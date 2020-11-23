Пресс-конференция главного тренера «Зенита» перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лацио»

— Самый важный матч — следующий, думаем только об игре с «Лацио», — начал Семак. — Постараемся сделать все, чтобы завтра добиться положительного результата.

— Вы работали с итальянскими тренерами...

— Да, много времени проработал с Лучано Спаллетти и в качестве игрока, и в качестве ассистента тренера. С него началась моя тренерская карьера. Конечно, дон Фабио Капелло. Было честью работать со столь легендарным человеком. Вспоминаю его только с теплотой.

— В каком состоянии команда? Кто не прилетел?

— К сожалению, некоторых футболистов увижу на поле только сейчас. Пауза на сборные сыграла в минус для футболистов. Караваев получил травму, то же касается и Вендела. У Кругового был сомнительный тест, не прилетел Оздоев. Азмун и Дриусси с нами, но пока они только набирают форму. У сборников семь подряд выездных матчей, это серьезный график. Посмотрим, кто и на какой позиции выйдет. Оценим состояние, а решение о составе примем непосредственно перед игрой. Возможно, кто-то выйдет не на своей позиции.

— Насколько готов Малком?

— Он тренировался всего несколько дней. Пока что ему тяжело. Он может сыграть, но насколько его хватит — вопрос.

— Что вы думаете о сопернике?

— Когда необходимо, «Лацио» контролирует мяч. У римлян опытный состав, они умеют играть и через быстрые атаки. Возможно, противник будет контролировать мяч, но владение не самое главное. Главное — это забитые мячи.

— В чем сложности подготовки к матчу с «Лацио»?

— Их много. Непросто начинать матч в 23.00. Но игроки привыкли к такому режиму, поэтому все сопутствующие факторы останутся за пределами поля.

— После «Ахмата» вы сказали, что перестроились на три центральных защитника вынужденно, так как Караваев получил травму, а прямой замены ему не было. Сейчас Караваев вообще не прилетел. Насколько высока вероятность, что вы сразу сыграете в три центральных защитника?

— Игра в три центральных защитника имеет право на жизнь. Но сыграем ли мы так — не готов ответить на этот вопрос.

— В октябре снижение результативности Дзюбы оправдывали усталостью. Сейчас он отдохнул две недели, но с «Ахматом» сыграл не лучшим образом. С чем связана его инертная игра в Грозном? И улучшилось ли его физическое состояние за эти две недели?

— У каждого футболиста бывают и подъемы, и спады. Артем высоко поднял планку, потому за его игрой пристально следят. А хорошие и плохие матчи, повторюсь, у всех бывают.

Михаил Кержаков: «Стараемся думать о хорошем»

— У «Зенита» четыре гостевых матча подряд. Как ваше состояние? — вопрос голкиперу «Зенита».

— Неплохое. Ребятам, игравшим за сборные, немного тяжелее. Конечно, нам непросто, но и футболистам других команд тоже, так что все в одинаковых условиях.

— Против вас наверняка сыграет Иммобиле. Вы изучали его игру, изучали, как он бьет пенальти? В чем особенности его игры?

— Он высококлассный нападающий, не нуждается в представлении, хорошо открывается за спину. Каждый в команде смотрит матчи «Лацио», серию А. Сильные стороны Иммобиле нам известны.

— Что вы отметили бы по игре «Лацио» в первом матче? Чем опасна эта команда?

— Во вторник игра будет другой, в Санкт-Петербурге некоторых футболистов «Лацио» не было, оппоненты действовали вторым номером. Будем настраиваться на совершенно другой матч.

— В случае поражения у «Зенита» почти не останется шансов на выход из группы. Давит ли на вас результат?

— Мы стараемся думать только о хорошем. После матча с «Лацио» узнаем, какие у нас шансы.

— Как повлияет на игру то, что трибуны будут пустыми?

— У матчей без зрителей один плюс — защитники слышат все мои подсказки. В остальном — одни минусы, ведь футбол для зрителей. Хотелось бы, конечно, сыграть в другом антураже.