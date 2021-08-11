«Жиго ждет большая карьера». Украинец из «Бенфики» Яремчук — о победе над «Спартаком»
На прошлой неделе «Бенфика» объявила о подписании пятилетнего контракта с игроком сборной Украины Романом Яремчуком. Дебют 25-летнего форварда за португальский клуб пришелся на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против московского «Спартака» (2:0). Яремчук вышел на замену на 64-й минуте и принял участие во втором голе своей команды: после его удара мяч влетел в ворота от ноги Самюэля Жиго.
Лиссабонский клуб даже переименовал свой аккаунт в Twitter в честь украинского новичка — «Бенфикачук».
- Какие эмоции от такого удачного дебюта за «Бенфику»? — вопрос Яремчуку.
- Честно, я думал только о дебюте, концентрировался на игре. И сейчас я просто счастлив, что сыграл за «Бенфику».
- Как проходил твой переезд в Португалию? Интерес возник после Евро?
- Нет, клуб давно следил за мной. А я узнал об интересе «Бенфики» от Андрея Шевченко. У меня были разные варианты продолжения карьеры, но я выбрал именно «Бенфику».
- Почему именно «Бенфика»?
- Мне нравится тот футбол, в который играет команда, нравится из философия. Считаю, что мне тут будет максимально комфортно.
- «Спартак» сегодня просто не уровень «Бенфики»? В обоих матчах борьбы практически не было.
- Сложно сказать. У «Спартака» сейчас новый тренер, команде нужно время, чтобы привыкнуть к тому футболу, который он ставит. По щелчку пальцев ничего не делается. Считаю, что у «Спартака» все будет хорошо.
- Руй Витория раньше тренировал «Бенфику», вы обсуждали это внутри команды?
- Да, мы разговаривали и знали, что между двумя тренерами всегда хорошая конкуренция и интересное противосияние. Но никакой дополнительной накачки не было.
- Кого-то из состава «Спартака» можешь выделить?
— Считаю, что у них немало хороших футболистов. Но хотелось бы выделить Самуэля Жиго, с которым я играл в «Генте». Я хорошо его знаю, нам удалось немного пообщаться до игры и после. Думаю, его ждет большая карьера.
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