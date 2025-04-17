«Арсенал» дважды обыграл мадридцев.

Лига чемпионов. 1/4 финала.

16 апреля, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)

«Арсенал» не упустил добытое в Лондоне преимущество над «Реалом» (3:0), обыграв мадридцев и в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (2:1). Поражение может стать серьезным ударом по «Королевскому клубу»: он все дальше от трофеев в этом сезоне, а уже летом может остаться без Карло Анчелотти.

Что известно об отставке Анчелотти

Слухи об увольнении итальянца витают вокруг «Реала» большую часть сезона и всплывают после каждого провала. Впрочем, есть и вполне конкретные инсайды: после первого поражения от «Арсенала» газета Sportа сообщила о недовольстве президента Флорентино Переса качеством игры — по информации источника, Карло от увольнения в конце сезона спасла бы только победа в Лиге чемпионов. Недостаточно было бы даже титула в ла лиге.

В конце марта инсайдер Фабрицио Романо сообщил о намерениях сборной Бразилии вновь пригласить Анчелотти, который остается главной целью руководства местной федерации. Правда, сам Карло вряд ли рассматривает вариант с национальной командой — об этом он рассказал в интервью RSI, вспоминая отказ от работы в сборной Италии.

«Я отказался, потому что не чувствовал, что мне этого хочется. Мне очень нравится каждый день бывать на базе, готовиться к тренировкам, а сборная казалась мне какой-то подработкой, из-за которой я утратил бы часть своей страсти. Вот такая причина», — рассказал Карло.

Перед ответным поединком с «Арсеналом» Романо напугал болельщиков еще сильнее — по его данным, в случае вылета из ЛЧ шансы на увольнение Анчелотти в конце сезона многократно вырастут. Действующий контракт Карло рассчитан еще на один год. После второго поражения от «Арсенала» тренер и сам уже не был оптимистичен, хотя ранее старался избегать неприятной темы. На вопрос о том, где будет в следующем сезоне, Карло ответил туманно: «Я не знаю и не хочу знать».

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем в матче с «Арсеналом». Фото Global Look Press

«Реал» впервые при Карло без полуфинала ЛЧ

Вылет в четвертьфинале — настоящий провал для «Реала» и Анчелотти. Карло не добрался до полуфинала Лиги чемпионов со сливочными впервые за все время работы в клубе, считая первый заход в середине 2010-х.

А сам 15-кратный победитель турнира и его действующий чемпион впервые за пять лет не попал в четверку сильнейших клубов Европы.

Забавно, что непривычно ранний вылет случился в первом же сезоне после прихода в клуб Килиана Мбаппе. После подписания контракта он говорил, что сменил «ПСЖ» на «Реал» ради победы в Лиге чемпионов — вот только парижане уверенно прошли в полуфинал и справедливо считаются одними из главных фаворитов, а мадридцы потеряли шансы на трофей. Француз вообще не впечатляет: в четырех матчах с «Атлетико» и «Арсеналом» он не оформил ни одного результативного действия.

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе. Фото Reuters

Как дела в других турнирах

«Реал» потерял шансы на требл, но еще может оформить трофейный дубль. Правда, это будет непросто. Больше всего шансов в Кубке Испании — 26 апреля сливочные сыграют в финале турнира против «Барселоны». В чемпионате догнать сине-гранатовых будет нелегко: отрыв за семь туров до финиша составляет четыре балла, а каталонцы крайне редко ошибаются — в последних 10 матчах ла лиги одержали девять побед и один раз сыграли вничью. 11 мая «Реал» ждет выездная встреча с «Барселоной» в ла лиге, которая может решить исход чемпионской гонки.