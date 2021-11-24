«Шахтер» провалил еврокубковый сезон. Донецку не помог модный итальянский тренер

Одна из лучших команд Восточной Европы не сыграет в весенней части еврокубков.

Накануне шансы на европейскую весну потеряло киевское «Динамо». Теперь их не осталось у «Шахтера», чей матч с «Шерифом» в заключительном туре превратился в формальность. Для «горняков» подобная развязка удивительна, ведь в августе 2020 года они встречались с «Интером» в полуфинале Лиги Европы, а год назад дважды обыграли в групповом раунде Лиги чемпионов «Реал» и после нулевой ничьей на «Сан-Сиро» отправили тогда еще команду Антонио Конте на унизительное четвертое место.

При этом у возглавлявшего на предыдущем этапе «Шахтер» португальца Луиша Каштру были отнюдь не идеальные условия для творчества. Да, за полгода до его прихода оранжево-черные приобрели Соломона, Маркоса Антонио и Тете, заплатив за последнего 15 миллионов евро. К осени Каштру получил талантливого защитника Витау, однако это сейчас данный квартет в той или иной степени на слуху, а тогда им было по 19-20 лет, и всех требовалось доводить до ума.

Судя по результатам, прежнему тренерскому штабу многое удалось, и благодаря этому прошлая еврокубковая осень — когда большинство ключевых игроков выбыли из-за травм или коронавируса — получилась яркой даже без хотя бы одного серьезного трансфера. Тем удивительнее выглядит промежуточный результат работы одного из самых прогрессивных итальянских тренеров Роберто Де Дзерби, после прихода которого «Шахтер» выложил 40 миллионов евро за нападающего «Аякса» Траоре, атакующего полузащитника «Бенфики» Педринью и перешедшего вслед за своим наставником из «Сассуоло» защитника Марлона.

Хотя прорыв в групповой турнир Лиги чемпионов получился многообещающим. Пусть и не без доли везения в виде невероятного автогола защитника «Монако» Агилара, но это было очень эмоционально. Настолько, что Де Дзерби мощно выступил на пресс-конференции, заявив: «У нас есть то, чего нет в других командах, — сердце и яйца. И когда это есть, можно все делать. А сердце и яйца нельзя купить на трансферном рынке».

Тогда же, кстати, итальянец напомнил о своем главном принципе — стремлении делать акцент на контроле мяча и не подстраиваться под соперника. «Мы не хотим оставлять мяч даже у мадридского «Реала», — заявил Де Дзерби, еще не зная, что мадридцы станут соперником «Шахтера» в групповом раунде. И как раз первая встреча с «королевским клубом» заставила многое переосмыслить.

Те октябрьские 0:5 — это было больно. Даже очень. И, возможно, даже больнее проигрыша в Тирасполе «Шерифу», что, собственно, и стало предвестником катастрофы. Однако Де Дзерби выучил урок и вернул в состав Степаненко. С 32-летним опорным полузащитником в Мадриде все смотрелось иначе, и, несмотря на поражение, на «Сантьяго Бернабеу» «Шахтер» выглядел очень интересно, по сути, не решив только проблему великолепного Бензема.

Кстати, и нулевая ничья с «Интером» в первом круге тоже была достигнута со Степаненко в основе. Таким же был результат и к перерыву сегодняшней встречи, причем на фоне имевших преимущество миланцев «горняки» смотрелись достойно. Удары Фернанду намекали, что шанс будет, а собственные ворота оставались в неприкосновенности благодаря сейвам Трубина и офсайду, из-за которого отменили гол Перишича.

Это было первое отмененное взятие ворот. Второе состоялось вскоре после перерыва, когда Лаутаро Мартинес перед своим ударом толкнул в спину Матвиенко. И вот тут «Шахтер» не уловил момент выхода давления соперника на пик, не сумел его ослабить и все-таки пропустил от Джеко. Босниец вернулся из сборной с повреждением, из-за которого пропустил ключевые игры отбора на ЧМ-2022 против Финляндии и Украины, но травма оказалась не слишком серьезной. И если против «Наполи» Джеко получил всего полчаса, то с «Шахтером его мощь и нацеленность на ворота оказались решающим фактором наряду с заменой Степаненко, чье участие в игре изначально было под вопросом.

В первой голевой атаке 35-летний форвард здорово сыграл в ее начальной стадии, и сам же с подбора вогнал мяч в угол. А еще через пять минут Джеко с потрясающей для своих габаритов легкостью перевисел в воздухе защитника и преобразовал в гол подачу еще одного творца победы — Перишича. Разменяв шестой десяток голов в Лиге чемпионов, ветеран приблизил «Интер» к снятию проклятия длиной в десять лет, на протяжении которых «нерадзурри» не могли выйти в плей-офф главного еврокубка.

Ну а «Шахтер» в версии Де Дзерби в этом сезоне оказался не способен занять даже утешительное третье место. Итальянец говорил, что ему требуется время, но это не выглядит оправданием — выступление «горняков» в Европе превратилось в провал.