Английская битва за Кубок чемпионов: «Манчестер Сити» и «Челси» разыграют главный европейский трофей

Кто окажется сильнее — Гвардиола или Тухель?

29 мая в Порту «Манчестер Сити» и «Челси» сыграют в финале Лиги чемпионов-2020/2021. Начало — в 22:00 по московскому времени. «СЭ» вспоминает путь команд к главному матчу и предлагает свой прогноз. Сделать ставку на эту встречу можно с приветственным бонусом — получите до 10 000 рублей во фрибетах!

Где смотреть финал Лиги чемпионов

Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Начало бесплатно онлайн трансляции — в 21:45 по московскому времени.

Путь к финалу

В группе «Манчестер Сити» уверенно занял первое место. Очки у «МС» смог отобрать только «Порту». Дома англичане выиграли — 3:1, а в гостях была ничья — 0:0. «Олимпиакос» и «Марсель» обыграны дважды — 3:0, 1:0 и два раза по 3:0, 3:0 соответственно.

В 1/8 финала соперником «Сити» стала «Боруссия М». Из-за ковидных ограничений оба матча прошли в Будапеште. «МС» выиграл в номинально гостевом матче — 2:0. А потом с таким же счетом взял верх и в «домашнем».

В 1/4 финала «Сити» досталась «Боруссия Д». И снова были две победы с одинаковым счетом. Только на этот раз 2:1 — сначала дома, а потом на выезде.

В полуфинале «МС» справился с «ПСЖ». Сначала была тяжелейшая победа в Париже — 2:1. А вот дома преимущество «Сити» уже не вызывало сомнений — 2:0.

Соперниками «Челси» по группе стали «Севилья», «Ренн» и наш «Краснодар». С испанцами лондонцы скатали вничью (0:0) и выиграли (4:0). Причем все четыре гола забил Оливье Жиру. С «Ренном» были две победы — 3:0 и 2:1. «Краснодар» синие разгромили в гостях (4:0), а поделили очки — 1:1. Так синие вышли в плей-офф с первого места.

В 1/8 финала соперником стал «Атлетико». Из-за ковидных ограничений первый матч состоялся не в Мадриде, а в Бухаресте. «Челси» добился победы 1:0. А затем выиграл и в ответной встрече в Лондоне — 2:0.

В 1/4 финала лондонцам достался «Порту». Оба матча проходили в Севилье. «Челси» выиграл в первой встрече, где считался гостем — 2:0. В ответном матче случилось поражение — 0:1. И пока это единственная неудача синих в этой Лиге чемпионов.

В полуфинале «Челси» оказался сильнее «Реала». В Мадриде была ничья — 1:1, а в ответной игре в Лондоне лондонцы победили со счетом 2:0.

«Манчестер Сити» — «Челси»: личные встречи

Всего «Манчестер Сити» и «Челси» сыграли друг с другом 153 матча. 61 победа у лондонцев, 54 — у «Сити», и 38 встреч завершились вничью. Разность мячей: 219-207 в пользу «Челси».

Это будет первый матч двух команд в еврокубках. До этого они играли между собой только на внутренней арене.

В нынешнем сезоне «Сити» и «Челси» трижды играли друг с другом. 3 января матч АПЛ завершился победой «МС» — 3:1. А в двух следующих встречах сильнее был «Челси»: 17 апреля в Кубке Англии (1:0) и 8 мая в чемпионате страны (2:1). В двух этих матчах лондонцев тренировал уже Томас Тухель.

Футболисты «Манчестер Сити». Фото AFP

«Манчестер Сити» — «Челси»: прогноз и ставка на матч 29 мая

У «Челси» должно быть психологическое преимущество. Но нужно учитывать контекст.

Перед полуфиналом Кубка Англии «Сити» провел тяжелейший матч в Лиге чемпионов в Дортмунде. «МС» уступал в счете — 0:1 и был на грани вылета, но перевернул игру. Эмоций на «Челси», возможно, уже не хватило.

То же самое и перед игрой в чемпионате. За три дня до нее «Сити» проводил ответный полуфинал ЛЧ с «ПСЖ». Против «Челси» Гвардиола дал отдохнуть почти всем лидерам.

Сейчас все иначе. «МС» обеспечил себе титул в АПЛ и больше двух недель мог спокойно готовиться к финалу. Тогда как «Челси» сражался за попадание в топ-4 и проиграл финал Кубка Англии «Лестеру».

Есть еще один важный фактор в пользу «Сити». Основной вратарь лондонцев Эдуар Менди сильно ушиб ребра в воскресном матче с «Астон Виллой» и может пропустить финал ЛЧ.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитом предстоящего матча «Манчестер Сити». Коэффициент на то, что они возьмут трофей — 1.46, на успех «Челси» — 2.90.

Коэффициент на победу «МС» в основное время составляет 1.92, на выигрыш синих — 4.50, на ничью — 3.50.

Финал — особенная история. Существует масса мелких нюансов, способных повлиять на его исход. Однако стиль игры «Сити» практически неизменен. Команда много атакует флангами и традиционно зарабатывает много угловых.

Прогноз «СЭ»: победа «Манчестер Сити» по угловым с форой (-1.5) с хорошим коэффициентом 1.72.

Специально к финальному матчу БЕТСИТИ подготовил множество специальных ставок. Например, с высоким коэффициентом 3.30 можно поставить на желтую карточку главного тренера или запасного футболиста.

За 8.00 — на то, что игрок покинет поле на носилках. За 13.0 — на удаление у обеих команд. И за совсем уж фантастические 100 — на гол вратаря. Впрочем, недавно голкипер «Ливерпуля» Алиссон показал, что возможно все.

Делайте ставки на матч «Манчестер Сити» — «Челси» с бонусом для новых игроков — возьмите до 10 000 рублей во фрибетах прямо сейчас!