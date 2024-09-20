«Байер» уничтожил «Фейеноорд» за тайм, «Арсенал» выручил сумасшедший сейв Райи, Гризманн организовал победу «Атлетико»

Обзор состоявшихся в четверг матчей 1-го тура Лиги чемпионов.

Шикарная премьера Вирца

Лига чемпионов — один из ключевых стимулов для звезд «Байера», чтобы после предыдущего триумфального сезона остаться в Леверкузене еще на год. Сыграть вместе в главном турнире континента — это круто. Непонятно, как все могло сложиться в новой команде, а тут два латераля — Фримпонг и Гримальдо — находят друг друга на поле с закрытыми глазами и штампуют голы, лишь немного уступая в результативности профильным созидателям вроде Вирца. Тот все-таки стоит особняком, и стал первым немцем, который в день дебюта в ЛЧ забил два мяча.

Ну а переполненный стадион в Роттердаме к перерыву пребывал в глубоком шоке. После грубой ошибки голкипера Велленройтера на табло горели цифры 0:4, и так «Фейеноорд» на европейской арене не унижали давно. Два аналогичных разгрома по итогам первых 45 минут фиксировались в 1965 и 1983 году — соответственно против «Реала» и «Тоттенхэма». И ведь не скажешь, что голландцы выглядели безнадежно. Скорее — несколько наивно на фоне блестящей команды Хаби Алонсо. Да еще и пару голов хозяев отменили из-за офсайдов. Но счет в протоколе. «Байер» — просто другая вселенная.

Турецкий день в Белграде

Керем Актюркоглу мог перейти в «Спартак», а в итоге оказался в «Бенфике» и сейчас играет на невероятном эмоциональном подъеме. Открыв счет первым же ударом, вингер во второй раз в карьере отличился в трех матчах подряд. А потом передал эстафету своему партнеру по сборной Турции Кекчу. Тот играет в Лиссабоне уже давно, но только сейчас поклонники «орлов» увидели, как он забивает со штрафных. Прежде хавбек делал это только в составе «Фейеноорда».

Ну а «Црвена Звезда» разочаровывала своих болельщиков. Речь, конечно, о результате, потому что с самоотдачей у белградцев все было в порядке. Не хватало бывшего игрока «Рубина» Хван Ин Бома, который в параллельном матче играл за свой новый клуб — «Фейеноорд». А опытный новобранец Крунич пока еще не стал лидером. Интригу же концовке придал размочивший счет бывший форвард «Пари НН» Милсон. Только принципиально это ничего не изменило — у «Звезды» пять поражений подряд и одиннадцать игр без побед в главном еврокубке.

Давид Райя. Фото AFP

Итальянский комплекс

Считавшаяся одним из главных матчей дня встреча в Бергамо скорее разочаровала. Но на смену малособытийному первому тайму пришел второй, который начался с фола Парти на ворвавшемся в штрафную слева Эдерсоне. И это был звездный час Райи. Испанский голкипер вытащил удар Ретеги с «точки» и — успев подняться с газона — в прыжке на линии остановил добивание натурализованного аргентинца. Пожалуй, вопрос с лучшим сейвом первого тура закрыт.

В «Арсенале» Райя отражает каждый второй 11-метровый (четыре из восьми)! А вот полевые игроки «канониров» надежд не оправдали. Прежде всего это касается Габриэла Мартинелли, который мог склонить чашу весов в пользу гостей, но запустил мяч над перекладиной. Но, видимо, это какой-то командный комплекс, ведь лондонцы не могут забить в Италии в четырех матчах подряд. Но есть и прогресс, так как три предыдущих визита на Апеннины завершились поражениями.

«Атлетико» — как в 1966-м

«Атлетико» пропустил один из самых быстрых для себя голов в ЛЧ после того, как Шешко отличился на подборе после удара Опенда и спасения Облака. А вот у «матрасников» мяч не шел в ворота даже в казавшихся очевидными ситуациях. Пришлось подождать середины первого тайма и подачи Льоренте в центр штрафной, откуда Гризманн с отскоком от газона отправил мяч под перекладину. И, наверное, ничья стала бы логичным исходом, однако умение команды Диего Симеоне дожимать соперника в концовках никуда не делось. «Матрасники» словно ждали 90-й минуты, после чего образцовая подача Гризманна увенчалась ударом Хименеса головой в противоход вратарю. Ветеран помог «Атлетико» повторить клубный рекорд в главном еврокубке: серии из шести домашних побед у мадридцев не было с 1966 года.

Победа для истории

Пока «Монако» сражался с «Барселоной», в Лиге чемпионов дебютировал «Брест». Соперник ему достался явно проще, чем монегаскам, но просто, конечно, не было. На исторический для хозяев гол Магнетти, который за восемь сезонов забил всего в четвертый (!) раз, «Штурм» ответил на последней минуте первого тайма, спровоцировав автогол. Но французы вернули себе лидерство, когда круто показал себе перед воротами Сима, который в падении с разворота отправил мяч сетку и привел в восторг стадион в Генгаме.

Дело в том, что домашняя арена клуба со 121-летней историей не соответствует требованиями главного еврокубка. Из пятнадцати тысяч зрительских мест инспекция УЕФА признала приемлемыми лишь треть, так что болельщикам придется ради ЛЧ совершать поездки на 111 километров. Хотя такое расстояние — мелочь в сравнении с возможностью прикоснуться к истории. К тому же французские дебютанты главного еврокубка в этом веке с побед не начинали. Последним, кому это удалось, стал «Лион» в 2000-м году.

Статистика дня

4-м английским командам («МЮ», «Ман Сити», «Ливерпулю» и «Арсеналу») не уступала в ЛЧ «Аталанта». Больше таких оппонентов только у «Баварии» (5).

5 минут потребовалось Вирцу, чтобы забить самый быстрый гостевой гол «Байера» в выездном матче ЛЧ.

9 минут и 32 секунды — время самого быстрого удаления игрока «Барселоны» (Эрик Гарсия) в главном еврокубке.

12 из последних 26 матчей проиграла в ЛЧ «Барселона». Столько же осечек было у каталонцев в предыдущих 79 играх. На этих отрезках доля неудач выросла с 13,9 до 46,2 процентов.

50 игр в ЛЧ на счету форварда «Арсенала» Хаверца.

121 матч провел в главном еврокубке нападающий «Барселоны» Левандовски. Поляк вошел в топ-20 по данному показателю, опередив Пепе и Роберто Карлоса.