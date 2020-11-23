Азмун, Дриусси и Малком прилетели с «Зенитом» в Рим. Но и потерь немало

Сине-бело-голубые прибыли в Рим, где завтра проведут матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Лацио»

Они здесь! И Азмун, и Дриусси, и Малком. И... другие игроки. Нет, прилетели не все, кто бы мог пригодиться во встрече с «Лацио», но такова суровая реальность, выбивающая игроков из строя при жестком графике. Ни для кого не секрет, что потери у чемпиона России есть, и немалые, но радует, что в составе три легионера, которых так не хватало команде в последнее время. Это еще не значит, что все трое выйдут в старте. Но это хоть что-то.

«Зенит» поселился в одном из самых известных отелей Вечного города недалеко от Олимпийского стадиона. Банально для Рима, но все же скажу: виды отсюда открываются сумасшедшие! Погода тоже отменная: уж точно теплее, чем в Милане, откуда я приехал сегодня утром. Мой хороший местный знакомый сказал вчера: «У нас тут что-то холодно последнее время стало. Градусов 9-10 тепла по вечерам». Вот я и отправился в столицу Италии и в пиджаке, и в куртке. Но по ощущениям в Риме сейчас градусов 15-16. Может, зима начнется только вечером?

В отличие от «красной» (по ковид-градации) области Ломбардия, где верховодит Милан, провинция Лацио, где главенствует Рим, считается «желтой». Есть еще и «оранжевые» зоны — это посередине между «желтым» и «красным». В последних (их в стране шесть из двадцати) — максимальные ограничения, в «желтых» — минимальные. Думал, что на миланском вокзале мне устроят допрос с пристрастием: зачем, мол, тебе в Рим? Даже бумагу специальную заготовил на случай допроса: там написано, по какой причине и куда указанный субъект перемещается за пределы «красной» зоны. Но нет! Никого это не волновало. Сотрудники просто измерили температуру — и все. Правда, в поезде все находились в масках (и сидели строго через одного, как того требуют местные ковидные правила). Так ходит вся Италия, в том числе и «желтый» Рим.

Разница во времени между Петербургом и Римом — два часа. «Зенит» прилетел примерно в 13 часов по местному времени. До отеля команда добралась от аэропорта минут за двадцать-двадцать пять. Про гостиницу можно рассказывать очень долго — она больше напоминает музей. Но это больше для туристических сайтов, поэтому отмечу только фигуры львов. Понятно, что Петербург подобным не удивишь, но дело не в самих скульптурах, а в их количестве. Римских львов в отеле точно больше, чем игроков сине-бело-голубых, прибывших на выезд.

Насколько понимаю, накануне сюда прибыла передовая группа питерцев, чтобы все окончательно обговорить и уточнить с администрацией гостиницы. Помню по другим зарубежным поездкам зенитовцев, что передовой отряд всегда работает профессионально. Не сомневаюсь, что так все происходит и на этот раз. Местоположение выбрано грамотно — от отеля всего несколько километров до стадиона, а местные менеджеры давно привыкли работать с серьезными футбольными клубами.

Если мои часы на миланском телефоне не врут, то питерская делегация заселилась в отель в 13.35 по местному времени. Все произошло столь стремительно, что понять, кто же в итоге вошел в состав делегации, заселившейся на пятый этаж, а кто нет, было слишком сложно. Но предположу, что среди футболистов нет Вендела, Караваева, Кругового и Оздоева. Впрочем, скоро мы все поймем — когда чемпионы России выйдут на предматчевую тренировку.

Ну а пока мы точно знаем, кто прилетел. Азмун, Дриусси и Малком — здесь.