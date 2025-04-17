Футбол
Лига чемпионов
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

17 апреля, 01:30

Крах «Реала»: впервые при Анчелотти мимо полуфинала ЛЧ. Карло — на грани отставки

«Реал» может уволить Анчелотти после вылета из Лиги чемпионов
Артемий Кутейников
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти (справа) и нападающий Килиан Мбаппе.
Фото Reuters
«Арсенал» дважды обыграл мадридцев.
Лига чемпионов. 1/4 финала.
16 апреля, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
1:2
Арсенал

«Арсенал» не упустил добытое в Лондоне преимущество над «Реалом» (3:0), обыграв мадридцев и в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (2:1). Поражение может стать серьезным ударом по «Королевскому клубу»: он все дальше от трофеев в этом сезоне, а уже летом может остаться без Карло Анчелотти.

Что известно об отставке Анчелотти

Слухи об увольнении итальянца витают вокруг «Реала» большую часть сезона и всплывают после каждого провала. Впрочем, есть и вполне конкретные инсайды: после первого поражения от «Арсенала» газета Sportа сообщила о недовольстве президента Флорентино Переса качеством игры — по информации источника, Карло от увольнения в конце сезона спасла бы только победа в Лиге чемпионов. Недостаточно было бы даже титула в ла лиге.

В конце марта инсайдер Фабрицио Романо сообщил о намерениях сборной Бразилии вновь пригласить Анчелотти, который остается главной целью руководства местной федерации. Правда, сам Карло вряд ли рассматривает вариант с национальной командой — об этом он рассказал в интервью RSI, вспоминая отказ от работы в сборной Италии.

Главный тренер &laquo;Реала&raquo; Карло Анчелотти (справа).Беллингем сцепился с Рюдигером, а Анчелотти повысил голос на тренировке. Что происходит в «Реале»?

«Я отказался, потому что не чувствовал, что мне этого хочется. Мне очень нравится каждый день бывать на базе, готовиться к тренировкам, а сборная казалась мне какой-то подработкой, из-за которой я утратил бы часть своей страсти. Вот такая причина», — рассказал Карло.

Перед ответным поединком с «Арсеналом» Романо напугал болельщиков еще сильнее — по его данным, в случае вылета из ЛЧ шансы на увольнение Анчелотти в конце сезона многократно вырастут. Действующий контракт Карло рассчитан еще на один год. После второго поражения от «Арсенала» тренер и сам уже не был оптимистичен, хотя ранее старался избегать неприятной темы. На вопрос о том, где будет в следующем сезоне, Карло ответил туманно: «Я не знаю и не хочу знать».

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем в матче с «Арсеналом».
Фото Global Look Press

«Реал» впервые при Карло без полуфинала ЛЧ

Вылет в четвертьфинале — настоящий провал для «Реала» и Анчелотти. Карло не добрался до полуфинала Лиги чемпионов со сливочными впервые за все время работы в клубе, считая первый заход в середине 2010-х.

А сам 15-кратный победитель турнира и его действующий чемпион впервые за пять лет не попал в четверку сильнейших клубов Европы.

Нападающий &laquo;Арсенала&raquo; Габриэл Мартинелли (в&nbsp;черном) забивает гол в&nbsp;ворота &laquo;Реала&raquo;.Совершенный «Арсенал». Команда Артеты лишила «Реал» короны

Забавно, что непривычно ранний вылет случился в первом же сезоне после прихода в клуб Килиана Мбаппе. После подписания контракта он говорил, что сменил «ПСЖ» на «Реал» ради победы в Лиге чемпионов — вот только парижане уверенно прошли в полуфинал и справедливо считаются одними из главных фаворитов, а мадридцы потеряли шансы на трофей. Француз вообще не впечатляет: в четырех матчах с «Атлетико» и «Арсеналом» он не оформил ни одного результативного действия.

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

Как дела в других турнирах

«Реал» потерял шансы на требл, но еще может оформить трофейный дубль. Правда, это будет непросто. Больше всего шансов в Кубке Испании — 26 апреля сливочные сыграют в финале турнира против «Барселоны». В чемпионате догнать сине-гранатовых будет нелегко: отрыв за семь туров до финиша составляет четыре балла, а каталонцы крайне редко ошибаются — в последних 10 матчах ла лиги одержали девять побед и один раз сыграли вничью. 11 мая «Реал» ждет выездная встреча с «Барселоной» в ла лиге, которая может решить исход чемпионской гонки.

Карло Анчелотти
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Реал
Читайте также
Мать убила троих детей в Канске, их выжившего брата избивал отец. Главное
Рудковская вступилась за Жилину из-за скандала с тренером Розановым
The Athletic: Панарина обвиняли в сексуальном насилии в США
Сделка США с Украиной и предупреждение о срыве переговоров. Что пишут СМИ
Яна Рудковская в ярости: «Ты унижал детей!» – громкий скандал с тренером Розановым, домогательства к Жилиной и перспективы суда
В СМИ сообщили детали предложенного США союзникам плана по урегулированию на Украине
Популярное видео
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, видеообзор
«Спартак» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Крылья Советов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Краснодар»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Локомотив»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Сочи»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Енисей»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Ротор»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Родина»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Арсенал»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов, плей-офф: стыковые матчи и сетка, соперники и пары
Семин — о Лиге чемпионов: «Не чувствую повышения зрелищности»
Семин назвал выдающимися противостояния в полуфинале Лиги чемпионов
В чем секрет успехов «Интера». В Лиге чемпионов команда Индзаги снова наводит на соперников ужас
Винисиус: «Реал» всегда возвращается!»
«Интер» Индзаги — самая адаптивная команда в Лиге чемпионов. «Баварию» выбили за счет неожиданного козыря
«Бавария» поплыла: перед вылетом от «Интера» защитник Станишич напал на бол-боя
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Интер» и «Бавария» выдали второй матч-праздник подряд. Голы забивал даже ветер

Это худший «Реал» за много лет. Что помешало Мадриду снова совершить чудо в Лиге чемпионов

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости