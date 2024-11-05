Недооцененный запасной «Реала». Диас стал звездой в «Милане», а сейчас решает в важных матчах

Встретится с бывшей командой.

У «Реала» наблюдается сильный перекос в сторону атаки — подбору футболистов на подмену лидерам позавидуют даже самые богатые клубы Европы. В запасе долгое время сидит исключительный футболист, который в последнее время сильно вырос как игрок.

Нет, это не Арда Гюлер. Его имя — Браим Диас. К 25 годам он уже собрал крепкое портфолио: «Манчестер Сити», «Реал Мадрид», «Милан». Чем примечателен этот полузащитник и почему именно он может принести сливочным победу в четвертом туре Лиги чемпионов?

У Диаса необычный старт карьеры

Браим начинал карьеру в испанской «Малаге», но в возрасте 16 лет покинул родную страну и отправился в «Манчестер Сити». Англичане заплатили за игрока 350 тысяч евро — приличная сумма для таланта, который даже не успел дебютировать во взрослом футболе.

Стоит признать, что в «Сити» грамотно работают с молодежью — там подпускают юных игроков к основе постепенно. Такой же путь прошел и Браим: сначала играл в Кубках, потом начал выходить на замену в других турнирах. Первые голы пришлось ждать долго: впервые он забил в Кубке лиги «Фулхэму» в первой половине сезона-2018/19. Зато сразу два, чем отправил «Сити» прямиком в четвертьфинал.

Контракт молодого игрока истекал уже летом 2019-го, но переговоры с «Сити» ни к чему не привели. «Горожане» собирались отправить футболиста в аренду — например, в «Жирону», но Браим и его окружение наотрез отказались от такого варианта, ведь Диас надеялся пробиться в основу.

За полгода до окончания соглашения с клубом Диаса подобрал «Реал». Футболист был вне себя от счастья — это был клуб его мечты.

«У меня было три варианта после ухода из «Сити». Первый — «Реал Мадрид», второй — «Реал Мадрид» и третий — «Реал Мадрид». Было просто невозможно уйти куда-то еще», — говорил Браим Диас после трансфера.

Флорентино Перес серьезно переплатил за игрока — рыночная стоимость Браима составляла всего пять миллионов евро, но «Реал» отдал за него все 17. «Манчестер Сити» заодно выбил из столичного клуба приличные бонусы — 15% суммы от перепродажи игрока и все 40% - если Диаса отправят в «один из других клубов Манчестера».

«У этого игрока особый талант — есть качество, магия и мечта стать успешным в этом клубе. Он выбрал «Реал», и эта энергия должна помочь ему», — говорил Флорентино Перес о Диасе.

Адаптация в «Реале», к сожалению для футболиста, не прошла гладко. Диас вышел на поле всего в 12 матчах и отметился лишь одним голом и двумя голевыми передачами. Играл он совсем немного и в старте вообще не появлялся.

Браим Диас — игрок «Милана». Фото Global Look Press

Несмотря на это, Диас остался в клубе и продолжил гнаться за мечтой. Правда, Зидан не видел его игроком основы — футболист постоянно оставался вне заявки и к концу сезона набрал всего 207 игровых минут — это чуть больше двух полных матчей.

«Браим вернулся в Испанию в 2019-м, но в Мадриде ему не нашли нужного места и, что самое важное, не дали ему уверенности, — говорил бывший агент игрока Педро Гонсалес. — Он молодой игрок, который должен играть постоянно, чтобы раскрыть весь свой потенциал».

К счастью для Диаса, нашелся клуб, который был готов дать ему необходимые условия: следующие три года карьеры Браим провел в «Милане».

Звезда серии А и советы Ибрагимовича

Изначально Диас поехал в аренду на один год, но после успешной дебютной кампании «Милан» перезаключил сделку и продлил аренду футболиста еще на два сезона. Именно в Италии Браим обрел ту самую уверенность, о которой говорил его агент, и набрался бесценного опыта.

В Милане Диас жил прямо напротив «Сан Сиро» и соседствовал с игроками «Интера» — например, был лично знаком с Матео Брозовичем. В команде он нашел много новых друзей: тусовался с Тео Эрнандесом, общался со старым знакомым по «Малаге» Саму Кастильехо и проводил время с Рафаэлом Леау. Но, возможно, ключевую роль в его становлении как игрока сыграл Златан.

«Он одного возраста с моим отцом. Мы нашли общий язык, — говорил Браим об Ибрагимовиче. — Он давал мне советы. У нас хорошие отношения и на поле, и вне его».

За три года в «Милане» Диас набрался опыта и прибавил почти во всех аспектах. Да, были и провальные отрезки, но длительная командировка точно пошла ему на пользу. Диас сыграл свою роль в завоевании скудетто в сезоне-2021/22 и поучаствовал в еврокубковом забеге команды до полуфинала годом позже.

Самое важное — Диас вырос в ментальном плане. Несмотря на то что «Милан» подписал на его позицию Шарля де Кетеларе, Браим выиграл у него конкуренцию. А ближе к концу своей длительной итальянской командировки раскрылся на новой позиции — стал намного чаще играть в роли правого инсайда.

Браим Диас — победитель Лиги чемпионов-2023/24 в составе «Реала». Фото Global Look Press

Недооцененный запасной

Диас вернулся в клуб мечты и ясно дал понять, что его амбиции никуда не делись. Прошлым летом активно ходили слухи о том, что футболист вот-вот сменит команду, но Браим твердо решил остаться.

На первый план в чемпионском сезоне-2023/24, конечно, вышли выступления Джуда Беллингема и достойная «Золотого мяча» игра Винисиуса. Обсуждали также радиоуправляемые передачи Тони Крооса, джокера Хоселу и даже топовые перформансы Дани Карвахаля. Но среди всех этих звезд Браим совсем не затерялся и выдал 21 голевое действие: 12 голов и девять голевых передач. И, кстати, забил решающий мяч на выезде с «Лейпцигом» в плей-офф Лиги чемпионов.

Диас, конечно, и сейчас далек от статуса главной звезды в «Реале» — чаще всего он выходит на замену или занимает место травмированного футболиста. Но благодаря своей универсальности он способен подменять в атаке кого угодно — хоть Беллингема, хоть Родриго, хоть Мбаппе.

«Он посоветовал мне наслаждаться игрой, быть собой и показывать лучшую версию себя на поле, — говорил Диас об Анчелотти после возвращения в «Реал». — Я хочу помочь команде всем, чем смогу, и я надеюсь, что смогу многому научиться у лучших футболистов. Я очень рад работать с Анчелотти».

Браим Диас. Фото Global Look Press

Уникальное качество

А теперь — о качествах футболиста. Наверное, странно относить сюда универсальность, но это правда. Секрет Диаса — в том, что никто на самом деле не знает, какая из его ног слабая. За свою карьеру он забил не менее 12 голов левой ногой и не менее 20 — правой.

Такое качество делает его абсолютно непредсказуемым на поле. Соперники просто не знают, как против него обороняться: Браим может ударить или отдать точный пас из любой позиции.

Более конкретные сильные стороны Диаса — пасы под удар, сами удары и дриблинг. В обыгрыше среди других игроков своей позиции он входит в 92-й перцентиль, выполняя по 3,26 успешной обводки за матч. Машина!

А еще Браим здорово обороняется, хотя от игроков его амплуа обычно требуется лишь обозначить прессинг. За 90 минут он делает 1,82 отбора. В общем, это футболист, который умеет — и главное, готов — делать на поле практически все.

Браим Диас в матче чемпионата Испании с «Барселоной» (0:4) 26 октября 2024 года. Фото AFP

Диас выбрал необычную сборную

В тексте я ни разу не называл национальность игрока, потому что это отдельная история. Многие знают Диаса как перспективного испанца — он прошел все молодежные сборные и даже успел дебютировать за основную.

За взрослую сборную Испании Браим сыграл всего один раз — вышел на поле в товарищеской встрече с Литвой и отметился забитым мячом. Да и тот случай был скорее исключением — тогда вся первая команда отправилась на карантин из-за положительного теста на ковид у Серхио Бускетса, и де ла Фуэнте поставил в основу резервистов.

Наверное, Диас потом об этом пожалел. В 2021-м его вызвал в сборную Луис Энрике на матчи квалификации к ЧМ, но на поле игрок так и не появился. А потом Браима вообще перестали вызывать, несмотря на успешные выступления за «Милан» и чемпионскую кампанию с «Реалом».

Диас решил, что с него хватит, и в марте 2024-го сменил футбольное гражданство. Теперь Браим — звезда сборной Марокко, он получил право играть за эту страну по линии отца.

Решение явно было верным — Браим играет в каждом матче и за шесть встреч уже отметился двумя голами и двумя ассистами. Скоро в Марокко пройдет Кубок африканских наций, и страна-хозяйка с таким футболистом в составе явно будет претендовать на золото. А в 2030-м Марокко примет матчи ЧМ вместе с Испанией и Португалией.

Браим Диас — игрок «Милана». Фото Global Look Press

Особая встреча

В четвертом туре Лиги чемпионов «Реал» сыграет с «Миланом». Для Диаса это будет особенный матч, ведь именно в «Милане» он стал тем игроком, которым является сегодня.

У Браима Диаса есть шанс появиться в основном составе — бразилец Родриго только-только вернулся после травмы и пока продолжает набирать форму. Вероятно, Анчелотти выпустит марокканца в старте.

Футболист должен воспользоваться этой возможностью — у него уже есть опыт игры в больших матчах. Например, в «Милане» именно он забил единственный мяч в 1/8 финала «Тоттенхэму». Есть и более релевантный опыт — в прошлом сезоне он принес «Реалу» победу над «Лейпцигом» на той же стадии.

В текущей кампании Диас тоже делал результат: вспомним, как он успокоил нервы фанатов в игре с «Вальядолидом» (3:0), сделав 1+1 по «гол плюс пас» в самой концовке встречи. В общем, фраза «Давление? Какое давление?» — это точно про Браима. Сейчас для него самое время становиться настоящим лидером.

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