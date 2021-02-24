«Бавария» еле набрала состав на матч в Риме, но разнесла «Лацио». Победный гол забил 17-летний юниор

Действующий обладатель титула фактически гарантировал себе выход в четвертьфинал

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

«Лацио» (Италия) — «Бавария» (Германия) — 1:4 (0:3)

Голы: Левандовски, 9 (0:1). Мусиала, 24 (0:2). Сане, 42 (0:3). Ачерби, 47 — в свои ворота (0:4). Корреа, 49 (1:4).

«Лацио» (Италия): Рейна, Музаккьо (Лулич, 31), Ачерби, Габаррон (Худт, 53), Лукас (Эскаланте, 53), Луис Альберто (Акпа-Акпро, 81), Марушич, Милинкович-Савич (Катальди, 81), Лаццари, Иммобиле, Корреа.

«Бавария» (Германия): Нойер, Боатенг, Алаба, Зюле, Киммих, Коман (Эрнандез, 75), Горецка (Хави Мартинес, 63), Дэйвис, Мусиала (Сарр, 90), Левандовски, Сане (Шупо-Мотинг, 90).

Предупреждения: Луис Альберто, 28. Лукас, 51. Корреа, 57. Марушич, 65. Эскаланте, 69. Киммих, 72. Коман, 75.

Судья: Гринфельд (Израиль).

23 февраля. Рим. Стадион Олимпийский.

Ответный матч — 17 марта.

Каких-то две недели назад у «Баварии» все было идеально. Команда выиграла клубный чемпионат мира и принимала поздравления от своего бывшего тренера Хосепа Гвардьолы. Когда-то он разработал золотой стандарт с «Барселоной», выиграв все шесть возможных трофеев за один сезон. Теперь это достижение вместе с мюнхенцами повторил Ханси Флик.

Но как раз после очередного триумфа баварский механизм стал давать сбои. Если не вдаваться в детали и смотреть только на факты, то за шесть дней лучшая команда Германии с трудом спасла игру с находящейся в зоне стыковых матчей «Арминией» (3:3) и проиграла «Айнтрахту» (1:2). От имевшейся форы почти ничего не осталось, и сейчас в бундеслиге «Бавария» опережает «Лейпциг» всего на два очка.

Игроки «Лацио» не проснулись и подарили мяч самому Левандовскому ?



Такое Роберт никогда не прощал ? pic.twitter.com/eEQJgQjp5L — Матч ТВ (@MatchTV) February 23, 2021

Комментируя эти осечки и сделав акцент на том, что два раза подряд команда к перерыву уступала 0:2, Мануэль Нойер заметил: мюнхенцы не сделали выводов из игры в Билефельде, и если бы во Франкфурте сразу действовали так, как во втором тайме, обязательно добились бы победы. Если перенести данную мысль на матч с «Лацио», то должный уровень концентрации со стартового свистка может показаться самым очевидным объяснением разгрома крепкого соперника. И гол Левандовски, который получил подарок от провалившегося и замененного уже в первом тайме Музаккьо, данную теорию подтверждает.

Однако, кажется, объяснение как последних неудач, так и яркой победы в Риме стоит искать в кадрах. И здесь поездка на КЧМ вышла «Баварии» боком. Именно в Катаре положительный тест на коронавирус сдал Мюллер — один из трех футболистов в ведущих лигах Европы с двузначным количеством голов и результативных передач. Уже по возвращении домой на самоизоляцию пришлось уйти Павару, из-за чего на правый фланг обороны отправили тяжеловесного для этой позиции Зюле.

Все это наложилось на многочисленные травмы, оставившие вне игры ряд важных исполнителей. «Мы всего лишь люди», — грустно констатировал Флик, у которого в Риме было всего пять запасных полевых игроков. Зато на «Стадио Олимпико» появился полностью здоровый Горецка. С «Арминией» он не играл, против «Айнтрахта» провел тайм, а сейчас его связка с Киммихом вернул игре «Баварии» привычную стройность.

«Бавария» быстро запулила второй, а сделал это 17-летний паренек ???



Запоминай это имя. Джамал Мусиала — самый юный англичанин, когда-либо забивавший в ЛЧ ? pic.twitter.com/jjz9lQYRrX — Матч ТВ (@MatchTV) February 23, 2021

С этим парой в центре поля можно было принимать смелые решения и выпускать с первых минут 17-летнего Мусиалу. До этого юноша еще до нового года дважды выходил в старте в бундеслиге и столько же раз в Кубке Германии, откуда «Бавария» с треском вылетела, а также был в основе в не имевшем турнирного значения матче группового раунда Лиги чемпионов с «Атлетико».

Победой из этих пяти встреч завершилась только одна — против «Дюрена» из пятого по статусу немецкого дивизиона. Тем не менее, в Мусиалу поверили, и его игра объяснила, почему за него ведут спор сборные Германии и Англии. Он в 17 лет и 363 дня забил второй по молодости гол плей-офф Лиги чемпионов. Круче показатель только у Бояна Кркича, и задача юного баварца — не повторить путь воспитанника «Барселоны», который виделся одним из главных талантов Европы, но ничего серьезного так и не добился и последние несколько лет выступает в МЛС.

«Бавария» снесла «Лацио» и устроила разгром уже в первом тайме ?



Только посмотри на этот гениальный рывок Комана ? pic.twitter.com/qKYZvm0Co1 — Матч ТВ (@MatchTV) February 23, 2021

Флика, кстати, приглашали в «Баварию» как специалиста по развитию молодых талантов и доводке их до главной команды, и он не отказался от дополнительных занятий, даже став главным тренером. В прошлом сезоне он дал шанс голландцу Зиркзе, однако учившийся в академии «Фейеноорда» у Роя Макая, а в баварской молодежке у Мирослава Клозе форвард не до конца оправдал доверие. Начал с потрясающей эффективностью, а потом сник и отправился в аренду «Парму», у которой есть право выкупа игрока. Между тем, Зиркзе называли наследником Левандовски, который после гола в Риме обошел испанца Рауля и с 72 мячами вышел на чистое третье место в рейтинге лучших снайперов ЛЧ вслед за Криштиану Роналду и Месси.

? Robert Lewandowski (72) has now scored more goals Champions League than former competition top scorer Ra?l Gonz?lez (71) ?#UCL pic.twitter.com/OC9BKaPDh9 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 23, 2021

И таков уровень конкуренции практически на любой позиции в «Баварии», поэтому в свой шанс Мусиале нужно вцепляться зубами. Заявка на роль важной фигуры сделана, но все равно дальнейшие перспективы мюнхенцев зависят от того, насколько быстро вернутся в строй Мюллер и Павар, Гнабри и Дугласа Коста. Команда Флика и сейчас хороша, только с короткой скамейкой она рискует надорваться на решающем отрезке сезона.