Украинский форвард «Бенфики» Роман Яремчук после победы над «Спартаком» ответил на вопросы «СЭ».

На прошлой неделе «Бенфика» объявила о подписании пятилетнего контракта с игроком сборной Украины Романом Яремчуком. Дебют 25-летнего форварда за португальский клуб пришелся на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против московского «Спартака» (2:0). Яремчук вышел на замену на 64-й минуте и принял участие во втором голе своей команды: после его удара мяч влетел в ворота от ноги Самюэля Жиго.

Лиссабонский клуб даже переименовал свой аккаунт в Twitter в честь украинского новичка — «Бенфикачук».

- Какие эмоции от такого удачного дебюта за «Бенфику»? — вопрос Яремчуку.

- Честно, я думал только о дебюте, концентрировался на игре. И сейчас я просто счастлив, что сыграл за «Бенфику».

- Как проходил твой переезд в Португалию? Интерес возник после Евро?

- Нет, клуб давно следил за мной. А я узнал об интересе «Бенфики» от Андрея Шевченко. У меня были разные варианты продолжения карьеры, но я выбрал именно «Бенфику».

- Почему именно «Бенфика»?

- Мне нравится тот футбол, в который играет команда, нравится из философия. Считаю, что мне тут будет максимально комфортно.

- «Спартак» сегодня просто не уровень «Бенфики»? В обоих матчах борьбы практически не было.

- Сложно сказать. У «Спартака» сейчас новый тренер, команде нужно время, чтобы привыкнуть к тому футболу, который он ставит. По щелчку пальцев ничего не делается. Считаю, что у «Спартака» все будет хорошо.

- Руй Витория раньше тренировал «Бенфику», вы обсуждали это внутри команды?

- Да, мы разговаривали и знали, что между двумя тренерами всегда хорошая конкуренция и интересное противосияние. Но никакой дополнительной накачки не было.

- Кого-то из состава «Спартака» можешь выделить?

— Считаю, что у них немало хороших футболистов. Но хотелось бы выделить Самуэля Жиго, с которым я играл в «Генте». Я хорошо его знаю, нам удалось немного пообщаться до игры и после. Думаю, его ждет большая карьера.