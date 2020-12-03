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Паредес исполнил «Умирающего лебедя», Роналду забил 750 голов

Андрей Кузичев
Андрей Кузичев
Корреспондент
Сегодня, 02:00
2 декабря. Манчестер. «МЮ» — «ПСЖ» — 1:3. Полузащитник хозяев Фред (слева) и хавбек гостей Леандро Паредес. Фото Reuters
2 декабря. Манчестер. «МЮ» — «ПСЖ» — 1:3. Полузащитник хозяев Фред (слева) и хавбек гостей Леандро Паредес. Фото Reuters
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Обзор матчей среды в Лиге чемпионов, после которых в плей-офф вышла дортмундская «Боруссия»

Стамбульский триллер и дубль Неймара

Группа Н

«Истанбул ББ» — «Лейпциг» — 3:4 (Ирфан Кахведжи, 45+2, 72, 85 — Поульсен, 26. Мукиеле, 43. Дани Ольмо, 66. Серлот, 90+4).

В Стамбуле состоялась, пожалуй, самая невероятная по сценарию игра нынешней Лиги чемпионов. «Быки» начали ее с двух голов и забили третий, в ответ на первый точный удар Ирфана Кахведжи. Этот полузащитник в итоге почти доказал, что безвыходных ситуаций не бывает. Особенно хорош был его штрафной, после которого на табло зажглись две «тройки». Однако хет-трика не хватило даже для ничьей, и это третий подобный случай в истории турнира. Теперь Кахведжи в одном ряду с бразильцем Роналдо и Бэйлом.

Настоящим же героем стал Серлот, который на четвертой добавленной минуте принес «Лейпцигу» победу и оставил свою команду в гонке за путевку в плей-офф. Адаптация норвежца в бундеслиге затянулась, зато его первый гол за немецкий клуб может оказаться судьбоносным. Но это точно не случайность, ведь в прошлом сезоне Серлот играл в чемпионате Турции за «Трабзонспор» и год назад оставил «Истанбул» без победы на шестой минуте добавленного арбитром времени (2:2).

«Манчестер Юнайтед» — «ПСЖ» — 1:3 (Рэшфорд, 32 — Неймар, 6, 90+1. Маркиньюс, 69).

Главный матч дня на «Олд Траффорд» начался так, как и принято в паре «МЮ» и «ПСЖ», где прежде всегда побеждали гости. Классная атака парижан, и Неймар отправил мяч в сетку, расстроив де Хеа, который установил рекорд клуба по числу вратарских матчей в Лиге чемпионов. Эта встреча стала для испанца 58-й и позволила обогнать Эдвина ван дер Сара.

А к середине тайма «красные дьяволы» едва не остались в меньшинстве, но их спас ВАР. Изучив запись, Даниэле Орсато посчитал, что поведение Фреда, который слегка боднул соперника, заслуживает лишь желтой карточки, хотя Паредес рухнул на газон так, словно пропустил удар Майка Тайсона и явно рассчитывал на удаление оппонента.

Решение арбитра вызвало бурную дискуссию, но, кажется, излишний артистизм бывшего игрока «Зенита» сыграл против него. В итоге столь сомнительные методы достижения результата вышли гостям боком, а огорчил их тот, кого выделял накануне Томас Тухель. Рэшфорд забил решающий гол на «Парк де Пренс», а сейчас Маркусу помог рикошет от ноги Данилу Перейры. В этот момент установилось равенство как в конкретной игре, так и в рейтинге лучших снайперов турнира, где форвард «МЮ» догнал Холанна.

Успех можно было развивать, однако Уле Гуннар Сульшер проводил замены хуже, чем Тухель. Немец убрал с поля Паредеса, тогда как хозяева оставили там Фреда, который все-таки доигрался до удаления, срубив свежего Андера Эрреру. К этому моменту «ПСЖ» снова вырвался вперед благодаря хорошей спортивной злости Маркиньюса. Бразильцу рассекли бровь, что не привело к серьезным санкциям, и ответ на грубость получился по-настоящему футбольным. А ведь при счете 1:1 стопроцентный момент упустил Марсьяль!

Когда же пошло добавленное время, эффектное соло исполнил Неймар. Разогнав атаку обыгрышем нескольких соперников на своей половине поля, он сам завершил ее ударом в пустые ворота. Теперь чемпионам Франции нужно обыграть дома «Истанбул», тогда как поражение «МЮ» в Лейпциге отправит англичан в Лигу Европы.

И

В

Н

П

М

О

1. Манчестер Юнайтед

5

3

0

2

13-7

9

2. ПСЖ

5

3

0

2

8-5

9

3. Лейпциг

5

3

0

2

8-10

9

4. Истанбул ББ

5

1

0

4

6-13

3

Месси отдыхает, Криштиану пишет историю

Группа G

«Ференцварош» — «Барселона» — 0:3 (Гризманн, 14. Брэйтуэйт, 20. Дембеле, 28, с пенальти).

Роналд Куман второй тур подряд дает отдохнуть Месси. В Киеве сине-гранатовые без своего капитана победили со счетом 4:0, а потом посвежевший Лео выдал классную игру в ла лиге. Во встрече с «Кадисом» увидим, работает ли эта система, а в Будапеште «Барса» обошлась еще и без тер Штегена с Филиппе Коутинью. Зато на поле были герои последнего времени — отличившиеся в трех матчах подряд Гризманн и Брэйтуэйт. Француз, похоже, решил поставить красивые голы на поток, и эффектно переправил мяч в сетку пяткой.

«Ювентус» — «Динамо» К — 3:0 (Кьеза, 21. Криштиану Роналду, 57. Мората, 66).

Туринский матч вошел в историю уже в тот момент, когда прозвучал стартовый свисток Стефанни Фраппар. Эта француженка стала первой женщиной-арбитром в Лиге чемпионов.

В середине тайма она указала на центр, когда голкипер киевлян не справился с не самым сложным ударом Кьезы, и тот открыл счет своим голам в главном еврокубке. Федерико пошел по стопам своего знаменитого отца Энрико Кьезы, да и другие взятия ворот нельзя назвать рядовыми. Мората теперь один из трех лучших снайперов розыгрыша, а Криштиану Роналду довел число результативных ударов на профессиональном уровне до 750!

И

В

Н

П

М

О

1. Барселона

5

5

0

0

16-2

15

2. Ювентус

5

4

0

1

11-4

12

3. Динамо К

5

0

1

4

3-13

1

4. Ференцварош

5

0

1

4

5-16

1

Бенефис Жиру

Группа А

«Севилья» — «Челси» — 0:4 (Жиру, 8, 54, 74, 83, с пенальти).

Андалусийцы проводили 100-й домашний матч в еврокубках, но, похоже, вопреки словам Хулена Лопетеги о мечте занять в группе первое место мыслями «Севилья» была в будущем, ведь в субботу предстоит сражение с «Реалом». Та игра в данный момент, бесспорно, важнее, но это никак не оправдывает хозяев, которые превратились в гостей на персональном концерте Жиру. За один матч по количеству голов в Лиге чемпионов Оливье обошел Роналдо, Давида Вилью и Зинедина Зидана, да еще и исполнил так называемый «идеальный хет-трик». То есть забил правой и левой ногой, а также головой.

И все это — в 34 года и 63 дня. В чемпионской лиге никто не добивался подобного в столь зрелом по футбольным меркам возрасте. Только в прежнем Кубке чемпионов был гений в лице Ференца Пушкаша. Он оформил «трюк со шляпой» в 38 лет и 173 дня. Жиру же на этом не остановился и довел дело до покера. Возможно, случился бы и пятый мяч, однако арбитр не стал назначать второй 11-метровый после падения в штрафной Вернера.

«Краснодар» — «Ренн» — 1:0. Обзор матча — здесь.

И

В

Н

П

М

О

1. Челси

5

4

1

0

13-1

13

2. Севилья

5

3

1

1

6-7

10

3. Краснодар

5

1

1

3

5-10

4

4. Ренн

5

0

1

4

2-8

1

Дортмунд без Холанна

Группа F

«Боруссия» Д — «Лацио» — 1:1 (Рафаэл Геррейру, 44 — Иммобиле, 67, с пенальти).

В преддверии матча все изучали статистику Холанна и ждали продолжения его подвигов в Лиге чемпионов, однако травма оставила норвежца вне игры как минимум до января. Без него случилась ничья, которой оказалось достаточно для выхода в плей-офф. Гостей же спас напомнивший о себе Дортмунду Иммобиле. Итальянец в свое время провалился в «Боруссии», но при этом он забивал во всех четырех матчах Лиги чемпионов на «Сигнал Идуна Парк». Трижды за «шмелей» и теперь против них. Чтобы выйти в плей-офф, в последнем туре «Лацио» достаточно не проиграть «Брюгге» в Риме.

«Брюгге» — «Зенит» — 3:0. Обзор матча — здесь.

И

В

Н

П

М

О

1. Боруссия Д

5

3

1

1

10-4

10

2. Лацио

5

2

3

0

9-5

9

3. Брюгге

5

2

1

2

6-8

7

4. Зенит

5

0

1

4

3-11

1

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 5-й тур




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