Лига чемпионов: и Гвардьола, и Тухель заслужили победу. Но останется только один

В субботу в Порту за титул ЛЧ будут биться «Манчестер Сити» и «Челси».

Последний раз мононациональный финал Лиги чемпионов был два года назад. И тоже британский. Тогда, в 2019-м, матч между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» венчал, возможно, самый увлекательный и невероятный плей-офф в истории турнира. И получился довольно пресным. Быстрый гол «красных» с пенальти похоронил почти всю интригу.

Не уверен, что предстоящее британское противостояние в Порту получится намного зрелищнее. И дело тут не только в статусе игры — финалы исторически почти никогда не становились ярким шоу. Ни «Манчестер Сити», ни «Челси» нельзя назвать оборонительными командами, но в последнее время большие английские матчи довольно часто превращаются в тактические шахматы. Что неудивительно, учитывая класс работающих в АПЛ тренеров и скрупулезное внимание к деталям.

А на этот раз подготовка будет еще более тщательной, чем обычно. В условиях донельзя спрессованного календаря в завершающемся сезоне многие специалисты признавались, что в условиях, когда постоянно приходится проводить по две встречи в неделю, они внимательно разбирают только одного соперника из двух. Сейчас же у «Челси» была целая неделя, у «Сити» и того больше — титул в Англии «горожане» оформили 11 мая, и с тех пор могли, отпраздновав, сконцентрироваться на Лиге чемпионов.

А Пепу Гвардьоле есть над чем подумать. За последние полтора месяца он дважды играл с «Челси» Томаса Тухеля и потерпел два поражения — 17 апреля в полуфинале Кубка Англии (0:1) и 8 мая в чемпионате страны (1:2). Вряд ли можно говорить о каком-то сложившемся комплексе, но факт сам по себе неприятный.

С другой стороны, нужно учитывать контекст. За три дня до апрельского матча «Сити» проводил ответный четвертьфинал Лиги чемпионов с «Боруссией» Д, победил 2:1, но затратил массу сил и эмоций. И против «Челси» «горожане» вышли без какого-то специального плана.

А майская игра в АПЛ состоялась после ответных полуфиналов ЛЧ. «МС» оставил на скамейке почти всех лидеров, а роль опорного хавбека исполнял крайний нападающий Ферран Торрес. Да и Тухель произвел определенную ротацию после встречи с «Реалом». Так что этот матч еще менее показателен.

В том, что Гвардьола придумает что-то особенное, можно не сомневаться. Главное, чтобы он не перехитрил самого себя и команду, как это уже не раз случалось ранее. Уверен, что многие станут симпатизировать лично 50-летнему испанцу из-за того, что, когда УЕФА наложил на «Сити» двухлетний бан (который, правда, позднее сняли), Пеп сразу сказал, что останется в Манчестере при любом раскладе.

С другой стороны, Тухель достоин уважения и симпатий не меньше. То, как он всего за несколько месяцев перестроил «Челси», превратив аморфный коллектив в отлаженный механизм, — фантастика. И крайне любопытно посмотреть на синих в будущем сезоне — после нормальной летней подготовки и при более спокойном календаре. Не исключено, что именно лондонцы станут главным соперником «Сити» в борьбе за титул в АПЛ.

Но все это будет потом. Сейчас же все мысли о Лиге чемпионов. Да, скорее всего, шоу не получится. Но ребята вроде Де Брейне, Фодена, Мареза, Гюндогана, Маунта, Канте, Пулишича совершенно точно выдадут футбол топ-класса, который просто обязателен к просмотру.