, словно пропустил удар Майка Тайсона и явно рассчитывал на удаление оппонента.

Решение арбитра вызвало бурную дискуссию, но, кажется, излишний артистизм бывшего игрока «Зенита» сыграл против него. В итоге столь сомнительные методы достижения результата вышли гостям боком, а огорчил их тот, кого выделял накануне Томас Тухель. Рэшфорд забил решающий гол на «Парк де Пренс», а сейчас Маркусу помог рикошет от ноги Данилу Перейры. В этот момент установилось равенство как в конкретной игре, так и в рейтинге лучших снайперов турнира, где форвард «МЮ» догнал Холанна.

Марсьяля вывели на идеальную позицию, но француз сделал все, чтобы порадовать соотечественников ??



«Париж» уже наказал «МЮ» за расточительность pic.twitter.com/3eWORGnkgt — Матч ТВ (@MatchTV) December 2, 2020

Успех можно было развивать, однако Уле Гуннар Сульшер проводил замены хуже, чем Тухель. Немец убрал с поля Паредеса, тогда как хозяева оставили там Фреда, который все-таки доигрался до удаления, срубив свежего Андера Эрреру. К этому моменту «ПСЖ» снова вырвался вперед благодаря хорошей спортивной злости Маркиньюса. Бразильцу рассекли бровь, что не привело к серьезным санкциям, и ответ на грубость получился по-настоящему футбольным. А ведь при счете 1:1 стопроцентный момент упустил Марсьяль!

Neymar has now been directly involved in 62 Champions League goals in his career:



? 63 games

? 38 goals

? 24 assists



The icing on the cake. #UCL pic.twitter.com/bB4dzqLwBM — Squawka Football (@Squawka) December 2, 2020

Когда же пошло добавленное время, эффектное соло исполнил Неймар. Разогнав атаку обыгрышем нескольких соперников на своей половине поля, он сам завершил ее ударом в пустые ворота. Теперь чемпионам Франции нужно обыграть дома «Истанбул», тогда как поражение «МЮ» в Лейпциге отправит англичан в Лигу Европы.

И В Н П М О 1. Манчестер Юнайтед 5 3 0 2 13-7 9 2. ПСЖ 5 3 0 2 8-5 9 3. Лейпциг 5 3 0 2 8-10 9 4. Истанбул ББ 5 1 0 4 6-13 3

Месси отдыхает, Криштиану пишет историю

Группа G

«Ференцварош» — «Барселона» — 0:3 (Гризманн, 14. Брэйтуэйт, 20. Дембеле, 28, с пенальти).

Роналд Куман второй тур подряд дает отдохнуть Месси. В Киеве сине-гранатовые без своего капитана победили со счетом 4:0, а потом посвежевший Лео выдал классную игру в ла лиге. Во встрече с «Кадисом» увидим, работает ли эта система, а в Будапеште «Барса» обошлась еще и без тер Штегена с Филиппе Коутинью. Зато на поле были герои последнего времени — отличившиеся в трех матчах подряд Гризманн и Брэйтуэйт. Француз, похоже, решил поставить красивые голы на поток, и эффектно переправил мяч в сетку пяткой.

Goals in last three matches for Barcelona:



Braithwaite — 4

Griezmann — 3



New force up top ? pic.twitter.com/zwIfDZW3bW — ESPN FC (@ESPNFC) December 2, 2020

«Ювентус» — «Динамо» К — 3:0 (Кьеза, 21. Криштиану Роналду, 57. Мората, 66).

Туринский матч вошел в историю уже в тот момент, когда прозвучал стартовый свисток Стефанни Фраппар. Эта француженка стала первой женщиной-арбитром в Лиге чемпионов.

В середине тайма она указала на центр, когда голкипер киевлян не справился с не самым сложным ударом Кьезы, и тот открыл счет своим голам в главном еврокубке. Федерико пошел по стопам своего знаменитого отца Энрико Кьезы, да и другие взятия ворот нельзя назвать рядовыми. Мората теперь один из трех лучших снайперов розыгрыша, а Криштиану Роналду довел число результативных ударов на профессиональном уровне до 750!

750 — Cristiano Ronaldo scored his 750th goal among clubs and senior National team, with 10% of these being scored for Juventus. Limitless.#JuveDynamo #UCL pic.twitter.com/Mmm4Xov19x — OptaPaolo (@OptaPaolo) December 2, 2020

И В Н П М О 1. Барселона 5 5 0 0 16-2 15 2. Ювентус 5 4 0 1 11-4 12 3. Динамо К 5 0 1 4 3-13 1 4. Ференцварош 5 0 1 4 5-16 1

Бенефис Жиру

Группа А

«Севилья» — «Челси» — 0:4 (Жиру, 8, 54, 74, 83, с пенальти).

Андалусийцы проводили 100-й домашний матч в еврокубках, но, похоже, вопреки словам Хулена Лопетеги о мечте занять в группе первое место мыслями «Севилья» была в будущем, ведь в субботу предстоит сражение с «Реалом». Та игра в данный момент, бесспорно, важнее, но это никак не оправдывает хозяев, которые превратились в гостей на персональном концерте Жиру. За один матч по количеству голов в Лиге чемпионов Оливье обошел Роналдо, Давида Вилью и Зинедина Зидана, да еще и исполнил так называемый «идеальный хет-трик». То есть забил правой и левой ногой, а также головой.

15 players have scored 4+ goals in a #UCL game:



?? M. Van Basten

?? S. Inzaghi

?? D. Pr?o

?? R. van Nistelrooy

?? A. Shevchenko

?? L. Messi x2

?? B. Gomis

?? M. G?mez

?? R. Lewandowski x2

?? Z. Ibrahimovi?

?? Luiz Adriano

?? C. Ronaldo

?? S. Gnabry

?? J. Ili?i?

?? O. Giroud pic.twitter.com/zKztrJSTcE — Squawka Football (@Squawka) December 2, 2020

И все это — в 34 года и 63 дня. В чемпионской лиге никто не добивался подобного в столь зрелом по футбольным меркам возрасте. Только в прежнем Кубке чемпионов был гений в лице Ференца Пушкаша. Он оформил «трюк со шляпой» в 38 лет и 173 дня. Жиру же на этом не остановился и довел дело до покера. Возможно, случился бы и пятый мяч, однако арбитр не стал назначать второй 11-метровый после падения в штрафной Вернера.

Жиру вышел и все доказал Лэмпарду. У Оливье — покер в ворота «Севильи» ?



Все четыре мяча тут ? pic.twitter.com/x8ACqTaRvZ — Матч ТВ (@MatchTV) December 2, 2020

«Краснодар» — «Ренн» — 1:0. Обзор матча — здесь.

И В Н П М О 1. Челси 5 4 1 0 13-1 13 2. Севилья 5 3 1 1 6-7 10 3. Краснодар 5 1 1 3 5-10 4 4. Ренн 5 0 1 4 2-8 1

Дортмунд без Холанна

Группа F

«Боруссия» Д — «Лацио» — 1:1 (Рафаэл Геррейру, 44 — Иммобиле, 67, с пенальти).

В преддверии матча все изучали статистику Холанна и ждали продолжения его подвигов в Лиге чемпионов, однако травма оставила норвежца вне игры как минимум до января. Без него случилась ничья, которой оказалось достаточно для выхода в плей-офф. Гостей же спас напомнивший о себе Дортмунду Иммобиле. Итальянец в свое время провалился в «Боруссии», но при этом он забивал во всех четырех матчах Лиги чемпионов на «Сигнал Идуна Парк». Трижды за «шмелей» и теперь против них. Чтобы выйти в плей-офф, в последнем туре «Лацио» достаточно не проиграть «Брюгге» в Риме.

Most goals scored in the Champions League this season:



?? Erling Haaland (6)

??? Marcus Rashford (6)

?? ?lvaro Morata (6)



Let's talk about six, baby. #UCL pic.twitter.com/m9xMNY2JqM — Squawka Football (@Squawka) December 2, 2020

«Брюгге» — «Зенит» — 3:0. Обзор матча — здесь.