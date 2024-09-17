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17 сентября, 23:30

Йылдыз — самый молодой автор гола «Ювентуса» в ЛЧ. У турка отличный год

Йылдыз стал самым молодым автором гола «Ювентуса» в Лиге чемпионов
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Кенан Йылдыз.
Фото AFP
Обогнал легенду.
Лига чемпионов. Общий этап. 1-й тур
17 сент, 19:45. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
3:1
ПСВ

Что случилось?

Лига чемпионов в обновленном формате стартовала с матча «Ювентуса» и «ПСВ» — туринцы победили 3:1. Один из голов итальянской команды оформил турецкий нападающий Кенан Йылдыз — красиво попал в «девятку» на 21-й минуте. И попутно побил клубный рекорд.

Йылдыз стал самым молодым автором гола «Ювентуса» в Лиге чемпионов — турок забил в 19 лет 136 дней. Таким образом Кенан обогнал легенду туринского клуба Алессандро Дель Пьеро — тот записал на свой счет первый мяч в Лиге чемпионов в 20 лет 308 дней.

Йылдыз зажигал летом

Кенан родился в Германии, воспитывался в «Баварии», так что он давно на радарах. Несмотря на немецкое происхождение, Йылдыз в итоге начал выступать за сборную Турции. И «Баварию» тоже покинул, перебравшись в итальянский «Ювентус».

Нападающий сборной Турции Кенан Йылдыз отличился в&nbsp;матче Евро-2024 с&nbsp;Грузией (3:1), но&nbsp;его гол был отменен. Он вырос в «Баварии», оказался в «Юве» благодаря де Лигту и мог играть за Германию. Йылдыз — будущая звезда Турции

Примечательно, что за Турцию Кенан дебютировал как раз против сборной Германии — и забил тогда пока единственный мяч в своей карьере за национальную команду. Йылдызу в тот момент было 18 лет 117 дней — он вошел в топ-5 юных авторов голов в истории сборной Турции, но рекорд не побил.

Нападающий «Ювентуса» отправился на Евро-2024 в Германию в составе сборной Турции и вместе с Ардой Гюлером составил одну из самых дерзких линий нападения турнира. Результативными действиями Йылдыз не отметился, но точно запомнился дриблингом и смелостью.

Ламин Ямаль.
Фото Global Look Press

Самые молодые авторы голов

Хотя клубный рекорд побит, Кенан даже не был близок к тому, чтобы стать самым молодым автором гола в истории Лиги чемпионов. Это звание прочно удерживает Ансу Фати — в 2019 году тогда еще вингер «Барселоны» отличился в возрасте 17 лет 39 дней.

Минувшим летом самым молодым автором гола в истории Евро стал испанец Ламин Ямаль. Он забил в ворота сборной Франции в возрасте 16 лет 362 дней. Ламин же стал самым молодым автором гола в ла лиге (16 лет 87 дней) и в сборной Испании (16 лет 57 дней).

Ламин Ямаль. Самые молодые авторы голов в истории топ-сборных. Достижение испанца Ямаля вряд ли перекроют в ближайшем будущем

Йылдыз в 2023 году стал самым молодым автором гола в истории «Ювентуса» среди легионеров — Кенан поразил ворота «Фрозиноне» в возрасте 18 лет 233 дней. Но до Амадео Амадеи, отличившегося за «Рому» в возрасте 15 лет 193 дней, ему было далеко.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Ювентус
Кенан Йылдыз
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