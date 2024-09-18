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Мбаппе тащит «Реал» и в Лиге чемпионов — за что его критикуют? И при чем здесь Винисиус?

«Реал» обыграл «Штутгарт» в 1-м туре Лиги чемпионов
Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола
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Футболисты «Реала» Джуд Беллингем, Килиан Мбаппе и Винисиус (слева направо).
Фото Global Look Press
Есть вопросы к позиции Килиана.
Лига чемпионов. Общий этап. 1-й тур
17 сент, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
3:1
Штутгарт

Перед матчем первого тура общего этапа Лиги чемпионов со «Штутгартом» защитник «Реала» и претендент на «Золотой мяч» Дани Карвахаль говорил, что Мбаппе никогда не забудет дебют за мадридский гранд в еврокубках. И похоже, так и будет — Килиан забил первый гол команды и помог одержать непростую победу (3:1). У француза 5 мячей в 7 первых матчах за новый клуб. Но почему многие говорят о спаде, да и сам Мбаппе после игры со «Штутгартом» заявляет, что может гораздо лучше?

Дело в визуальном впечатлении. Пока Килиан не похож на мага и одного из главных претендентов на «Золотой мяч». Да, забивает за счет класса, но чудес не творит. Два из пяти мячей оформил с пенальти, «Штутгарту» забил в пустые. Да и «Реал» уже дважды на старте сезона потерял очки, сыграв вничью с «Мальоркой» и «Лас-Пальмасом». В последнем туре против «Реал Сосьедад» соперник трижды попал в штангу, а чемпион спасся благодаря двум одиннадцатиметровым — пусть справедливым, но заработанным на ровном месте. Баллы в ла лиге набираются со скрипом, отставание от «Барсы» — четыре очка.

Со «Штутгартом» тоже вышло тяжело — в начале встречи немцы обрушили шквал ударов на ворота гранда и заставили Куртуа волчком вертеться, чтобы сохранить ворота сухими. «Реал» забил трижды, но какого-то игрового преимущества на «Сантьяго Бернабеу» замечено не было — мадридцы оформили голы после двух контратак и стандарта, по ударам — 19:17, по проценту владения — 48:52.

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Вы спросите — а при чем тут Мбаппе? Забил, и молодец. Но дилемма с грамотным использованием Килиана — то, что предстоит решить Карло Анчелотти. Уже не первый матч заметна тенденция, что француз смещается на левый фланг в поисках мяча. Позиция левого вингера — его родная, природная, здесь он получает простор для использования двух своих суперкачеств — скорости и дриблинга. Но в «Реале» это место принадлежит Винисиусу Жуниору, и потому Мбаппе используют в роли «девятки». Тут он тоже хорош и свои 40 мячей за сезон наверняка забьет. Но те ли это условия, которые позволят ему раскрыть весь потенциал и всерьез претендовать на «Золотой мяч» в ближайшие годы? В центре мало простора для маневра и нужны другие навыки — скорее как у позднего Криштиану.

Тепловая карта Килиана Мбаппе в матче со «Штутгартом».
Фото Whoscored

«И Вини, и Килиан — игроки, которым нравится смещаться на левый фланг. Чтобы они сыгрались, нужно время, главное — найти баланс, и скоро это произойдет», — говорит Карвахаль.

И правда, уже не раз в этом сезоне наблюдалась комичная картина, когда Мбаппе, Винисиус и Беллингем буквально сталкивались лбами в левом полуфланге. На «перегруз» это не было похоже — скорее звезды просто дублировали функции друг друга. И никакой пользы «Реал», естественно, не извлекал.

Мбаппе же чувствует себя комфортно лишь в контратаках, а вот в позиционном нападении часто теряется. Но Анчелотти спокоен — говорит, что француз в порядке и постепенно улучшает свою форму. Важный фактор, на котором акцентирует внимание Карло, — Килиан не прошел предсезонку с клубом. Плюс только что вернулся после травмы Беллингем. А значит, звездному новичку еще предстоит много работы над улучшением взаимопонимания.

Пока Мбаппе делает главное — приносит результат. Ну а как повернется его карьера в Мадриде — это увлекательнейший сюжет. Может, Килиан раскроется и покорит весь мир в роли «девятки»? Или Винисиус все же соблазнится на миллиардное предложение из Саудовской Аравии, а «Реал» следующим летом вообще пойдет за Холанном — и тогда Анчелотти придется заново распределять роли в атаке? Процесс увлекательнейший, но, как оказалось, крайне непростой — даже с «галактикос» в составе.

Килиан Мбаппе
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Лига чемпионов УЕФА
ФК Реал
ФК Штутгарт
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