Главные тренеры прокомментировали итоги матча «Краснодар» — «Севилья» (1:2).

Мурад Мусаев, главный тренер «Краснодара»:

— Первый тайм был средним как у нас, так и у соперника, не было целостной игры. Мы после перерыва не ожидали, что соперник перестроится на 3-5-2, но наше давление принесло плоды. Мы создавали моменты, забили гол. Но в конце у соперника было больше моментов, в итоге пропустили второй мяч. Нельзя показывать себя такими несдержанными.

— Запланирована ли была замена Шапи?

— Мы понимали, что Вандерсон может сыграть максимум 45 минут. Мы не совсем были доволен происходящем в первом тайме, воспользовались заменой. Вандерсон забил, в середине тайма просел, в концовке подсел.

— Сегодня Кабелла и Классон наносили простые удары из выгодных позиций. Повлиял уровень соперников или это стечение обстоятельств?

— Классон играл за сборную, до этого он провел много матчей против топ-соперников. Просто так сложилось, что они не очень хорошо реализовали свои моменты.

— На что вы обратили внимание команды в перерыве? И довольны ли текущим физическим состоянием Вандерсона?

— Вандерсон последний матч провел против ПАОК, он почти не тренировался в общей группе. Мы рады, что наши футболисты возвращаются. Ари и Вандерсону надо набирать форму. В перерыве мы поменяли прессинг, много накрывали, заставляли соперника выбивать мяч. Далее испанцы снова перестроились.

— После поражения от «Зенита» вы вспоминали вылет от «Валенсии» в Лиге Европы, когда «Краснодар» пропустил после 90-й минуты. Можно ли сказать, что в последние 15 минут «Краснодар» именно бежал забивать второй или просто возникли большие проблемы с игровой дисциплиной, из-за чего перед штрафной Городова возникало много свободных зон? Или дело еще и в усталости?

— Согласен, что пропущенный гол похож на пропущенный гол от «Валенсии». Нельзя так авантюрно в конце идти в атаку. Показалось, что задняя линия недостаточно агрессивно выдавливала. У соперника был контроль, давление. Нужно было поджимать, передвигать игру в центр, на половину соперника. Это не удалось, к сожалению.

— Что случилось у Кайо с Газинским? Связано ли это с пропущенным голом?

— Гол пришел не по центру, а с левого полуфланга. На повышенных тонах неплохо говорить, иногда надо так делать и говорить, что думаешь. Поговорили на повышенных тонах — ничего страшного. Гол пришел не оттуда.

— Будут ли применены какие-то санкции к игрокам за их поведение? Что вы им сказали на этот счет?

— Не вижу проблем. Поговорили на повышенных тонах. Мужчины играют в футбол. Иногда бывают повышенные разговоры, драки. Это часть нашей профессии.

Хулен Лопетеги, главный тренер «Севильи»:

— Не холодно ли мне без верхней одежды в Краснодаре? Нет, мне не было холодно.

— Как оцените ваши достижения в Лиге чемпионов?

— Я очень доволен результатом. Конечно, перейти в следующую стадию — это огромное достижение. Было сложно, но мы все смогли преодолеть. Мы довольны. В Лиге чемпионов тяжело, но я рад всему этому.

— В прошлом году вы перешли в следующий раунд Лиги Европы и у вас были 2 матча в запасе. В Лиге чемпионов в этом году тоже самое. Это как маленький перерыв для вашей команды?

— Конечно, это фантастический результат сегодня. Понимаем, что много игроков сейчас болеют, потому не смогли приехать. Но в Лиге чемпионов тяжело пройти дальше. Я очень рад, что мы победили.

— Ваша цель теперь — победа в группе или сконцентрироваться на чемпионате?

— Мы хотим стать первыми, но надо понимать, что в субботу у нас будет матч, и все наши силы направим туда. Наша цель и стать первыми, и выиграть в субботу.

— Вы требовательный человек. Что вы сказали игрокам в раздевалке?

— Я поздравлял их, сказал, что они молодцы. Пусть наслаждаются. В субботу мы тоже постараемся показать хороший матч.

— Какое состояние у Эскудеро?

— Пока немного могу сказать. Кажется, у него проблема с локтем. Но официального пока ничего нет, ждем результаты от врачей.