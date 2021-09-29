«Шериф» творит невообразимое. Бывший игрок «Тамбова» похоронил «Реал» на «Сантьяго Бернабеу»

Обзор матчей 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов во вторник .

Сказка «Шерифа»

Группа D

«Реал» — «Шериф» — 1:2 (Бензема, 65, с пенальти — Яхшибоев, 25. Тилль, 89)

Сказка команды из Приднестровья продолжается. Эта фраза актуальна независимо от результатов, а когда к самому факту первого в истории выступления молдавского клуба в Лиге чемпионов добавляется еще и качественный футбол, — это совсем другие эмоции. А козыри в виде быстрых контратак у «Шерифа» имеются, и о них перед игрой говорили все без исключения — капитан тираспольцев Кастаньеда, главный тренер гостей Юрий Вернидуб и Карло Анчелотти.

Но сколько не твердил итальянец о необходимости сохранять максимальную концентрацию, свой шанс самоотверженно сдерживавший атаки мадридцев «Шериф» нашел. Его контратаки — как математика. Раз пас — два — три — гол! Узбекский форвард Яхшибоев пробил головой в противоход Куртуа после идеальной подачи Кристиану, который в первом туре организовал оба взятия ворот «Шахтера».

Навес Криштиану, удар Яхшибоева — так забивает «Шериф» в Мадриде ?



Дебютный гол узбекского футболиста в ЛЧ ?? pic.twitter.com/fwNrIhshRe — Матч ТВ (@MatchTV) September 28, 2021

Чтобы сравнять счет «Реалу» потребовалось вмешательство ВАР и пенальти, который реализовал Бензема. Что произошло в этот момент? Все новостные ленты запестрели портретами француза и сообщениями, что он первым — до гола Месси на «Парк де Пренс» — забил в 17-м подряд розыгрыше Лиги чемпионов. Что Бензема обошел Рауля и с 72 голами вышел на четвертое место в списке лучших снайперов в истории турнира.

Наверное, примерно каждый первый болельщик подумал, что все встало на свои места, и вот сейчас-то «Реал» пробьет Атанасиадиса еще раз. Только грек стоял стеной, повторив в итоге показатель Игоря Акинфеева, который в 2018-м парировал на «Сантьяго Бернабеу» восемь ударов сливочных. А потом случилось чудо имени Себастьена Тилля. Еще в пролом сезон выступавший за «Тамбов» полузащитник из Люксембурга так отправил мяч в «девятку», что этот гол можно пересматривать снова и снова. «Шериф» выиграл в Мадриде и с двумя победами лидирует в группе с «Реалом», «Интером» и «Шахтером». И это больше, чем фантастика. Сказка, которую тираспольский интернационал делает былью.

БАААМ! Тилль шарахнул из-за штрафной и похоронил «Реал» ???



В прошлом сезоне этот парень пылил в «Тамбове», а теперь сделал ЭТО ? pic.twitter.com/TVfqldnjVK — Матч ТВ (@MatchTV) September 28, 2021

«Шахтер» — «Интер» — 0:0. Обзор матча — здесь.

И В Н П М О 1. Шериф 2 2 0 0 4-1 6 2. Реал 2 1 0 1 2-2 3 3. Интер 2 0 1 1 0-1 1 4. Шахтер 2 0 1 1 0-2 1

19 октября. Интер — Шериф, Шахтер — Реал.

Разминка для «Ливерпуля» и драма на «Сан-Сиро»

Группа В

«Порту» — «Ливерпуль» — 1:5 (Тареми, 75 — Салах, 18, 60. Мане, 45. Роберту Фирмину, 77, 81)

«Драконы» проводили 200-й матч в Лиге чемпионов, войдя в клуб избранных вслед за «Реалом», «Барселоной», «Баварией», «МЮ» и «Ювентусом». Но по сути это все, что можно сказать про португальскую команду, которая позволяла «Ливерпулю» забивать слишком простые мячи. Что Салах, что Мане поражали ворота с полутора-двух метров, причем второй гол красным подарил голкипер, в не самой сложной ситуации не перехвативший прострел Милнера.

А что сделал Диогу Кошта в концовке, побежав страховать партнеров в центре поля? Давно не забивавшему Роберту Фирмину явно требовался такой оппонент. Да и ВАР, после подсказки которого пятое взятие ворот хозяев зафиксировал российский арбитр Сергей Карасев, явно благоволил бразильцу. Еще одним событием матча стало достижение Салаха, который стал лишь третьим после Дрогба и Самюэля Это'О африканцем, забившим более 30 мячей в чемпионской лиге.

«Милан» — «Атлетико» — 1:2 (Рафаэл Леау, 20 — Гризманн, 84. Суарес, 90+7, с пенальти)

«Сан-Сиро» не видел домашних матчей россонери в Лиге чемпионов 2778 дней. Когда ожидание получается столь долгим, эмоции порой захлестывают. Как болельщиков, так и футболистов. Тут тебе и радость после классного гола Рафаэла Леау, и возмущение, когда Кессье получил второе предупреждение уже на 29-й минуте.

Чуть больше часа миланцам пришлось отыграть в меньшинстве, а вскоре после перерыва — уже из-за травмы — Стефано Пиоли пришлось снимать с игры находящегося в отличной форме Браима Диаса. В итоге «Милан» не выдержал мадридского давления, а забили у гостей те, кому это было нужно больше всех. Для сравнявшего счет Гризманна это первый мяч после возвращения в «Атлетико», а не без проблем реализовавший пенальти на седьмой добавленной минуте Суарес отличился в гостевой игре Лиги чемпионов после паузы в 6 лет и 12 дней!

И В Н П М О 1. Ливерпуль 2 2 0 0 8-3 6 2. Атлетико 2 1 1 0 2-1 4 3. Порту 2 0 1 1 1-5 1 4. Милан 2 0 0 2 3-5 0

19 октября. Атлетико — Ливерпуль, Порту — Милан.

Провал «Лейпцига»

Группа А

«Лейпциг» — «Брюгге» — 1:2 (Нкунку, 5 — Ванакен, 22. Ритц, 41)

Кажется, «Лейпциг» в версии Джесси Марша может стать самой веселой командой группового турнира. Только весело смотреть матче «быков» исключительно нейтральным зрителям, тогда как собственные болельщики не в восторге от анархии в обороне. В первом туре «Лейпциг» трижды поразил ворота «Манчестер Сити», но получил в свои целых шесть мячей.

С «Брюгге» наблюдалось что-то похожее, и на точный удар неожиданного бомбардира Нкунку гости к перерыву ответили двумя своими, хотя могли поразить ворота Гулачи еще минимум столько же раз. Персонально стоит отметить Ванакена, который к забитому мячу добавил результативную передачу. Чемпион Бельгии снова удивляет, а «Лейпциг», которому прочили роль грозы фаворитов группы, оказался явным аутсайдером.

«ПСЖ» — «Манчестер Сити» — 2:0 (Гей, 8. Месси, 74). Обзор матча — здесь.

И В Н П М О 1. ПСЖ 2 1 1 0 3-1 4 2. Брюгге 2 1 1 0 3-2 4 3. Манчестер Сити 2 1 0 1 6-5 3 4. Лейпциг 2 0 0 2 4-8 0

19 октября. ПСЖ — Лейпциг, Брюгге — Манчестер Сити.

Нет Холанна — есть Мален

Группа С

«Боруссия» Д — «Спортинг» — 1:0 (Мален, 37)

Перед игрой в Дортмунде Холанну вручили приз лучшего нападающего Лиги чемпионов по итогам прошлого сезона. А вот на поле норвежец так и не появился и продолжает залечивать травму. Зато, поняв всю степень свалившейся на него ответственности, наконец-то забил свой первый гол за «шмелей» Мален. Голландец просто не имел права испортить классный пас Беллингема, который установил один из рекордов главного клубного турнира Старого Света. В 18 лет и 21 день англичанин стал самым молодым футболистом, который уже десять раз выходил в стартовом составе. Похоже, интрига в этой группе может возродиться только после спаренных игр, когда «Боруссия» и «Аякс» в очном противостоянии понесут первые потери.

«Аякс» — «Бешикташ» — 2:0 (Бергхайс, 17. Аллер, 43)

После крупной победы в Лиссабоне амстердамцы уверенно справились с «Бешикташам». Стамбульские «орлы» в принципе — клиент «Аякса», который только у этого соперника выиграл в Лиге чемпионов пять матчей из пяти. Естественно, в центре внимания оказался Аллер, сумевший войти в историю главного еврокубка, как первый футболист, забивший в двух дебютных матчах пять мячей. Француз, которого голландский клуб весной забыл заявить на плей-офф Лиги Европы, на один точный удар опередил совместно владевших рекордом Марко ван Бастена, Диего Симеоне, Дидье Дрогба и Эрлинга Холанна.

Тут надо сделать оговорку, что Аллеру уже 27 лет, однако его бывшие команды — «Осер», «Утрехт» и «Вест Хэм» — до чемпионской лиги просто не добирались. В целом же надо отметить, что не забывающий о талантах своей легендарной академии «Аякс» в последнее время активно приглашает уже состоявшихся футболистов. Аллер заявил о себе еще в прошлом сезоне, а сейчас здорово вписался в команду 29-летний экс-капитан «Фейеноорда» Бергхайс, который также отличился в двух турах ЛЧ.

И В Н П М О 1. Аякс 2 2 0 0 7-1 6 2. Боруссия Д 2 2 0 0 3-1 6 3. Бешикташ 2 0 0 2 1-4 0 4. Спортинг Л 2 0 0 2 1-6 0

19 октября. Аякс — Боруссия Д, Бешикташ — Спортинг Л.