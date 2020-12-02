Корреспондент «СЭ» — о ключевом матче «быков» в Лиге чемпионов .

«Чтобы быть дерьмом в Лиге чемпионов, нужно, как минимум пройти туда отбор. Мы это сделали, и да, мы дерьмо». Эту не совсем типичную для себя фразу уставший от бесконечной критики главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш выдал после очередного поражения команды в главном еврокубке. Его слова вроде бы не имеют прямого отношения к краснодарскому матчу, однако в целом характеризуют настроения во Франции. Конечно, до российских результатов ее представителям далеко, однако оправдываться приходится даже Томасу Тухелю, чей «ПСЖ» каких-то три месяца назад сражался с «Баварией» в финале ЛЧ.

Сейчас у парижан две победы в четырех турах и неясные перспективы выхода в плей-офф. По-настоящему светлое пятно — «Лилль», который лидирует в своей группе Лиги Европы. «Ницца» оттуда почти вылетела, «Реймс» даже не прошел квалификацию, а в главном клубном турнире планеты у накопившего рекордные 13 поражений подряд «Марселя» и «Ренна» — одно очко на двоих. Так что французы, традиционно неудобные соперники для наших команд, не так страшны, как может казаться. Первая встреча «Краснодара» с красно-черными это показала, хотя там была еще и феноменальная игра Сафонова.

Футбол главного тренера «Ренна» Жюльена Стефана в чем-то даже похож на стиль «быков», и, будучи таким же новичком Лиги чемпионов, клуб не лучшим образом справляется с игрой на два фронта. У краснодарцев есть хотя бы одна победа, тогда как у французов — единственная ничья при четырех поражениях. Сейчас Мурад Мусаев и Ко уступили в Химках, а «Ренн» набрал очко в Страсбуре, но вряд ли остался доволен. Стефан даже заметил, что его команда перестала играть, начиная с 10-й минуты, и спаслась благодаря целому тайму в большинстве. А неудача против «Челси» с решающим голом соперника в добавленное время получилась такой же драматичной, как развязка в паре «Краснодар» — «Севилья».

Если вспомнить еще и о потерях защитников Ругани и Агерда, а также травме ударного форварда Гирасси, впору говорить, что в среду в Краснодаре встретятся товарищи по несчастью, каждый из которых хочет и может поднять себе настроение. Хотя это слишком скромная формулировка, потому что предстоящая встреча способна стать переломной. В случае же с нашим клубом это и вовсе момент истины, на основании которого станут оценивать всю первую часть сезона.

Со стороны «быки» выглядят психологически надломленным коллективом. Мусаев не в первый уже раз высказывает претензии судьям, Газинский и Кайо устраивают перепалку прямо на поле, а сценарии двух матчей с «Севильей» убивают уверенность в своих силах. И ладно бы все это компенсировалось на внутренней арене, но и там дела обстоят не лучшим образом. Кажется, «Краснодар» растерялся в незнакомой для себя ситуации, и каждая новая осечка только углубляет кризис.

Обычному человеку в таких случаях рекомендуют обратиться к психологу. В спорте это тоже практикуется, но и лечится болезнь проще — победами. Сейчас для «быков» наступил момент, когда нужно стиснуть зубы и показать, что их рога не такие мягкие, как считают критики. Вспомнить про характер и предстать настоящей командой, забыв об усталости, жестком графике и перманентных кадровых проблемах.

Этого может хватить, потому что разучиться играть в футбол черно-зеленые не могли.