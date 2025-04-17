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17 апреля, 00:35

«Интер» и «Бавария» выдали второй матч-праздник подряд. Голы забивал даже ветер

«Интер» обыграл «Баварию» по сумме двух матчей и вышел в полуфинал Лиги чемпионов
Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола
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Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес забивает гол в ворота «Баварии».
Фото Global Look Press
Итальянцы просочились в полуфинал Лиги чемпионов.
Лига чемпионов. 1/4 финала.
16 апреля, 22:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
2:2
Бавария

Мюллер — спаситель «Баварии»

Противостояние «Интера» и «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов как-то ушло на второй план по сравнению с вывеской «Реал» — «Арсенал». И это несправедливо, ведь оказалось, что интриги тут гораздо больше. Пока «канониры» в первом матче деклассировали обладателя титула на «Эмирейтс», «Интер» выжимал тяжелейшую победу в Мюнхене — да, возможно, не самую заслуженную, но добытую в справедливой жестокой схватке. Тогда на юге Германии схлестнулись две очень разные стилистически, но очень похожие друг на друга по уровню команды.

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Спустя неделю можно было смело сказать, что второй поединок между «Интером» и «Баварией» — самый интригующий в ответных матчах лигочемпионского четвертьфинала. Нерадзурри добыли преимущество и подходили к игре явными фаворитами. Команда Симоне Индзаги почти не пропускает в этой Лиге чемпионов, а на домашней арене и вовсе возвела неприступный бастион. Казалось бы, «Баварии» надо отыграть всего один гол, но в последний раз с игры дома в ЛЧ «Интер» пропускал еще в 2023 году. Так что Индзаги логичным образом почти не стал вносить корректировок в состав по сравнению с первой игрой (разве что Димарко заменил в основе Аугусто). Зачем перепрошивать девайс, который и так не глючит?

Для «Баварии» все было несколько сложнее. В Мюнхене эпидемия травм, в первом поединке недосчитались семерых игроков первой команды, и за неделю ситуация не сильно улучшилась. К обширной ротации Венсан Компани прибегать не может — не хватает качественного ресурса. Потому по сравнению с первой игрой бельгийский тренер, как и Индзаги, внес всего одно изменение. И если вы смотрели первый матч, то наверняка догадались, какое именно. Вышедший со скамейки Томас Мюллер подарил «Баварии» надежду и теперь появился в стартовом составе. Это не просто дань былым заслугам — в матче с плотно обороняющимся «Интером» немцам был необходим уникальный футболист, как никто другой способный находить бреши в плотной стене.

Футболист «Баварии» Томас Мюллер (в центре) против игроков «Интера» Маркуса Тюрама и Алессандро Бастони.
Фото Global Look Press

Вечер угловых

Если кто-то ждал в Милане унылую возню, то зря — сразу же после начала матча стало понятно, что назревает что-то интересное. Мюллер на первых порах стягивал игру к себе — и открывался грамотно, и партнеров передачами находил. Кейн даже остался немного в стороне, на первых ролях были старина Томас и Лерой Сане.

Правда, наступала «Бавария» настолько, насколько позволял «Интер» — владела мячом долго, только до опасных моментов доводила ситуацию редко. Это-то Индзаги и было нужно — его команда прекрасно умеет не только обороняться, но и вертикально контратаковать. И скажем честно — даже уступив по владению мячом, «Интер» смотрелся в атаке куда интереснее и острее. Уже на седьмой минуте плотно с линии штрафной пробивал Димарко, на исходе получаса игры чуть не затолкал мяч в ворота Тюрам, Чалханоглу пугал дальним ударом. Всё это было гораздо конкретнее, чем затяжные баварские подходы.

Второй тайм начался ураганно. А главное — посыпались голы. «Интер» стартовал особенно мощно — на 50-й минуте Бастони заставил подменявшего Нойера Урбига спасать команду. Но еще через минуту миланцы пропустили сами. Кейн пробил настолько неожиданно, что врасплох были застигнуты все — и опекавший англичанина Димарко, и Зоммер, и даже партнеры по команде. Защитная магия родных стен для «Интера» рухнула, и разрушил ее человек, который давно борется с личным проклятием в Лиге чемпионов.

Такой поворот мог бы выбить из себя даже самую опытную команду. Но этот «Интер» — особенный. Тюрам чуть было тут же не забил в ответ, снова спас Урбиг. Только и он ничего не смог поделать, когда после углового Лаутаро Мартинес неудачно пробил головой, но ловко сориентировался и вогнал мяч в сетку из-под стопы Киммиха. Аргентинец вообще прекрасно смотрелся еще в первом тайме, красиво разгоняя атаки из центра, а вот сейчас забил самостоятельно.

И уже этот момент выбил «Баварию» из седла. Спустя две минуты «Интер» заработал еще один угловой, и Бенжамен Павар передал огромный привет бывшему клубу, расстреляв его ворота головой с линии вратарской. Марко Арнаутович чем-то рассмешил Индзаги на бровке. И у того был повод расслабиться — два мяча дома у его команды отквитать практически невозможно.

Но «Бавария» при всех своих недостатках и травмах — тоже уникальная команда, одна из сильнейших в Европе. Так что потрепать нервы итальянцам им удалось. На этот раз угловой пришел на выручку гостям — баварцы оригинально разыграли стандарт, Гнабри подал на дальнюю штангу, и Дайер головой с почти нулевого угла переправил мяч в сетку. Возможно, вмешался сильный ветер, который занес мяч в ворота — погода в Милане и правда была не по-итальянски мерзкой.

В концовке Индзаги сбил темп за счет ряда замен. «Бавария» же забрала себе мяч, пыжилась, но пробиться через черно-синюю стену больше так и не смогла. 2:2, «Интер» по сумме двух встреч с минимальным преимуществом выходит в полуфинал. Там уже ждет «Барселона» со своей пестрой атакой. Их матч будут предвкушать особенно. Ну а у Компани наверняка будет как минимум еще одна попытка с «Баварией» в Лиге чемпионов. Хочется только верить, что этот матч не был последним в турнире для Мюллера.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Интер (Интернационале)
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