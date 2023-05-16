«Латентная вата?» Украинский форвард разнес легенду страны Шевченко за соседство с Джоковичем. Все из-за поддержки сербом России

Жесткая критика от Романа Зозули.

Бывший нападающий сборной Украины, а ныне форвард испанского клуба «Райо Махадахонда» Роман Зозуля агрессивно отреагировал на то, что во время первого полуфинального матча Лиги чемпионов между «Миланом» и «Интером» лучший бомбардир в истории национальной команды Украины Андрей Шевченко сидел на трибуне рядом с 22-кратным победителем турниров «Большого шлема» теннисистом Новаком Джоковичем.

В своих соцсетях Зозуля опубликовал огромный пост на эту тему, в котором, в частности, раскритиковал Шевченко: «Латентная вата? Глупость? Двойные стандарты? Если тебя приглашают на футбол, а рядом сидит спортсмен с откровенными пророссийскими взглядами, то ты априори не можешь прижиматься к нему с блаженным видом. Вменяемый украинец с этим дерьмом рядом на одном гектаре не сядет. Так чего там сидит наша национальная гордость?!»

К посту Зозуля прикрепил скрин из трансляции игры, где экс-нападающий «Милана» и сборной Украины сидит рядом с Джоковичем. Гнев Зозули вызвало отношение первой ракетки мира к России. Сербский теннисист неоднократно поддерживал наших спортсменов и был одним из первых иностранцев, кто сделал это. Например, в апреле прошлого года Джокович высказался против отстранения россиян от Уимблдонского турнира: «Нет необходимости запрещать российским и белорусским спортсменам участие в Уимблдоне. У нас в теннисе есть правила, которые говорят о недопустимости дискриминации. Мы играем по рейтингу, а не по национальности».

Новак Джокович. Фото Reuters

Кроме того, в январе 2023 года отец теннисиста Срджан Джокович позировал с болельщиками, которые принесли на матчи Australian Open флаги России и ДНР. Джокович-старший попал на видео рядом с нашими болельщиками, после чего сказал: «Да здравствуют русские!»

В сообщении Зозуля упомянул об этом, а также подчеркнул, что Шевченко, по его мнению, попадается на подобном не в первый раз: «Я долго молчал по этому поводу и даже позволял человеку исправиться, но теперь его ошибки стали системными. Так ошибки ли это?!»

Сам Зозуля в свое время стал известен тем, что его трансфер в «Райо Вальекано» сорвали болельщики испанского клуба из-за фотографий футболиста с портретом Степана Бандеры и на фоне нацистских символов.