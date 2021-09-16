Безумие в Манчестере, триллер в Ливерпуле, Месси и Неймар без голов в Брюгге

Обзор состоявшихся в среду матчей 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

Париж потерял Мбаппе, у Пепа — безумный юбилей

Группа А

«Брюгге» — «ПСЖ» — 1:1 (Ванакен, 27 — Андер Эррера, 15).

В Брюгге Маурисио Почеттино наконец-то впервые использовал свою атакующую тройку мечты: Месси-Мбаппе-Неймар. Однако на вопрос «кто забьет первым» неожиданный ответ дал Андер Эррера. Никогда не блиставший результативностью испанец в субботу сделал дубль, когда все звезды отдыхали, и явно вошел во вкус. Но все же это не так удивительно, как исполненный, словно под копирку, ответный гол «Брюгге». Украинец Соболь исполнил слева роль Мбаппе, и Ванакен расстрелял ворота из центра штрафной.

Мбаппе пытался вырвать мяч и получил травму в борьбе ?



Вот так «ПСЖ» лишился игрока в матче со скромным «Брюгге», с которым парижане все еще мучаются — 1:1 не в пользу гостей ?



Лео, может, пора? ? pic.twitter.com/0jwxDIuTvD — Матч ТВ (@MatchTV) September 15, 2021

А если бы Кейлор Навас не потащил классный штрафной в исполнении уже огорчившего его полузащитника? Это, впрочем, был лишь эпизод, тогда как травма Мбаппе стала системной проблемой. Что касается Месси, то проводивший 150-й матч в главном еврокубке аргентинец пока ищет себя в новой команде. А первый гол Лео в этот раз отменила перекладина.

Месси и первый гол за «ПСЖ» — ???



Лео изящно пробил, но мяч предательски залетел в перекладину ? pic.twitter.com/g2MbUuQkwo — Матч ТВ (@MatchTV) September 15, 2021

«Манчестер Сити» — «Лейпциг» — 6:3 (Аке, 16. Мукиэле, 28, в свои ворота. Махрез, 45+2, с пенальти. Грилиш, 56. Жоау Канселу, 75. Габриэл Жезус, 85 — Нкунку, 42, 51, 73).

300-й матч Хосепа Гвардьолы на посту главного тренера «горожан» ознаменовался 219-й победой. Тон в этой немного безумной игре задали два гола защитников. Но если Аке поразил чужие ворота, то Мукиэле — собственные, хотя подача Де Брейне такой развязки не предполагала. Правда, главный тренер «Сити» вряд ли останется доволен профильными действиями своей обороны, которая, кажется, немного расслабилась после вручения Рубену Диаша приза лучшему защитнику ЛЧ-2020/21.

«Сити» завалил уже три гола «Лейпцигу» ?



Ну ладно, два. В матче был вот такой эпичный автогол от Мукиеле ? pic.twitter.com/4XqnGvjL9M — Матч ТВ (@MatchTV) September 15, 2021

Сюжет напоминал поговорку о бразильцах, которые позволяют сопернику, сколько он сможет, а сами забивают столько, сколько захотят. Нкунку поразил цель аж три раза, только чемпионы Англии отличились в два раза больше. Как только «быки» приближались — следовал ответный и, как правило, эффектный удар. Поспорить за звание самого-самого гола могут отлично дебютировавший в турнире Грилиш и Жоау Канселу.

Матч «Сити» и «Лейпцига» — просто огонь. Но пушка от Канселу заслуживает отдельного внимания ??????



Вот это зарядил так зарядил ? pic.twitter.com/diGYt04LMG — Матч ТВ (@MatchTV) September 15, 2021

Группа А И В Н П М О 1. Манчестер Сити 1 1 0 0 6-3 3 2. ПСЖ 1 0 1 0 1-1 1 3. Брюгге 1 0 1 0 1-1 1 4. Лейпциг 1 0 0 1 3-6 0

28 сентября. «ПСЖ» — «Манчестер Сити», «Лейпциг «- «Брюгге».

Возвращение «Милана»

Группа В

«Ливерпуль» — «Милан» — 3:2 (Томори, 9, в свои ворота. Салах, 48. Хендерсон, 69 — Ребич, 42. Браим Диас, 44).

Дебют игры на «Энфилде» — кошмар миланской обороны. Рикошет от ноги Томори помог Александру-Арнолду, а рука Беннасера обернулась назначением 11-метрового. Итальянцам, не выступавшим в Лиге чемпионов 2745 дней, не дал рухнуть в пропасть Меньян, который во Франции был грозой пенальтистов и сейчас потащил удар Салаха.

Салах не забил пенальти, но «Ливерпуль» все равно побеждает ?



Мохамед со всей силы пробил в угол, но Меньян угадал направление удара. А счет открыл Трент еще на 9-й минуте — 1:0 ? pic.twitter.com/SfzGYAQ0LH — Матч ТВ (@MatchTV) September 15, 2021

Египтянин на протяжении четырех лет не промахивался с «точки» семнадцать раз подряд , и в том числе его сенсационная осечка в концовке первого тайма вдохновила Ребича. Хорват за две неполных минуты (чего с красными дома прежде не случалось) забил сам и подготовил второе взятие ворот, однако статус одной из самых веселых встреч дня не предполагал, что этим все закончится.

В матче «Милана» и «Ливерпуля» очень жарко — как будто 16 лет назад в Стамбуле ???



Мерсисайдцы уверенно вели игру, но гости перевернули вообще всё за две минуты ??? pic.twitter.com/jeTkxzfB4N — Матч ТВ (@MatchTV) September 15, 2021

Напротив, самое интересное только начиналось, и Салах открыл второй тайм голом с игры. Ну а Хендерсон, поймав вынос из штрафной, пробил так, что это выглядело неотразимее любого пенальти. Капитан словно копил силы на первый за семь лет лигочемпионский гол, и развязка в этом футбольном шоу могла быть только такой.

«Атлетико» — «Порту» — 0:0

В Мадриде едва не случилась сенсация. Хозяева, естественно, давили, однако в концовке дикий обрез Ренана Лоди привел к голу «драконов». Вот это была бы развязка, ведь португальцы первый раз попали в створ, однако ВАР все же нашел нарушение правил, избавив Диего Симеоне от катастрофы на старте.

Группа В И В Н П М О 1. Ливерпуль 1 1 0 0 3-2 3 2. Атлетико 1 0 1 0 0-0 1 3. Порту 1 0 1 0 0-0 1 4. Милан 1 0 0 1 2-3 0

28 сентября. «Порту» — «Ливерпуль», «Милан» — «Атлетико».

Аллер переплюнул Холанна

Группа С

«Бешикташ» — «Боруссия» Д — 1:2 (Хави Монтеро, 90+4 — Беллингем, 20. Холанн, 45+2).

Холанн снова забил — это уже какая-то банальность. Удивляет, когда норвежец не делает этого — как, например, в весенней игре за сборную с Гибралтаром. Тем не менее, Эрлинг в центре внимания даже в тех случаях, когда результат — как в Стамбуле — делают гол и передача феноменально сыгравшего 18-летнего Беллингема.

Результативность Холанна в Лиге чемпионов — тема отдельного разговора. После 17 матчей на его счету 21 мяч. Ближе всех из предшественников к нему располагается добравшийся до этой отметки за 27 встреч Руд ван Нистелрой. У Криштиану Роналду на это ушло аж 56 игр! До гроссмейстерской сотни португалец добрался при 144 выходах на поле. Месси уложился в 123, а если Холанн сохранит нынешнюю скорострельность, то ему хватит всего 81. Ставки уже принимаются.

Холанд забил, но главный герой «Дортмунда» в первом тайме — 18-летний Беллингхэм ?



Сначала он забил, а потом выкатил ассист на Эрлинга. Пока «Боруссия» не испытывает проблем в ЛЧ ? pic.twitter.com/rdGbEUzO9R — Матч ТВ (@MatchTV) September 15, 2021

«Спортинг» — «Аякс» — 1:5 (Паулинью, 33 — Аллер, 2, 9, 51, 63.Бергхайс, 39).

УЕФА запретил амстердамцам играть в форме с изображением трех птичек, которые были отсылом к популярной песни Боба Марли. Однако ничто не может помешать «Аяксу» показывать творческий футбол, а оборона лиссабонцев оказалась столь беспомощна, что свой первый мяч в Лиге чемпионов Аллер забил через 68 секунд после стартового свистка. В итоге француз сделал самый быстрый дубль в истории турнира, а завершил встречу в качестве автора первого покера в нынешнем розыгрыше. Таких дебютов в ЛЧ не происходило со времен Марко ван Бастена, который в 1992-м за «Милан» так же забил четыре раза «Гетеборгу». И, кажется, очная встреча Аллера и Холанна может стать украшением группового раунда.

Группа С И В Н П М О 1. Аякс 1 1 0 0 5-1 3 2. Боруссия Д 1 1 0 0 2-1 3 3. Бешикташ 1 0 0 1 1-2 0 4. Спортинг Л 1 0 0 1 1-5 0

28 сентября. «Аякс» — «Бешикташ», «Боруссия» Д — «Спортинг».

Опыт Анчелотти

Группа D

«Интер» — «Реал» — 0:1 (Родригу, 89).

Год назад это было противостояние Антонио Конте с Зинедином Зиданом. Обе встречи остались за сливочными, а «Шахтер» с менхенгладбахской «Боруссией» совместными усилиями оставили «Интер» даже без утешительного плей-офф Лиги Европы. Теперь новую историю миланцев и мадридцев начали писать Симоне Индзаги и Карло Анчелотти.

И эта итальянская дуэль поначалу шла по сценарию главного тренера хозяев, на пути которых стоял Куртуа. Однако опыт Анчелотти помог внести коррективы, и уже бланкос вели игру большую часть второго тайма. Решили же судьбу встречи замены, а конкретно — эффектная передача Камавинга, который в воздухе переправил мяч на ногу другому джокеру, Родригу.

RODRYGO SCORES THE WINNER OFF A CAMAVINGA ASSIST!



Their future is in safe hands ? pic.twitter.com/SlqBadcQDU — ESPN FC (@ESPNFC) September 15, 2021

«Шериф» — «Шахтер» — 2:0 (А.Траоре, 16. Янсане, 62).

Обзор матча — здесь.

Группа D И В Н П М О 1. Шериф 1 1 0 0 2-0 3 2. Реал 1 1 0 0 1-0 3 3. Интер 1 0 0 1 0-1 0 4. Шахтер 1 0 0 1 0-2 0

28 сентября. «Реал» — «Шериф», «Шахтер» — «Интер».