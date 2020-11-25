Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции прокомментировал итог матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Лацио» (1:3).

— Пропустили быстрый мяч и тем самым позволили «Лацио» играть в привычной манере — на контратаках, — начал Семак. — Пропустили второй, хотя достаточно быстро смогли вернуться в игру. Второй тайм для нас снова начался неудачно — с пенальти. Дальше мы старались, но приблизиться к «Лацио» по счету не смогли. Абсолютно заслуженная победа соперника. К сожалению, мы не смогли добиться нужного результата.

— «Зенит» второй год подряд не может выйти из группы. Не считаете ли вы это провалом?

— Нет, не считаю. Это реалии. Учитывая состояние лидеров команды, которые почти не тренировались — Дриусси и Азмун провели по одной тренировке за месяц, Малком — чуть больше. Достаточно сложно было рассчитывать на успех.

— Что с Дугласом Сантосом?

— Пока выясняем, насколько серьезно повреждение.

— Такое доверие к молодежи — шаг отчаяния?

— Они в обойме, тренируются с нами. Мы дали ребятам шанс проявить себя. Других вариантов не было, для них это ценный опыт.

— Почему заменен Барриос?

— Он был на карточке, избежал второго предупреждения. Любой следующий эпизод с его участием мог закончиться для нас плачевно, поэтому мы решили его заменить.

— Как Жиркову и Кузяеву удается быть в тонусе?

— Стараемся беречь Юру. У нас нет возможности дать ему отдохнуть. И Кузяева это тоже касается. Заменить их некем, поэтому они выходят и играют. График жесткий.

— Ловрен пропустит матч в Брюгге. Кто сыграет вместо него?

— Только Прохин. Других защитников нет.

— Перед матчем вы не исключили, что можете сыграете в три центральных защитника. Почему решили сыграть по схеме 4-2-3-1?

— Думали об этом, но из защитников в нашем распоряжении был только Прохин, ему в таком матче сложно бы было выходить с первых минут. Для некоторых наших защитников не совсем понятна игра по схеме с тремя центральными. Выбрали привычную схему с поправками.

— Почему Малком играл на позиции «десятки», а не на фланге?

— На фланге ему нужно было бы больше работать в обороне. Малком всего несколько дней тренируется с командой, функционально он недостаточно готов. На позиции «десятки» такой работы меньше.

— Сравните эту Лигу чемпионов с прошлой. Стало ли качество игры хуже?

— Ответ на поверхности. Изменение лимита, большое число травмированных. У нас очень ограничен выбор состава. В прошлом сезоне была вариативность, защитники были, могли проводить замены и иначе подбирать состав. В этом сезоне такой возможности не было.

— С игры «Зенит» пропустил только после дальних ударов, но при этом допустил много моментов у своих ворот. С чем это связано?

— Это связано с тем, что у «Лацио» есть футболисты, которые хорошо бьют издали. Нам приходилось отыгрываться, большими силами атаковали, поэтому появлялись еще моменты.

— Со стороны казалось, что ваши защитники часто проигрывали в единоборствах один в один. Согласны ли вы?

— Согласен. И это связано с тем, что выбор защитников у нас невелик. Уровень мастерства футболистов «Лацио» достаточно высок, чтобы переигрывать нас в моментах, связанных с дуэлями.

— Вы говорили, что у Ракицкого есть проблемы с игрой в три защитника. Какие?

— Он не совсем понимает систему, потому что всю свою футбольную карьеру играл в четверке, так ему проще. Плюс есть качества, которые не совсем подходят ему для игры в тройке.