«Интер» и «Бавария» выдали второй матч-праздник подряд. Голы забивал даже ветер

Итальянцы просочились в полуфинал Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. 1/4 финала.

16 апреля, 22:00. Giuseppe Meazza (Милан)

Мюллер — спаситель «Баварии»

Противостояние «Интера» и «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов как-то ушло на второй план по сравнению с вывеской «Реал» — «Арсенал». И это несправедливо, ведь оказалось, что интриги тут гораздо больше. Пока «канониры» в первом матче деклассировали обладателя титула на «Эмирейтс», «Интер» выжимал тяжелейшую победу в Мюнхене — да, возможно, не самую заслуженную, но добытую в справедливой жестокой схватке. Тогда на юге Германии схлестнулись две очень разные стилистически, но очень похожие друг на друга по уровню команды.

Спустя неделю можно было смело сказать, что второй поединок между «Интером» и «Баварией» — самый интригующий в ответных матчах лигочемпионского четвертьфинала. Нерадзурри добыли преимущество и подходили к игре явными фаворитами. Команда Симоне Индзаги почти не пропускает в этой Лиге чемпионов, а на домашней арене и вовсе возвела неприступный бастион. Казалось бы, «Баварии» надо отыграть всего один гол, но в последний раз с игры дома в ЛЧ «Интер» пропускал еще в 2023 году. Так что Индзаги логичным образом почти не стал вносить корректировок в состав по сравнению с первой игрой (разве что Димарко заменил в основе Аугусто). Зачем перепрошивать девайс, который и так не глючит?

Для «Баварии» все было несколько сложнее. В Мюнхене эпидемия травм, в первом поединке недосчитались семерых игроков первой команды, и за неделю ситуация не сильно улучшилась. К обширной ротации Венсан Компани прибегать не может — не хватает качественного ресурса. Потому по сравнению с первой игрой бельгийский тренер, как и Индзаги, внес всего одно изменение. И если вы смотрели первый матч, то наверняка догадались, какое именно. Вышедший со скамейки Томас Мюллер подарил «Баварии» надежду и теперь появился в стартовом составе. Это не просто дань былым заслугам — в матче с плотно обороняющимся «Интером» немцам был необходим уникальный футболист, как никто другой способный находить бреши в плотной стене.

Футболист «Баварии» Томас Мюллер (в центре) против игроков «Интера» Маркуса Тюрама и Алессандро Бастони. Фото Global Look Press

Вечер угловых

Если кто-то ждал в Милане унылую возню, то зря — сразу же после начала матча стало понятно, что назревает что-то интересное. Мюллер на первых порах стягивал игру к себе — и открывался грамотно, и партнеров передачами находил. Кейн даже остался немного в стороне, на первых ролях были старина Томас и Лерой Сане.

Правда, наступала «Бавария» настолько, насколько позволял «Интер» — владела мячом долго, только до опасных моментов доводила ситуацию редко. Это-то Индзаги и было нужно — его команда прекрасно умеет не только обороняться, но и вертикально контратаковать. И скажем честно — даже уступив по владению мячом, «Интер» смотрелся в атаке куда интереснее и острее. Уже на седьмой минуте плотно с линии штрафной пробивал Димарко, на исходе получаса игры чуть не затолкал мяч в ворота Тюрам, Чалханоглу пугал дальним ударом. Всё это было гораздо конкретнее, чем затяжные баварские подходы.

Второй тайм начался ураганно. А главное — посыпались голы. «Интер» стартовал особенно мощно — на 50-й минуте Бастони заставил подменявшего Нойера Урбига спасать команду. Но еще через минуту миланцы пропустили сами. Кейн пробил настолько неожиданно, что врасплох были застигнуты все — и опекавший англичанина Димарко, и Зоммер, и даже партнеры по команде. Защитная магия родных стен для «Интера» рухнула, и разрушил ее человек, который давно борется с личным проклятием в Лиге чемпионов.

Такой поворот мог бы выбить из себя даже самую опытную команду. Но этот «Интер» — особенный. Тюрам чуть было тут же не забил в ответ, снова спас Урбиг. Только и он ничего не смог поделать, когда после углового Лаутаро Мартинес неудачно пробил головой, но ловко сориентировался и вогнал мяч в сетку из-под стопы Киммиха. Аргентинец вообще прекрасно смотрелся еще в первом тайме, красиво разгоняя атаки из центра, а вот сейчас забил самостоятельно.

И уже этот момент выбил «Баварию» из седла. Спустя две минуты «Интер» заработал еще один угловой, и Бенжамен Павар передал огромный привет бывшему клубу, расстреляв его ворота головой с линии вратарской. Марко Арнаутович чем-то рассмешил Индзаги на бровке. И у того был повод расслабиться — два мяча дома у его команды отквитать практически невозможно.

Но «Бавария» при всех своих недостатках и травмах — тоже уникальная команда, одна из сильнейших в Европе. Так что потрепать нервы итальянцам им удалось. На этот раз угловой пришел на выручку гостям — баварцы оригинально разыграли стандарт, Гнабри подал на дальнюю штангу, и Дайер головой с почти нулевого угла переправил мяч в сетку. Возможно, вмешался сильный ветер, который занес мяч в ворота — погода в Милане и правда была не по-итальянски мерзкой.

В концовке Индзаги сбил темп за счет ряда замен. «Бавария» же забрала себе мяч, пыжилась, но пробиться через черно-синюю стену больше так и не смогла. 2:2, «Интер» по сумме двух встреч с минимальным преимуществом выходит в полуфинал. Там уже ждет «Барселона» со своей пестрой атакой. Их матч будут предвкушать особенно. Ну а у Компани наверняка будет как минимум еще одна попытка с «Баварией» в Лиге чемпионов. Хочется только верить, что этот матч не был последним в турнире для Мюллера.