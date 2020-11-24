В день матча «Лацио» — «Зенит» римские издания поражают своей «осведомленностью» о российской команде и ее игроках.

Кузяев — центрфорвард, Дзюба — крайний нападающий

Римское утро началось для меня с выхода в эфир. Звонили с Lazio Style Radio — это официальная радиостанция «Лацио». Ни у миланских грандов, ни у «Ювентуса» клубного радио нет, но именно в столице Италии радиопрограммы о футболе необычайно популярны, хотя это иногда вредит тренерам и игрокам. Когда-то Лучано Спаллетти рассказывал мне историю о том, как в бытность работы главным тренером «Ромы» (еще до прихода в «Зенит») одна из радиостанций выдала конфиденциальную информацию о нем и о его семье, после чего возникли проблемы.

Il Messaggero.

Так вот, когда коллеги с Lazio Style Radio спросили мое мнение по поводу вероятного стартового состава зенитовцев, я посоветовал обратиться к свежему выпуску газеты Il Messaggero. Если в Милане это издание никого не интересует, то в Риме эта общественно-политическое СМИ считается ведущим. Никто не спорит: в дебрях местной политики оно разбирается великолепно, зато со своей версией первых 11-ти «Зенита» повеселила. Жаль, что Симоне Индзаги не поверит в такой набор футболистов и расстановку, которую выдали в рубрике «Спорт» местные гении: Кержаков — Караваев, Ловрен, Ракицкий, Дуглас Коста — Барриос, Ерохин, Оздоев — Жирков, Кузяев, Дзюба. Здесь есть Караваев и Оздоев, которые не прилетели на выезд. Жирков исполняет роль правого атакующего полузащитника, а Дзюба — левого. Кузяев — центрфорвард. Сергей Семак до такого бы точно не додумался, зато оригинально.

Дзюбе все время мешают нефутбольные моменты

А вот спортивная газета Corriere dello Sport, которая больше других в Италии освещает жизнь «Ромы» и «Лацио», дала такой вариант состава питерцев с расстановкой 3-4-3 (справа налево): Кержаков — Ловрен, Ракиций, Дуглас Санстос — Кузяев, Барриос, Ерохин, Жирков — Малком, Дзюба, Мостовой. В рамках представления матча издание обратилось за консультацией по «Зениту» к Оресте Чинквини — он работал в Петербурге при Роберто Манчини. Вот его мнение о Дзюбе: «Он кажется мне очень неустойчивым с психологической точки зрения человеком. А недавнее видео с его участием, попавшее в интернет, разлетелось по всему миру. Жаль, что с Дзюбой часто случаются какие-то неприятности, потому что за последние годы Артем явно вырос как игрок. У него отменные физические данные, но ему все время мешают нефутбольные моменты». А вот слова Чинквини о Семаке: «У меня была возможность хорошо изучить Семака в сборной России, где Сергей несколько лет трудился ассистентом в штабе у нас с Фабио Капелло. Это очень честный и порядочный человек, который прекрасно разбирается в футболе. Добился многого в качестве игрока, а теперь выступает в роли главного тренера «Зенита». Семак — один из лучших на сегодня тренеров в России».

Corriere dello Sport.

Маленький Бобо Вьери и будущий диджей

К матчу Corriere dello Sport выпустила даже небольшую вкладку, посвященную истории выступлений «Лацио» в европейских турнирах. В ней нашлось место и полуфиналу Кубка Кубков-1998/99. Тот сезон стал историческим для команды под руководством Свена-Ерана Эрикссона — она взяла трофей. В полуфинале римляне встречались с «Локомотивом» Юрия Семина. Газета вспоминает, что та победа по сумме двух матчей против сильной команды далась с большим трудом: 1:1 в Москве и 0:0 в Риме.

Corriere dello Sport.

Автор заметки уверяет читателей, что в в составе россиян выходили два человека, которыми интересовались многие зарубежные клубы. Это форвард Джанашия, который в заметке назван «маленький Бобо Вьери», и голкипер Руслан Нигматуллин. При этом Нигматуллину посвящена еще и отдельная маленькая колонка: «В России «Лацио» сыграл вничью 1:1 благодаря красивому голу Бокшича после паса пяткой от Манчини. Это единственный раз за все 180 минут, когда римляне смоги переиграть голкипера Нигматуллина. Будущий основной вратарь сборной России произвел тогда сильное впечатление на «Лацио», который был в шаге от приобретения голкипера в сезоне 2000/01. «Лацио», где в воротах тогда выходили Перуцци и Маркеджани, хотел заполучить Нигматуллина и отдать его на сезон в аренду «Фиорентине», чтобы потом вернуть в Рим и сделать дублером Перуцци. Однако сам Нигматуллин не согласился с таким вариантом, поэтому сделка сорвалась. В итоге он оказался в «Вероне», а по окончании карьеры стал диджеем».