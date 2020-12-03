Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев и защитник Игорь Смольников после победы над «Ренном» (1:0) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов ответили на вопросы журналистов

— Эта победа — для болельщиков, которые всегда с командой, — отметил Мусаев. — У нас сейчас сложный период, многие ведущие футболисты были больны, травмированы. Мы собрали боевой состав, почти оптимальный. Сумели нейтрализовать сильные стороны соперника. В первом тайме создали много моментов, во втором было меньше, но смогли забить. Мы были дисциплинированы и довели матч до победы.

— Берг забил во втором тайме, но в первом упустил несколько отличных возможностей. Общались ли вы с ним отдельно в перерыве? Может, обращали внимание на какие-то нюансы в его игре?

— Нет, отдельно не разговаривали. Берг — такой футболист, который может забить в любую минуту. В первом тайме он не забил, но у него были моменты. Сделал это во втором. Он показал движение, работал все 90 минут в прессинге, оставил много сил, играя в обороне.

— Почему в заявке не было Олссона?

— Он заболел после «Химок», у него температура. Он находится дома на лечении.

— Что с Газинским?

— У него заклинило спину, он с трудом передвигается. Завтра будет обследование.

— Как удалось перенести столько критики? Увидим еще красивый футбол в исполнении «Краснодара»?

— Критика — часть моей профессии. Я почти ничего не читал, не смотрел. Надо всегда быть с холодной головой. Я знаю, в чем причина сложного периода в команде. Травмы, болезни, отсутствие должной подготовки перед началом сезона. У нас нет по два футболиста на каждую позицию, мы немного опоздали с трансферами. Не надо на посторонние вещи отвлекаться, надо заниматься своим делом. Стиль? Когда нет исполнителей, когда не можешь рассчитывать на нескольких игроков, это меняет стиль. Он направлен на атаку. Многое зависит от того, кто готов. Конечно, когда состояние станет лучше, когда люди наберут форму, мы не отойдем от своего стиля и будем развивать его дальше.

— Оцените участие в групповом этапе Лиги чемпионов.

— Задачу-минимум удалось выполнить. «Севилья», «Челси» — команды высокого уровня. Могли побороться и с ними, у нас были шансы, возможности, но мы этого не сделали. С теми трудностями, с которыми столкнулись, рады и третьему месту, а также тому, что будем играть весной в Лиге Европы.

Игорь Смольников: «Последние два месяца были тяжелыми»

— Вы самый опытный лигочемпионский игрок в «Краснодаре». Какой опыт удалось передать?

— Ничего нового передать я не могу, потому что многие ребята играют за свои сборные, также регулярно участвуют в еврокубках.

— Показалось, что в концовке вы получили повреждение. Так ли это? И насколько тяжело вам проводить полностью матч?

— Чувствую себя хорошо. Тяжело ли? Каждые два-три дня играем, и с этим проблем нет никаких.

У нас два последних месяца были тяжелые, этот матч был важен для нас. Мы играли сердцем, отступать было некуда. Важно, что вышли с высоко поднятой головой из сложной ситуации. Мы вместе в нее влезли и отдаем все силы, чтобы вместе вылезти обратно.

«В который раз играем на равных, но не добиваемся результата». Тренер «Ренна» — о вылете из еврокубков

Жюльен Стефан прокомментировал поражение от «Краснодара» (0:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

— Какие позитивные моменты, кроме этого матча, вы можете выделить в Лиге чемпионов?

— Позитивное — тот урок, который мы получили. Но присутствует и разочарование. Уже в который раз играем на равных с соперником, но не можем добиться результата.

Взять матч с «Челси», где до 90 минуты была ничья и существовала возможность добиться этой ничьей, но мы проиграли. Были возможности и в первом матче с «Краснодаром». Ничего уже не изменишь. Очень разочарован, что нет результата.

Игра есть, доверие к игрокам есть. Сомнений нет, упаднических настроений — тоже. Есть желание все исправить.

Это наш первый опыт, мы никогда не играли на таком высоком уровне. Для нас это приобретение опыта, мы учимся. Для функционеров клуба, молодых игроков. Каждый из нас поднял планку достаточно высоко, но этого не хватило, чтобы квалифицироваться дальше.

— Что «Ренну» нужно поменять, чтобы выйти из кризиса?

— Нужно быть более эффективными, потому что в первом тайме были два голевых момента, во втором тоже. Но пропустили гол из безобидной ситуации. Мы должны быть более жадными до голов.

— Почему выпустили Ньянга?

— Я вовсе не хотел поменять структуру игры, хотел улучшить качество последнего паса.

— Ничья была бы для вас приемлемым результатом?

— Не за ничьей мы сюда приехали. У нас была мысль добиться победы. Мы хотели победить, но пропустили гол, и тогда начали рисковать.