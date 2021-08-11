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«Жиго ждет большая карьера». Украинец из «Бенфики» Яремчук — о победе над «Спартаком»

Максим Алланазаров
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Сегодня, 13:45
Лиссабон
10 августа. Лиссабон. «Бенфика» — «Спартак» — 2:0. Роман Яремчук. Фото Global Look Press
10 августа. Лиссабон. «Бенфика» — «Спартак» — 2:0. Роман Яремчук. Фото Global Look Press
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Украинский форвард «Бенфики» Роман Яремчук после победы над «Спартаком» ответил на вопросы «СЭ».
Бенфика — Спартак

На прошлой неделе «Бенфика» объявила о подписании пятилетнего контракта с игроком сборной Украины Романом Яремчуком. Дебют 25-летнего форварда за португальский клуб пришелся на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против московского «Спартака» (2:0). Яремчук вышел на замену на 64-й минуте и принял участие во втором голе своей команды: после его удара мяч влетел в ворота от ноги Самюэля Жиго.

Лиссабонский клуб даже переименовал свой аккаунт в Twitter в честь украинского новичка — «Бенфикачук».

- Какие эмоции от такого удачного дебюта за «Бенфику»? — вопрос Яремчуку.

- Честно, я думал только о дебюте, концентрировался на игре. И сейчас я просто счастлив, что сыграл за «Бенфику».

- Как проходил твой переезд в Португалию? Интерес возник после Евро?

- Нет, клуб давно следил за мной. А я узнал об интересе «Бенфики» от Андрея Шевченко. У меня были разные варианты продолжения карьеры, но я выбрал именно «Бенфику».

10&nbsp;августа. &laquo;Бенфика&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 2:0. Георгий Джикия.«Нужно не провалиться в психологическую яму и двигаться вперед». Джикия — о вылете «Спартака» из Лиги чемпионов

- Почему именно «Бенфика»?

- Мне нравится тот футбол, в который играет команда, нравится из философия. Считаю, что мне тут будет максимально комфортно.

- «Спартак» сегодня просто не уровень «Бенфики»? В обоих матчах борьбы практически не было.

- Сложно сказать. У «Спартака» сейчас новый тренер, команде нужно время, чтобы привыкнуть к тому футболу, который он ставит. По щелчку пальцев ничего не делается. Считаю, что у «Спартака» все будет хорошо.

- Руй Витория раньше тренировал «Бенфику», вы обсуждали это внутри команды?

- Да, мы разговаривали и знали, что между двумя тренерами всегда хорошая конкуренция и интересное противосияние. Но никакой дополнительной накачки не было.

- Кого-то из состава «Спартака» можешь выделить?

— Считаю, что у них немало хороших футболистов. Но хотелось бы выделить Самуэля Жиго, с которым я играл в «Генте». Я хорошо его знаю, нам удалось немного пообщаться до игры и после. Думаю, его ждет большая карьера.

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