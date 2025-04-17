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17 апреля, 13:00

«Бавария» поплыла: перед вылетом от «Интера» защитник Станишич напал на бол-боя

Станишич толкнул бол-боя на последних секундах матча Лиги чемпионов
Артем Белинин
Корреспондент
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Защитник «Баварии» Йосип Станишич оттолкнул бол-боя во время матча Лиги чемпионов с «Интером».
Фото AFP
Не помогло.

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» в гостях сыграла вничью с «Интером» — 2:2. По итогам двухраундового противостояния (3:4) мюнхенцы покинули турнир — и напоследок отметились не очень красивым поступком.

Нервы на пределе

Скандальный эпизод произошел в самом конце матча — на 6-й добавленной минуте. «Баварии» необходимо было спасаться — мюнхенцы горели 3:4 по итогам двух встреч. Однако один из мальчиков, подающих мячи на «Сан-Сиро», не торопился возвращать мяч гостям и нарвался на защитника Йосипа Станишича.

Момент попал в телетрансляцию — на нем видно, как хорват подходит к бол-бою, пытается забрать мяч, а после неудачной попытки толкает подростка со стула.

Мнения пользователей разделились. Фанаты «Баварии» в основном поддержали Йосипа. «По крайней мере, сегодня хотя бы родился наш новый лидер — Станишич», — написал один из пользователей.

Другой был еще более категоричен: «Сегодня я понял, что мне никогда не быть футболистом. Потому что, в отличие от Станишича, я бы ударил этого бол-боя так сильно, что меня навсегда бы забанили в спорте».

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Итальянские болельщики, очевидно, раскритиковали хорвата. «Этот придурок заслуживает пару матчей дисквалификации. Впрочем, уже плевать — все равно они вылетели», — написал один из фанатов «Интера».

Нейтральные мнения тоже были. «Уважение болбою за то, как он делал свою работу. И уважение Станишичу за то, что он не стал это терпеть. Игра есть игра», — заявил журналист «Аль-Джазиры» Альберт Ким.

Сам футболист назвал свой поступок необдуманным. «Любая команда в мире тянет время, когда выигрывает. С моей стороны было немного глупо толкать этого парня», — заявил защитник в интервью изданию Abenzeitung.

Очередной провал

Скандал с бол-боем — не самая большая проблема «Баварии». Вылет из Лиги чемпионов — минус еще один возможный трофей в сезоне, в этом смысле ситуация становится угрожающей. Команда Венсана Компани уже покинула Кубок Германии (в декабре 2024-го проиграла «Байеру» 0:1) и теперь претендует только на победу в бундеслиге, где мюнхенцы занимают первое место с отрывом в 6 очков. Кроме того, летом «Бавария» сыграет на клубном чемпионате мира.

Отдельная история — «бестрофейный» нападающий Харри Кейн. Англичанину по-настоящему не везет — он перешел в «Баварию» в 2023 году и с тех пор только упускает титулы. В сезоне-2023/24 при Томасе Тухеле мюнхенцы с британским форвардом в составе проиграли все:

  • Суперкубок Германии — в матче с «Байером» (0:3);

  • Кубок Германии — вылет во втором раунде от «Саарбрюккена» (1:2);

  • бундеслига — третье место;

  • Лига чемпионов — вылет в полуфинале от «Реала» (3:4 по сумме двух матчей).

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Приход Компани пока не исправил ситуацию — «Бавария» также вылетела на раннем этапе Кубка и в плей-офф Лиги чемпионов. В бундеслиге мюнхенцы пока держатся, но весной начали терять очки — проиграли «Бохуму» (2:3), сыграли вничью с «Унионом» (1:1) и дортмундской «Боруссией» (2:2). Конкурирующий «Байер» провел отрезок чуть лучше (с одним поражением и ничьей) и в теории еще может защитить титул.

Сам Кейн настроен на борьбу. «Когда ты в «Баварии», то ожидаешь выхода в полуфинал и финал Лиги чемпионов. Мы прибавляли в турнире раунд за раундом. Знали, что можем обыграть любую команду в мире. Это футбол. Мы не можем позволить этому испортить наш сезон. Нам еще предстоит вернуть титул бундеслиги в Мюнхен. У нас игра через пару дней, нам нужно встать и вернуться на победный путь», — сказал форвард после матча с «Интером».

Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Интер (Интернационале)
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