«Почему я должен с этими так, а с теми — так». Как русский арбитр Карасев не преклонил колено

Почему российский арбитр не стал следовать движению BLM.

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Боруссией» из Менхенгладбаха (2:0), состоявшегося в 2021 году в Будапеште, привлек особое внимание российских болельщиков, так как игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. Эта встреча выпала на самый пик движения BLM (Black Lives Matter — «Жизни черных важны»), которое направлено на борьбу с расизмом. Европейские футбольные клубы массово принимали участие в этой социальной акции — преклонение одного колена. Однако в некоторых странах, включая Россию, подобное совсем не принято.

В бригаду арбитров, кроме Сергея Карасева, вошли соотечественники Игорь Демешко и Максим Гаврилин, а также белорусский судья Алексей Кульбаков. Все четверо не встали на колено перед стартовым свистком, в то время как футболисты обеих команд сделали это.

Удивительно, но после матча Карасева и Ко никто не задевал. Хотя сборную России по футболу, игроки которой не преклонили колено перед матчем с Бельгией на Евро-2020, сильно раскритиковали в Англии за это же. А вот судей даже похвалили за достойную работу, к которой и правда не было повода придраться. Хотя фотографии оказались очень впечатляющими: арбитры стоят, футболисты преклоняют колено.

Сергей Карасев в матче между «Манчестер Сити» и «Боруссией» из Менхенгладбаха.. Фото Getty Images

«Ко всем отношусь одинаково»

После игры Карасев в интервью пресс-службе РФС объяснил свой поступок.

«Я сделал это не потому, что мне это не близко. Просто ко всем относился и отношусь одинаково независимо от национальности и расы, потому что я международный арбитр. Перед чемпионатом мира или перед молодежным чемпионатом мира в Корее у нас было много сборов. На них был интернациональный состав: от африканцев до азиатов. Мы со всеми на связи и сейчас, они великолепные парни. Почему я должен с этими так, а с теми — так? Безусловно, это хорошо, что есть подобная акция, но она абсолютно добровольная. Я внутри уважаю всех, и мне не обязательно это показывать через какой-то жест. Я как чувствую себя внутри, как я живу, уважая всех, так и буду это делать. Я так воспитан», — рассказал Сергей.

Также Карасев отметил, что перед игрой арбитров спросили, собираются ли они участвовать в акции BLM. Все единогласно ответили «нет», что ни у кого не вызвало дополнительных вопросов.

Чтобы не было недопониманий, УЕФА выступил с заявлением: «Игроки, тренеры и официальные лица матча сами решают, хотят они встать на колено или нет. Соответственно, за неисполнение этого никаких дисциплинарных взысканий не предусмотрено».

Позже Карасев обслуживал матч Лиги чемпионов между «Порту» и «Ливерпулем». Там он вновь не встал на колено, что уже не вызвало никаких вопросов.

Уилфрид Заа. Фото Global Look Press

«По-прежнему получаем оскорбления»

Конечно, социальные акции с привлечением к проблемам меньшинств — важное дело в современном обществе. Однако они еще и не должны нарушать моральные, религиозные и личные принципы каждого человека.

Так, даже темнокожий игрок «Кристал Пэлас» Уилфрид Заа отказался преклонять колено в матче английской премьер-лиги против «Вест Бромвича». И поясняет свое решение вполне логично.

«Лично мне кажется, что этот жест уже стал некой частью перед матчем. Сейчас уже не имеет никакого значения, встаем мы на одно колено или нет. Некоторые из нас по-прежнему продолжают получать оскорбления на фоне расизма. Понимаю, что АПЛ и государство проводят активную работу по внедрению изменений, за что я благодарен. Очень уважаю партнеров по команде и других игроков, кто продолжает преклонять колено. Считаю, что в обществе нужно говорить о проблеме расизма и вводить это в образование еще в школах. А также в социальных сетях должны принимать более решительные меры против оскорбляющих других в интернете, и это касается не только футболистов», — высказался Заа.

Сейчас в акции BLM публичные люди стали участвовать реже. Все внимание перешло к радужным флагам и повязкам One Love в поддержку ЛГБТ-сообщества. И, как нам это прекрасно показал ЧМ-2022 в Катаре, в обществе есть разные взгляды на подобные социальные движения. Футболисты европейских сборных требуют разрешить выходить на игры с радужными повязками, в то время как ФИФА запрещает их из-за солидарности с национальными обычаями страны-хозяйки.

Из-за массовых протестов Международная федерация футбола была вынуждена разрешить фанатам приходить на игры с радужными флагами, чтобы не довести дело до скандала. Игроки пока не добились своего в желании поддержать ЛГБТ. Но уже очевидно, что социальные акции вызывают споры как у одной стороны, так и у другой.